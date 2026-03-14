TIn buồn cho người dùng chờ đợi iPhone 18 Pro

Apple có thể không đưa công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình lên iPhone 18 Pro do các hạn chế về kỹ thuật và tiếp tục lỡ hẹn với người dùng.

iPhone 18 Pro có thể vẫn sử dụng thiết kế Dynamic Island quen thuộc. Ảnh: 9to5Mac.

Theo đó, iPhone 18 Pro nhiều khả năng không có Face ID ẩn dưới màn hình. Thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple quyết định trì hoãn công nghệ này vì tiến độ nghiên cứu chậm hơn kế hoạch.

Trước đó, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ là smartphone đầu tiên giấu hoàn toàn cảm biến nhận diện khuôn mặt dưới màn hình. Công nghệ này hứa hẹn thu nhỏ vùng hiển thị bị chiếm dụng xuống 35%, mang lại màn hình tràn viền sắc nét hơn.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, iPhone 18 Pro giữ nguyên cụm chip và bố cục mặt trước như iPhone 17 Pro. Cả 2 thế hệ máy sẽ trông gần như giống hệt nhau. Song, phần cứng bên trong lại là câu chuyện khác.

iPhone 18 Pro dự kiến dùng chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. Đây là lần đầu tiên chip dùng tiến trình này xuất hiện trên iPhone. Camera chính sẽ có thay đổi lớn về khẩu độ. Ngoài ra, pin của dòng smartphone năm nay sẽ vượt mốc 5.000mAh, cột mốc mới trong lịch sử dòng Pro.

Năm 2026 cũng đánh dấu thay đổi lớn trong lịch trình ra mắt sản phẩm thông thường của Apple. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ dự kiến tách đôi sự kiện trình làng iPhone thành 2 đợt mỗi năm. iPhone 18 Pro, Pro Max và iPhone Fold sẽ ra mắt vào mùa thu 2026. Trong khi đó, iPhone 18 có thể xuất hiện vào đầu năm 2027.

Các nhà phân tích ngành nhận định Apple đang chủ động "quản lý thời gian". Bước ngoặt thiết kế thực sự được dành cho năm 2027, cột mốc kỷ niệm 20 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Theo MacObserver, Apple đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm tràn viên không có khoét lỗ và nó sẽ trở thành điểm nhấn chính đúng dịp trọng đại này.

Do đó, iPhone 18 Pro được định vị là bản nâng cấp sức mạnh phần cứng và hiệu năng thay vì thiết kế mới mẻ như người dùng đang chờ đợi.