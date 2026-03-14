Apple làm điều chưa từng có ở Trung Quốc

Từ 15/3, Apple sẽ giảm phí hoa hồng App Store tại Trung Quốc, động thái được xem là bước nhượng bộ trước áp lực quản lý và có lợi cho nhà phát triển.

Ngày 12/3, Apple cho biết rằng họ sẽ giảm mức phí hoa hồng thu từ App Store tại Trung Quốc đại lục. Theo thông báo trên website của công ty, bắt đầu từ ngày 15/3, phí đối với các giao dịch mua trong ứng dụng và các giao dịch trả phí sẽ giảm từ 30% xuống còn 25%.

Đối với các nhà phát triển thuộc chương trình doanh nghiệp nhỏ và chương trình đối tác “mini app” của Apple, phí giao dịch mua trong ứng dụng sẽ giảm từ 15% xuống còn 12%. Trong đó bao gồm các ứng dụng nhỏ hoạt động bên trong một ứng dụng lớn hơn, chẳng hạn như trong WeChat của Tencent.

Mô hình phí 30% của App Store vốn đã bị chỉ trích ở nhiều nơi trên thế giới gồm EU, Hàn Quốc. Động thái này được xem là bước đột phá đối với các nhà phát triển ứng dụng Trung Quốc cũng như các nhà vận hành “siêu ứng dụng” như Tencent và ByteDance khi các nền tảng này lưu trữ nhiều ứng dụng nhỏ do các nhà phát triển bên thứ ba tạo ra.

Theo báo Trung Quốc Economic Daily, việc cắt giảm này ước tính giúp các nhà phát triển nước này tiết kiệm hơn 6 tỷ tệ (khoảng 873 triệu USD ) chi phí vận hành mỗi năm. Quyết định này cũng làm tăng tính minh bạch thông tin cho người dân tại Trung Quốc nhằm cải thiện lựa chọn tiêu dùng.

“Khoản phụ phí cho hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số trên nền tảng iOS sẽ dần được loại bỏ. Giá của các gói đăng ký thành viên, nạp tiền trong game, tiền tip trong livestream, chương trình mini và nhiều dịch vụ khác được kỳ vọng sẽ giảm, qua đó giúp người tiêu dùng tiết kiệm gần 1 tỷ tệ mỗi năm”, Economic Daily cho biết.

“Thuế Apple” 30% từ lâu đã là mục tiêu lớn trong các cuộc điều tra chống độc quyền của cơ quan quản lý trên toàn thế giới. EU đã ban hành luật mới vào năm 2024 buộc Apple phải giảm mức hoa hồng xuống còn 10-17% đối với các nhà phát triển. Tại Mỹ, Apple cũng cho phép người dùng thanh toán các khoản phí trong ứng dụng thông qua các phương thức thanh toán thay thế.

“Trong trường hợp của Trung Quốc, Apple đã trao đổi với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng các cơ quan khác, và đã được yêu cầu hoặc gây áp lực để giảm mức phí của mình”, ông Rich Bishop, nhà sáng lập công ty tư vấn AppInChina chuyên hỗ trợ các nhà phát triển phần mềm nước ngoài đưa ứng dụng vào Trung Quốc, cho biết.

Quyết định này có hiệu lực vào đúng Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới, thời điểm truyền thông nhà nước Trung Quốc thường nêu tên các doanh nghiệp trong và ngoài nước bị cáo buộc vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Apple từng trở thành mục tiêu của chiến dịch này vào năm 2013, khi dịch vụ hậu mãi của hãng bị chỉ trích trên đài truyền hình nhà nước, buộc công ty phải công khai xin lỗi.

Ông Bishop cho biết trong tương lai, chính phủ Trung Quốc có thể yêu cầu Apple thu doanh thu từ App Store tại Trung Quốc ngay trong nước thay vì chuyển ra nước ngoài. Đồng thời, các ứng dụng nước ngoài được phát hành tại thị trường sẽ được giám sát siết chặt hơn.

Trước đây, Apple cũng đã gỡ bỏ một số ứng dụng như VPN khỏi App Store tại Trung Quốc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý internet của nước này. Nhiều người dùng Trung Quốc cũng như các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc sử dụng VPN để vượt qua hệ thống kiểm duyệt internet nghiêm ngặt đối với các website nước ngoài.

Việc cắt giảm phí của Apple cũng áp dụng cho các nhà phát triển quốc tế có ứng dụng xuất hiện trên App Store Trung Quốc. Ông Bishop lấy Duolingo làm ví dụ. Ứng dụng giáo dục có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc, kiếm khoảng 50 triệu USD mỗi năm từ thị trường này sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể từ việc giảm phí.