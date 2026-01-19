Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trump Mobile lại gây xôn xao

  • Thứ hai, 19/1/2026 07:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thông tin về số lượng đơn đặt trước của điện thoại T1 tiếp tục làm nóng tranh cãi xung quanh Trump Mobile, trong bối cảnh hãng chưa giao hàng và thiếu dữ liệu xác thực.

Chiếc điện thoại T1 của Trump Mobile tiếp tục gây tranh cãi. Trong diễn biến mới nhất, một con số liên quan đến lượng đơn đặt trước đang được lan truyền, nhưng tính xác thực của nó hiện chưa thể kiểm chứng.

Theo nội dung được nhắc đến, T1 là mẫu điện thoại màu vàng, cho phép người dùng đặt cọc 100 USD từ tháng 6/2025. Tuy nhiên đến nay, thiết bị này vẫn chưa được giao hàng. Đáng chú ý, The Verge ghi nhận thông tin cho rằng số lượng đơn đặt trước của T1 đã tăng mạnh, thậm chí ở mức gần 600.000 chiếc.

Nếu đúng, đây sẽ là con số rất lớn đối với một sản phẩm chưa được phát hành chính thức. Dù vậy, vấn đề nằm ở chỗ không có cách xác nhận nguồn gốc dữ liệu cũng như không có bằng chứng độc lập để kiểm tra mức độ chính xác.

Phân tích của The Verge cho rằng nguồn thông tin hợp lý nhất của dữ liệu này có thể đến từ một bài đăng mạng xã hội, cụ thể là trên Facebook từ tháng 12/2025. Bài đăng sau đó được lan truyền nhanh chóng, trong đó có sự góp sức từ Grok trên nền tảng X và cả văn phòng báo chí của Thống đốc California Gavin Newsom.

Trump Mobile có thiết kế màu vàng đặc trưng. Ảnh: Bloomberg.

Đây cũng là lý do khiến con số đơn đặt trước bị đánh giá thiếu cơ sở. Trên thực tế, hiện vẫn chưa có dữ liệu đáng tin cậy về việc có bao nhiêu người đã thực sự trả tiền để mua T1, cũng như chưa có bằng chứng nào như hình ảnh, video cho thấy thiết bị này tồn tại như một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

Ngoài ra, thời điểm con số chưa kiểm chứng này xuất hiện lại gây chú ý. Trong tuần qua, các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã kêu gọi Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) điều tra những gì họ gọi là “chiến thuật lừa đảo” của Trump Mobile. Một trong các điểm bị nhắm tới là lời hứa sản xuất điện thoại T1 tại Mỹ, điều gần như không thể xảy ra nếu xét theo mô tả sản phẩm.

Trong bối cảnh chưa có thông tin đáng tin cậy, việc con số đơn hàng được đặt trước lan truyền trên mạng xã hội càng khiến câu chuyện trở nên đáng ngờ.

