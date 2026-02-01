Bi kịch của HLE

Từ vị thế nhà đương kim vô địch với đội hình được nâng cấp lớn, HLE nhận "gáo nước lạnh" tại LCK Cup với việc bị loại sớm.

Zeus từ nhà vô địch LCK Cup trở thành người chơi đường trên đầu tiên bị loại.

Ngày thi đấu cuối cùng của Siêu Tuần (Super Week) đã khép lại với cú sốc lớn nhất kể từ đầu mùa giải. Gen.G Esports (Gen.G) chính thức biến Hanwha Life Esports (HLE) thành đội tuyển đầu tiên phải rời sân chơi LCK Cup sau chiến thắng áp đảo 3-0. Kết quả này không chỉ khẳng định sức mạnh tuyệt đối của Gen.G mà còn định đoạt thắng lợi chung cuộc cho nhóm Baron trước nhóm Elder (Rồng Ngàn tuổi) với tỷ số 16-14.

Bước vào ván 1, HLE có lợi thế sớm khi Kanavi kiểm soát tốt các mục tiêu lớn và bắt lẻ thành công Canyon. Tuy nhiên, cục diện trận đấu xoay chiều ở phút 16 khi Chovy (Yone) phối hợp cùng Duro (Neeko) thực hiện pha quét sạch đội hình HLE. Điểm nhấn lớn nhất là cú Penta Kill của Kiin với vị tướng Aurora ở phút 32, giúp Gen.G vươn lên dẫn trước 1-0.

Ván đấu thứ hai chứng kiến nỗ lực bám đuổi của HLE khi họ dẫn trước tới 5.000 vàng nhờ những pha giao tranh tổng mạnh mẽ. Dù vậy, Gen.G đã thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Pha xử lý tinh tế của Kiin (Gnar) và khả năng giữ vị trí từ các chủ lực đã giúp Gen.G lật ngược thế cờ ở phút 34, ấn định tỷ số 2-0.

Tại ván đấu quyết định, Canyon đã dập tắt mọi hy vọng của HLE. Với vị tướng Pantheon, anh có pha cướp Baron ngay trước tay đối phương, tạo tiền đề cho Chovy và Ruler quét sạch đội hình HLE một lần nữa. Trận đấu kết thúc sau 32 phút, đánh dấu mạch 5 trận toàn thắng của Gen.G tại vòng bảng.

Thất bại này là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ HLE. Dù đã đầu tư mạnh mẽ khi chiêu mộ những ngôi sao như Kanavi và Gumayusi, đội này lại thiếu đi sự kết dính cần thiết. Việc quá phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân đã trở thành điểm yếu chí mạng khiến họ dừng bước ở vị trí thứ 10 chung cuộc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, một đội đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng.

Ngược lại, chiến thắng của Gen.G đã "cứu" cả bảng Baron. Nhờ điểm số tích lũy này, nhóm Baron đã vượt qua nhóm Elder. Điều này dẫn tới một kịch bản hy hữu, OKSavingsBank Brion dù để thua cả 5 trận vẫn được "đi nhờ" vào vòng Play-in nhờ thành tích chung của toàn nhóm.

Với việc vòng bảng kết thúc, cục diện các vòng đấu tới đã được xác định. Gen.G (Baron 1) và T1 (Baron 2) là hai cái tên giành suất đi thẳng vào Play-off. Đại diện duy nhất của nhóm Elder vào thẳng là BNK FearX. Vòng Play-in Bao gồm các đội xếp từ vị trí thứ 3 đến thứ 5 của nhóm thắng (Baron) và từ thứ 2 đến thứ 4 của nhóm thua (Elder). Những đội này gồm KT Rolster, tổ chức may mắn lọt lưới ở vị trí thứ 4 nhóm Elder, DK, và các đội tuyển còn lại.

Hiện ban tổ chức đang sắp xếp lịch thi đấu chi tiết cho vòng Play-in sẽ bắt đầu vào tuần tới. Những đội tuyển như KT hay Brion sẽ phải nỗ lực gấp bội nếu muốn giành vé vào vòng Play-off chính thức, nơi Gen.G và T1 đang đợi sẵn.