Hồi kết của GPT-4o

  • Chủ nhật, 1/2/2026 10:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

GPT-4o, mô hình từng được nhiều người dùng ChatGPT ưa chuộng, sẽ sớm bị OpenAI loại bỏ để nhường chỗ cho các phiên bản GPT-5 mới trong kế hoạch nâng cấp trải nghiệm.

Mô hình GPT-4o sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Ảnh: Cnet.

OpenAI chuẩn bị "xoá bỏ" một trong những mô hình được cộng đồng ChatGPT yêu thích nhất. Công ty cho biết sẽ ngừng hỗ trợ một số mô hình cũ trong thời gian tới và thay thế bằng các phiên bản GPT-5 mới.

Thông báo được OpenAI đưa ra ngày 29/1, trong đó xác nhận GPT-4o cùng nhiều mô hình khác như GPT-4.1, GPT-4.1 mini và o4-mini sẽ bị loại bỏ khỏi nền tảng. Thời điểm cuối cùng người dùng còn có thể truy cập các mô hình này là ngày 13/2.

Thông thường, việc ngừng hỗ trợ một mô hình AI cũ không tạo ra nhiều chú ý. Tuy nhiên, GPT-4o lại là trường hợp đặc biệt. Với nhiều người dùng lâu năm, đây được xem là một trong những mô hình “được lòng” nhất nhờ phong cách phản hồi tự nhiên, thân thiện và giàu cảm xúc hơn so với các phiên bản kế nhiệm.

Khi OpenAI phát hành GPT-5 vào năm ngoái, công ty từng loại bỏ GPT-4o khỏi danh sách lựa chọn mặc định. Quyết định này đã vấp phải phản ứng tiêu cực từ một bộ phận người dùng, khi họ cho rằng mô hình mới quá ngắn gọn và kém gần gũi so với GPT-4o.

Không ít người bày tỏ sự thất vọng vì mô hình yêu thích của họ biến mất gần như chỉ sau một đêm mà không có cách nào khôi phục. Trước áp lực từ cộng đồng, gã khổng lồ AI đã đưa GPT-4o trở lại chỉ vài ngày sau đó.

Tuy vậy, một số chuyên gia cũng cảnh báo rằng sự thân thiện của GPT-4o đôi khi vượt quá giới hạn cần thiết. Hiện tượng “nịnh hót” trong AI xảy ra khi mô hình có xu hướng trở thành một công cụ không có giá trị, dễ dàng xác nhận hoặc cổ vũ những ý tưởng nguy hiểm của người dùng thay vì giữ vai trò trung lập.

Đây có thể là một trong những lý do khiến OpenAI quyết định chấm dứt vòng đời của GPT-4o. Ngoài ra, công ty đã đăng tải một bài viết dài trên blog để giải thích định hướng loại bỏ các mô hình cũ.

“Chúng tôi biết rằng việc mất quyền truy cập vào GPT-4o sẽ gây khó chịu cho một số người dùng và đây không phải quyết định dễ dàng”, OpenAI viết. Công ty nhấn mạnh rằng việc dừng các mô hình cũ sẽ giúp họ tập trung cải thiện những phiên bản đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

OpenAI cho biết chỉ khoảng 0,1% người dùng thường xuyên chọn GPT-4o để thực hiện tác vụ. Với thống kê gần nhất về 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần trong báo cáo doanh nghiệp năm 2025, con số này tương đương khoảng 800.000 người.

OpenAI đặt kỳ vọng rằng sau thời gian chuyển đổi, các mô hình GPT-5 mới như GPT-5.1 và GPT-5.2 sẽ đủ sức thuyết phục người dùng, đồng thời tránh lặp lại làn sóng phản ứng dữ dội như lần trước.

Minh Hoàng

GPT-4o GPT-4o ChatGPT AI Mô hình LLM

