Dấu ấn Leica trên Xiaomi 17 Ultra

Một video trên tay về Xiaomi 17 Ultra phiên bản hợp tác với Leica đã hé lộ khá nhiều đặc điểm thú vị, với tâm điểm là camera tiềm vọng có độ phân giải lên tới 200 MP.

Camera trên Xiaomi 17 Ultra có độ chi tiết tốt. Ảnh: Ben's Gadget Review.

Bên trong hộp, Xiaomi kèm một tấm thẻ in câu “Always believe that something wonderful is about to happen” (Tạm dịch: Hãy luôn tin rằng điều tuyệt vời sắp xảy ra.). Theo YouTuber Ben's Gadget Review, người trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, nội dung này cho thấy Leica và Xiaomi sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

Ngoài máy, hộp phụ kiện gây chú ý khi có nhiều món theo phong cách máy ảnh như khăn lau ống kính, dây đeo tay và nắp che cụm camera. Nắp che này từng xuất hiện trong video của Trinity Electronics. Máy đi kèm củ sạc 100 W và ốp lưng màu đen hoàn thiện kiểu giả da.

Phiên bản trên tay là màu đen, mặt lưng chia tông với phần dưới có cảm giác “da” rõ hơn, phần trên thiên về kim loại. Xiaomi cũng bổ sung các chi tiết nhận diện như gờ texture ở cạnh, cụm phím âm lượng thay đổi sang dạng nút tròn thay vì thanh chữ nhật. Trên cạnh máy còn có dòng chữ “Leica Camera Germany”.

Điểm khiến người trải nghiệm tiếc nuối là màn hình không phẳng tuyệt đối như kỳ vọng. Anh cho biết từng thích kiểu màn quad-curve mà Xiaomi sử dụng trong vài năm gần đây, khi mặt kính gần như phẳng và bo cong nhẹ ở rìa. Tuy nhiên, xu hướng người dùng hiện tại lại ưu tiên màn hình phẳng hoàn toàn.

Khi khởi động, máy hiển thị logo Leica trước khi vào Xiaomi HyperOS. Sau khi thiết lập, giao diện trang chủ có bộ icon tùy biến nhưng chỉ áp dụng với một số ứng dụng. Máy cũng báo có bản cập nhật phần mềm ngay khi mở hộp, kèm màn hình “What’s new” liệt kê các danh mục mới như Hyper Island, cải tiến hoạt ảnh và tính năng AI.

Về camera, Xiaomi 17 Ultra có camera chính 50 MP cảm biến 1 inch, khẩu f/1.7, camera góc siêu rộng 50 MP và camera trước 50 MP. Tâm điểm là camera tiềm vọng 200 MP có cơ chế thấu kính dịch chuyển (lens shifting), cho phép thay đổi tiêu cự quang học. Người trải nghiệm cho biết máy có dải tiêu cự quang 75-100 mm với cơ chế zoom quang học.

Thiết bị của Xiaomi sở hửu vòng xoay vật lý quanh camera tương tự như các máy ảnh chuyên nghiệp, có thể vặn để chỉnh zoom. Dù vậy, việc không có nút chụp vật lý như một số smartphone của Vivo, OPPO hay Honor gần đây lại khiến trải nghiệm thiếu trọn vẹn.

Camera của Xiaomi 17 Ultra phiên bản hợp tác với Leica khi so sánh với Vivo X300 Pro. Ảnh: Ben's Gadget Review.

Trong thử nghiệm nhanh, ảnh 30x ban đầu không thực sự đẹp. Song, AI đã giúp làm nét lại và cho kết quả ổn hơn, kèm chút xóa phông tự nhiên ở tiền cảnh. Ngoài ra, người dùng thường không sử dụng zoom 30x trong thực tế, do đó việc giữ ở 15x trở xuống sẽ giúp ảnh có chất lượng tốt hơn.

Ở phần quay video, Xiaomi 17 Ultra phiên bản hợp tác với Leica chỉ chuyển sang chế độ digital khi vượt qua mức 4,3x. Trong chế độ Pro, máy quay 4K ở 30/60/120 fps, song khi quay log không thể đổi ống kính.

Sau một ngày sử dụng, YouTuber Ben's Gadget Review đánh giá phần cứng và cảm giác cầm nắm của Xiaomi 17 Ultra rất tốt, ống kính zoom cải thiện rõ so với Xiaomi 15 Ultra, đặc biệt nhờ tốc độ màn trập nhanh hơn nên giảm nhòe khi chụp chủ thể chuyển động.