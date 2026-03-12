Tổng Bí thư: Triển khai NQ 57 phải quyết liệt, bài bản, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn, mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể.

Chiều 12/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Nghị quyết 57 từ sau Phiên họp Ban Chỉ đạo tháng 12/2025 đến nay, tại Phiên họp, nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thẳng thắn phản ánh đúng thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương các cơ quan Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua; ghi nhận sự tham gia ngày càng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trong việc triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết 57.

Tổng Bí thư nhận định đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Thời gian tới, cần chuyển mạnh hơn nữa từ “triển khai nhiệm vụ” sang “tạo ra kết quả thực chất, đo lường được”; từ cách làm phân tán, dàn trải sang tập trung nguồn lực để giải quyết các bài toán có ý nghĩa chiến lược của quốc gia.

Việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn, mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể; mỗi chương trình phải giải quyết được những bài toán lớn của phát triển đất nước. Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện, theo đúng phương châm của năm 2026 là năm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả.”

Về các kiến nghị, đề xuất tại Phiên họp, Tổng Bí thư cho rằng, các kiến nghị là xác đáng, nhưng cần phải chỉ rõ địa chỉ, giải quyết những kiến nghị này và phải có lộ trình giải quyết rõ ràng, không để tình trạng kiến nghị chung chung, kiến nghị xong để đó, không ai giải quyết…

Tổng Bí thư nhấn mạnh đẩy mạnh phát triển, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Phát triển khoa học, công nghệ phải hướng mạnh vào việc giải quyết những bài toán thực tiễn của nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng các công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ số và các công nghệ nền tảng vào các ngành sản xuất, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngay trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp; rà soát, đánh giá các công nghệ đang sử dụng trên các lĩnh vực sản xuất để có biện pháp nâng cấp, chuyển đổi công nghệ tạo ra hiệu quả hơn, góp phần trực tiếp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc hoàn thiện thể chế không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện văn bản pháp luật mà còn cả ở khâu thực thi pháp luật; không chỉ khắc phục hạn chế, mà phải đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư gợi mở tập trung phát triển các hạ tầng nền tảng, các công nghệ chiến lược; phải coi việc xây dựng các hạ tầng nền tảng là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài của quốc gia, cần được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và có trọng tâm, tránh tình trạng đầu tư phân tán, manh mún; rà soát các nhiệm vụ để ưu tiên đầu tư hạ tầng dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn và nền tảng số dùng chung, hạ tầng nghiên cứu-phát triển và các phòng thí nghiệm trọng điểm; hạ tầng đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp; triển khai mạnh mẽ hơn nữa các chương trình, kế hoạch chiến lược; coi công nghệ chiến lược là trụ cột tạo đột phá tăng trưởng, là thước đo năng lực làm chủ công nghệ và khẳng định tầm vóc, trí tuệ của con người Việt Nam.

Cách làm là phải đi vào thực chất: xác định rõ công nghệ lõi; bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm xuyên suốt; xây dựng lộ trình làm chủ, thương mại hóa và lan tỏa kết quả đến kinh tế-xã hội.

Các bộ, ngành, phải phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu, viện nghiên cứu, trường đại học để hình thành chuỗi giá trị công nghệ chiến lược, từ nghiên cứu-phát triển, thử nghiệm-ứng dụng, đến sản xuất-thương mại hóa. Công nghệ chiến lược phải gắn với nhu cầu, thị trường, sản xuất, giải quyết các bài toán thực tiễn, tạo ra sản phẩm cụ thể, đo lường được bằng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tổng Bí thư lưu ý phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, cần chú ý công tác đào tạo, đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho người dân; tăng cường kỷ luật thực thi trong triển khai thực hiện.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cao nhất về việc đăng ký, giải ngân và bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ được giao.

Việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo các cơ quan, địa phương phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất, hiệu quả. Kết quả triển khai phải được đưa vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng, đồng thời gắn với cơ chế xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ, thiếu quyết liệt, đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi, tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống chính trị.

Các Đảng ủy ở Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, quán xuyến chỉ đạo theo “ngành dọc” đến cấp xã.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay cần phải chỉ đạo quyết liệt và theo đến cùng; thành lập các Tổ công tác để đôn đốc, tham mưu giải quyết (nếu thấy cần thiết) để tháo gỡ bằng được, không để tình trạng chỉ đạo chung chung, không ai thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi đến chốn.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Nghị quyết 57; biểu dương những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng; công khai những cơ quan, đơn vị triển khai chưa đạt kết quả theo yêu cầu để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến thực chất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đánh giá độc lập và đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo giao các cơ quan chức năng kiểm tra chéo chất lượng hạ tầng nền tảng, dữ liệu, chất lượng cung cấp dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương; định kỳ hằng quý công bố, công khai trên Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng; chú ý bảo mật hệ thống, bảo đảm an toàn dữ liệu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 57, yêu cầu đặt ra rất cấp bách, khối lượng công việc lớn, không chỉ nhận diện vấn đề mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, tạo ra kết quả cụ thể, đo lường được, đóng góp vào tăng trưởng chung quốc gia.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hành động quyết liệt, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo ra chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2026./.