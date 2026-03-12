Tim Cook gửi thư mừng Apple bước sang tuổi 50

Nhân dịp kỷ niệm Táo khuyết sắp tròn 50 năm, CEO Apple tri ân người dùng và nhắc lại triết lý "Think Different".

Apple sắp tròn 50 tuổi vào ngày 1/4.

Ngày 1/4, Apple chính thức kỷ niệm 50 năm thành lập. Tối 12/3, CEO Tim Cook gửi bức thư ngỏ nhìn lại hành trình nửa thế kỷ và gửi lời tri ân đến người dùng, nhân viên và cộng đồng lập trình viên toàn cầu.

Apple ra đời năm 1976 trong một garage nhỏ tại California. Tim Cook nhắc lại ý tưởng khởi đầu của Táo khuyết rất đơn giản nhưng là khác biệt vào thời điểm đó: Công nghệ phải mang tính cá nhân.

Từ một công ty máy tính, Apple tiến vào những sản phẩm mới như iPod, iPhone, iPad, Apple Watch. Bên cạnh phần cứng, hãng còn xây dựng hàng loạt dịch vụ. App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud và Apple TV+ hiện phục vụ hàng tỷ người dùng mỗi ngày.

Tim Cook nhấn mạnh rằng việc giới thiệu mỗi thiết bị chỉ là sự bắt đầu, ý nghĩa của sản phẩm nằm ở cách người dùng sử dụng.

"Những chương ý nghĩa nhất được viết bởi tất cả các bạn - những người dùng công nghệ để làm việc, học tập, mơ ước và khám phá", ông viết.

Bức thư của Tim Cook được đặt tên "50 năm suy nghĩ khác biệt". Ảnh: Apple.

Tim Cook cũng không quên tri ân đến hàng triệu nhân viên và cộng đồng hỗ trợ Apple toàn cầu. Thư kết thúc bằng lời ca ngợi tinh thần "Think Different", triết lý sáng lập của Apple. Tim Cook nhắc đến những người dám nhìn mọi thứ theo cách khác.

"Chính những người đủ 'điên rồ' để tin rằng họ có thể thay đổi thế giới là những người thực sự làm được điều đó", CEO Apple kết thư, trước khi chúc mừng những "người điên rồ".

Năm 1976, Apple được thành lập với 3 thành viên Steve Jobs, Steve Wozniak và Ronald Wayne. Họ làm việc trong một garage ở California với vốn ban đầu 250.000 USD . Sản phẩm duy nhất là bo mạch máy tính Apple I, bán với giá 666 USD mỗi chiếc. Công ty không có nhân viên, không có văn phòng, và ý tưởng về máy tính cá nhân vẫn còn là điều xa lạ với đại chúng.

Năm mươi năm sau, bức tranh hoàn toàn khác. Apple hiện có khoảng 166.000 nhân viên toàn thời gian trên toàn cầu, với văn phòng và cửa hàng bán lẻ tại hơn 20 quốc gia. Doanh thu năm 2025 đạt 416 tỷ USD , tăng 6,4% so với năm trước. Có hơn 2,35 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động trên toàn thế giới.