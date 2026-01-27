CEO Nvidia chỉ cách không bị mất việc trong thời đại AI

Jensen Huang cho rằng AI sẽ không dẫn đến mất việc hàng loạt, mà buộc các nghề nghiệp phải được tái thiết kế quanh giá trị cốt lõi.

Jensen Huang là một trong những người tiên phong trong AI. Ảnh: Reuters.

Gần đây trên podcast No Priors, Jensen Huang, CEO Nvidia chia sẻ về cách AI sẽ tái định hình công việc. Ông cho rằng chatbot sẽ động hóa các tác vụ, nhưng không xóa sổ những vị trí nghề nghiệp cốt lõi.

Trong cuộc trao đổi, Huang giải thích những người lo về làn sóng mất việc quy mô lớn thường bị nhầm giữa tác vụ cụ thể và mục đích của một công việc. Theo ông, AI làm thay đổi cách thực hiện những tác vụ, nhưng mục đích của công việc vẫn giữ nguyên.

Huang lập luận phần lớn công việc bao gồm những tác vụ có tính lặp lại, những thứ công nghệ có thể học và tự động hóa, nhưng vẫn có mục đích rộng hơn, do con người dẫn dắt. Ông lấy ngành chẩn đoán hình ảnh (radiology) làm ví dụ thực tế.

Năm 2016, nhà tiên phong về AI Geoffrey Hinton từng dự đoán AI sẽ xóa sổ hàng loạt việc làm trong ngành chẩn đoán hình ảnh và khuyên sinh viên không nên theo đuổi lĩnh vực này. Thực tế, AI có thể đang tự động hóa nhiều tác vụ trong radiology, nhưng số lượng bác sĩ chẩn đoán hình ảnh hiện nay còn nhiều hơn so với thời điểm đưa ra dự báo.

Trong năm 2025, các chương trình nội trú ngành chẩn đoán hình ảnh tại Mỹ mở tổng cộng 1.208 chỉ tiêu, mức cao nhất từ trước đến nay. Cùng năm đó, chẩn đoán hình ảnh là chuyên khoa có thu nhập cao thứ hai tại Mỹ.

Jensen Huang giải thích rằng công việc của một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh không đơn thuần là “đọc phim”, mà đó chỉ là các tác vụ AI đang dần tự động hóa. Giá trị cốt lõi của họ nằm ở khả năng chẩn đoán bệnh, định hướng điều trị và nghiên cứu để ngày càng tăng kiến thức, kinh nghiệm cho những việc trên.

Logic này đối với Huang cũng có thể áp dụng cho toàn bộ nền kinh tế. Ông cho biết mình dành phần lớn thời gian mỗi ngày để gõ phím, nhưng đó cũng chỉ là một tác vụ. Các công cụ giúp tự động hoá viết lách, sẽ giúp mở rộng khối lượng công việc các nhà quản lý và nhân viên có thể đảm đương.

“Việc AI có thể tự động hóa phần lớn công việc gõ phím của tôi không khiến tôi bớt bận rộn hơn. Trên nhiều phương diện, tôi còn bận rộn hơn, bởi tôi có khả năng làm được nhiều việc khác”, Huang nói.

Theo ông, lối tư duy này đang mở rộng sang lao động tri thức, và điển hình là ngành phần mềm. AI có thể rút ngắn đáng kể thời gian viết code, nhưng đồng thời lại làm gia tăng nhu cầu đối với mục đích phát hiện và giải quyết vấn đề mới.

Tại Nvidia, Huang cho biết công ty vẫn tuyển dụng liên tục, ngay cả khi các công cụ lập trình bằng AI như Cursor đang được triển khai rộng rãi trong đội ngũ kỹ sư. AI giúp tăng năng suất cho phép theo đuổi nhiều ý tưởng hơn, từ đó thúc đẩy doanh thu và tạo thêm nguồn lực để tuyển dụng thêm nhân sự cho doanh nghiệp.

Huang cũng lấy ví dụ ngành luật. Theo ông, AI chỉ có thể hỗ trợ các khâu kỹ thuật như đọc và soạn thảo hợp đồng, còn giá trị cốt lõi của nghề vẫn nằm ở khả năng phán đoán, tư duy chiến lược và trách nhiệm bảo vệ thân chủ.

Hơn nữa, cách nhìn này cũng có thể áp dụng với những công việc đơn giản. Ông lấy ví dụ nhân viên phục vụ tại nhà hàng có nhiệm vụ ghi nhận món ăn, nhưng mục đích sâu xa hơn là đảm bảo thực khách có một trải nghiệm dễ chịu và trọn vẹn.

AI chắc chắn sẽ làm xáo trộn các vai trò nghề nghiệp. Nhưng theo Jensen Huang, xu hướng chủ đạo không phải là mất việc hàng loạt mà là tái thiết kế công việc.