Xiaomi lại khiến người dùng thất vọng

Phiên bản quốc tế của Xiaomi 17 có thể bị cắt giảm dung lượng pin so với bản nội địa, dù vẫn giữ tiêu chuẩn sạc nhanh và cấu hình cao cấp.

Xiaomi 17 bản quốc tế có thể bị cắt giảm dung lượng pin. Ảnh: Mashable.

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, phiên bản quốc tế của mẫu flagship này có thể bị giảm đáng kể dung lượng pin so với bản bán tại Trung Quốc, khiến thời lượng sử dụng trở thành điểm trừ đối với người dùng.

Theo một tài liệu rò rỉ, Xiaomi 17 bản toàn cầu có thể chỉ được trang bị viên pin 6.330 mAh, thấp hơn khoảng 10% so với mức 7.000 mAh trên phiên bản nội địa Trung Quốc. Tài liệu này đã được nhà phân tích Sudhanshu Ambhore chia sẻ trên Twitter, làm dấy lên lo ngại về sự “cắt giảm” đối với người dùng quốc tế.

Dù dung lượng pin nhỏ hơn, Xiaomi dường như vẫn giữ nguyên công nghệ sạc nhanh. Máy có thể hỗ trợ sạc có dây 100 W và sạc không dây 50 W với công nghệ HyperCharge độc quyền, tương tự phiên bản tại Trung Quốc.

Về màu sắc, Xiaomi 17 dự kiến được bán ra với 4 tùy chọn. Các màu đen, xanh nhạt và hồng sẽ được giữ nguyên tương đồng với bản nội địa, trong khi phiên bản màu trắng có thể không xuất hiện trên thị trường quốc tế. Thay vào đó, nhà sản xuất Trung Quốc có thể bổ sung một tùy chọn xanh lá cây đậm.

Tài liệu rò rỉ cũng cho thấy Xiaomi 17 sẽ sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuy nhiên, phiên bản toàn cầu có thể chỉ có 2 cấu hình bộ nhớ gồm RAM 12 GB đi kèm bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Xiaomi còn cung cấp thêm lựa chọn 1 TB và các phiên bản RAM 16 GB.

Hiện Xiaomi chưa công bố ngày ra mắt chính thức. Dù vậy, theo nguồn tin từ Yogesh Bar, Xiaomi 17 và Xiaomi 17 Ultra có thể trình làng tại châu Âu trước khi MWC 2026 khai mạc vào ngày 2/3.

Dù bị cắt giảm dung lượng pin, Xiaomi 17 bản quốc tế vẫn giữ nguyên các tính năng cao cấp. Ảnh: Bloomberg.

Về giá bán, bản 12/256 GB dự kiến có giá 999 euro ( 1.180 USD ) tại châu Âu, trong khi bản 12/512 GB có thể lên tới 1.099 euro ( 1.288 USD ). Xiaomi 17 Ultra được đồn đoán sẽ có giá khoảng 1.499 euro ( 1.770 USD ) cho cấu hình RAM 16 GB và bộ nhớ 512 GB.

Các mẫu máy này sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng Samsung Galaxy S26, dự kiến ra mắt ngày 25/2. Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu pin 5.000 mAh, thấp hơn đáng kể so với Xiaomi 17 ngay cả khi đã bị giảm dung lượng.

Một số ý kiến cho rằng việc Xiaomi phải dùng pin nhỏ hơn có thể đến từ các quy định nghiêm ngặt tại châu Âu và Mỹ về dung lượng tối đa của cell pin đơn. Tuy nhiên, sự chênh lệch cấu hình giữa các thị trường vẫn khiến không ít người dùng cảm thấy hụt hẫng.