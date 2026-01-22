Gia đình ông Trump tìm ra 'mỏ vàng' mới

Dòng tiền từ các dự án crypto đang thay đổi cấu trúc tài sản của gia đình Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh các mảng kinh doanh truyền thống tiếp tục biến động.

Khối tài sản 6,8 tỷ USD của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng gắn chặt với tiền mã hoá, khi loại tài sản này đã giúp họ có thêm 1,4 tỷ USD . Theo phân tích của Bloomberg, đây là lần đầu tiên tiền mã hoá chiếm khoảng 20% khối tài sản của gia đình Trump.

Khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, tình hình tài chính của gia đình ông cũng khác đáng kể so với thời điểm bước vào nhiệm kỳ đầu tiên. Thay vì dựa chủ yếu vào bất động sản và các hợp đồng cấp phép thương hiệu, gia đình Trump hiện tại sở hữu thêm một công ty mạng xã hội và một công ty tiền mã hoá.

Hơn một năm trôi qua kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, gia đình Tổng thống Mỹ tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, bao gồm vũ khí, đất hiếm, AI và thị trường phái sinh.

Chuyển dịch cơ cấu tài sản

Bloomberg ước tính gia đình Trump đã thu về khoảng 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền mã hoá. Xu hướng này được thúc đẩy chủ yếu bởi chính sách, khi ông Trump ký ban hành luật về crypto và bổ nhiệm các vị trí mới có xu hướng ủng hộ loại tài sản này.

Dù vậy, tổng tài sản ròng của gia đình Trump vẫn tương tự năm ngoái, theo Bloomberg Billionaires Index. Trong đó, lợi nhuận từ tiền mã hoá chủ yếu dùng để bù đắp mức sụt giảm mạnh giá trị của Trump Media & Technology Group. Cổ phiếu của công ty này đã giảm 66% trong 12 tháng qua, dù doanh nghiệp liên tục đa dạng hóa sang mảng tài chính và cả năng lượng nhiệt hạch.

Gia đình ông Trump kiếm bộn tiền từ tiền mã hoá trong năm 2025. Ảnh: FT.

Việc gia đình ông Trump chuyển sang sở hữu nhiều loại tài sản mã hoá cho thấy sự thay đổi lớn về cách họ kiếm tiền trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, Eric Trump, con trai của tổng thống Mỹ và CEO Trump Organization, vẫn nhấn mạnh vai trò của bất động sản trong tổng thể chiến lược kinh doanh của công ty.

“Chúng tôi sở hữu thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới và tôi rất tự hào về danh mục đầu tư đáng kinh ngạc của Trump Organization”, ông Eric Trump nói.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng việc thông qua các sắc lệnh hành pháp và chính sách về việc biến Mỹ thành “thủ đô tiền mã hoá của thế giới” sẽ thúc đẩy đổi mới và cơ hội kinh tế cho người dân.

Nguồn lợi nhuận khổng lồ

Tiền mã hoá là động lực chính giúp gia đình Trump bù đắp thiệt hại ở các mảng kinh doanh thua lỗ trong năm qua. Eric Trump và Donald Trump Jr, 2 con trai của tổng thống Mỹ đã có các bài phát biểu quan trọng tại nhiều hội nghị về tiền mã hoá ở Singapore, Dubai và Las Vegas. Họ thường xuyên cáo buộc các ngân hàng cắt đứt quan hệ với Trump Organization và cho biết trải nghiệm này là bước ngoặt thúc đẩy họ theo đuổi lĩnh vực crypto.

Theo Bloomberg, gia đình Trump kiếm tiền từ tài sản mã hoá bằng nhiều cách, từ token cho đến các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Trong năm ngoái, 3 dự án nổi bật gồm World Liberty Financial, memecoin mang tên Trump và American Bitcoin đã giúp gia đình tổng thống Mỹ thu về một khoản tiền lớn.

World Liberty Financial ra mắt stablecoin USD1. Ảnh: Bloomberg.

Tính đến tháng 3/2025, World Liberty Financial đã bán lượng token tương đương khoảng 550 triệu USD , mang về cho gia đình Tổng thống Mỹ khoảng 390 triệu USD . Đến tháng 8/2025, họ tiếp tục thu về hơn 500 triệu USD trong một giao dịch với Alt5 Sigma. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình vẫn sở hữu lượng token trị giá khoảng 3,8 tỷ USD theo mức giá hiện tại.

World Liberty cũng ra mắt stablecoin USD1, được thiết kế để neo theo giá trị đồng USD, với tổng cung lưu hành đã tăng lên hơn 3 tỷ USD . Memecoin Trump, một dự án được phát hành vài ngày trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, cũng giúp gia đình Trump thu về khoảng 280 triệu USD , dù đồng tiền này đã mất phần lớn giá trị kể từ khi tăng mạnh vào tháng 1 năm ngoái.

Eric Trump và Donald Trump Jr. cũng hợp tác với Hut 8 để thành lập công ty quản lý quỹ American Bitcoin khoảng 2 tháng sau lễ nhậm chức của cha họ. Eric Trump sở hữu khoảng 7,4% cổ phần công ty, trong khi Trump Jr. sở hữu tỷ lệ nhỏ hơn nhưng không được tiết lộ. Dù giá cổ phiếu đã giảm 82% kể từ đỉnh hồi tháng 9, cổ phần của Eric vẫn trị giá khoảng 114 triệu USD .

Động cơ tăng trưởng mới

Ở lĩnh vực bất động sản, Trump Organization tiếp tục theo đuổi các thương vụ quản lý toà nhà, sân golf và bất động sản hạng sang trên toàn cầu, đồng thời bổ sung thêm địa điểm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Một dự án gần đây là Trump International Hotel Maldives, nơi khách hàng có thể mua token liên quan đến quá trình phát triển dự án. Gia đình Trump cũng mở rộng thị trường như việc xây dựng Trump Tower Bucharest tại thủ đô Romania.

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chính của gia đình Tổng thống Trump bên cạnh tiền mã hoá. Ảnh: Bloomberg.

Với tiền mã hoá, gia đình Trump có thể tiếp tục tích lũy tài sản từ các dự án hiện có. Cụ thể, ban lãnh đạo World Liberty Financial đang tìm kiếm sự chấp thuận từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) để thành lập ngân hàng ủy thác mới.

Trump Media cũng theo đuổi hàng loạt kế hoạch mới, trong đó tham vọng nhất là việc hợp tác với TAE Technologies nhằm xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Công ty cho biết đang khảo sát địa điểm và CEO Devin Nunes nói với New York Post rằng họ chỉ xây dựng nhà máy ở các bang ủng hộ đảng Cộng hòa.

Trong thời gian tới, gia đình Trump có thể tiếp tục mở rộng các dự án hiện có, từ bất động sản đến tiền mã hoá. Các kế hoạch phát triển Trump Media cùng hàng loạt thương vụ bất động sản gắn với token cho thấy crypto đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của gia đình Tổng thống Mỹ.