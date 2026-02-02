Những ai xuất hiện trong 'bữa tối nghìn tỷ' của CEO Nvidia?

CEO Nvidia Jensen Huang tổ chức tiệc tối với 24 lãnh đạo công nghệ Đài Loan, kêu gọi tăng sản lượng chip để đáp ứng nhu cầu AI bùng nổ.

CEO Nvidia Jensen Huang đưa đồ ăn hướng về phía phóng viên trước bữa tối ở Đài Bắc. Ảnh: CNA Photos.

Bữa tối do CEO Nvidia Jensen Huang tổ chức hôm 31/1 tại Đài Loan (Trung Quốc) được truyền thông địa phương gọi là "bữa tối nghìn tỷ" do tổng giá trị vốn hóa khổng lồ của các công ty tham dự.

Danh sách khách mời quy tụ những cái tên quyền lực, như Chủ tịch Foxconn Technology Young Liu. Foxconn là nhà sản xuất máy chủ lớn nhất của Nvidia. Chủ tịch Quanta Computer Barry Lam cũng có mặt. Các lãnh đạo từ Acer, Asustek, MediaTek, Wistron và Inventec đều xuất hiện trong tấm hình với CEO Nvidia.

CEO TSMC C.C. Wei cũng có mặt tại bữa tối nhưng không trả lời câu hỏi của phóng viên. Tháng trước, TSMC công bố chi tiêu vốn có thể tăng tới 37% năm nay lên 56 tỷ USD . Công ty cho biết chi tiêu sẽ tăng "đáng kể" vào năm 2028 và 2029 do nhu cầu AI.

Từ trái sang: Các lãnh đạo của Asus, MediaTek, TSMC, Quanta Computer (2 người) và Wistron ngồi hàng đầu, chụp ảnh cùng ông Jensen Huang trong "bữa tối nghìn tỷ". Ảnh: Reuters.

Đứng dưới mưa bên ngoài nhà hàng, Huang phát biểu với phóng viên về triển vọng kinh doanh năm nay. "TSMC cần làm việc rất chăm chỉ năm nay vì tôi cần rất nhiều wafer", ông vừa nói vừa cười. TSMC là nhà sản xuất chip tiên tiến lớn nhất thế giới, cung cấp chip cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Huang bày tỏ sự lo ngại về nguồn cung chip nhớ đang gặp khó khăn. "Chúng tôi cần rất nhiều bộ nhớ năm nay", ông cho biết. "Tôi nghĩ toàn bộ chuỗi cung ứng đang gặp thách thức năm nay vì nhu cầu cao hơn rất nhiều".

Ông cũng đưa ra dự đoán về tương lai của TSMC. "Trong 10 năm tới, TSMC có thể sẽ tăng công suất hơn 100%", CEO Nvidia chia sẻ. "Đây là sự mở rộng quy mô rất lớn trong thập kỷ tới".

Vừa ăn tối, Huang vừa liên tục chào hỏi người hâm mộ và ký tặng. Giới truyền thông địa phương gọi ông là "ông bố quốc dân". Họ đưa tin chi tiết về mọi động thái của vị CEO.

Khi được hỏi về sự nổi tiếng như ngôi sao điện ảnh tại quê hương, Huang đáp: "Chúng tôi có rất nhiều đối tác ở đây". "Nvidia sẽ không thể thành công nếu không có Đài Loan", ông nói.

Huang di cư sang Mỹ khi còn nhỏ. Ông đồng sáng lập Nvidia có trụ sở tại California năm 1993. Năm ngoái, công ty trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD . Nvidia hiện đứng vị trí trung tâm của cuộc cách mạng AI toàn cầu.

Chuyến công tác của Huang bắt đầu từ hôm 29/1 tại Trung Quốc. Ông xuất hiện tại tiệc cuối năm của nhân viên Nvidia Đài Loan vào tối thứ 30/1, và dự kiến rời Đài Loan vào ngày 2/2.