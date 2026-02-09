Đây là mẫu iPhone mới có thể mua ngay sau Tết

Apple có thể ra mắt nhiều thiết bị trong vài tuần tới như iPhone 17e, iPad Air M4 và MacBook Pro mới.

iPhone 16e. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman chia sẻ một số sản phẩm sắp được Apple ra mắt đầu năm nay. Những thiết bị đáng chú ý gồm iPhone 17e, iPad và máy tính Mac mới.

"Apple chuẩn bị khởi động năm 2026 đầy bận rộn với loạt sản phẩm sắp ra mắt trong vài tuần tới", Gurman cho biết.

Kế hoạch ra mắt sản phẩm của Apple đã xuất hiện trong những tin đồn trước đây. Bài viết từ Gurman chia sẻ thêm một số nâng cấp đáng chú ý, mang đến cái nhìn rõ nét hơn về những thiết bị mới.

iPhone 17e không tăng giá

Đầu tiên là iPhone 17e, bản nâng cấp cho iPhone 16e ra mắt đầu năm ngoái. Dựa trên tin đồn, những thay đổi trên iPhone 17e sẽ xoay quanh phần cứng. Nguồn tin từ Macworld cho biết iPhone 17e có thể ra mắt vào ngày 19/2, đúng một năm kể từ iPhone 16e.

Theo Gurman, iPhone 17e dự kiến trang bị chip xử lý A19 tương tự iPhone 17, bên cạnh hệ thống sạc nam châm MagSafe.

Thiết bị cũng sẽ sử dụng modem mạng và chip kết nối không dây mới nhất của Apple. Năm ngoái, iPhone 16e là model đầu tiên sử dụng modem C1 do Táo khuyết tự phát triển.

Cuối cùng, Apple dự kiến giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 17e. Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ được trải nghiệm nhiều tính năng mới mà không phải trả thêm tiền.

Trước đó, tài khoản Weibo của chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station cho biết iPhone 17e sẽ có thiết kế giống iPhone 15 với màn hình 6,1 inch, phía trên chứa lỗ khuyết Dynamic Island.

So với dải khuyết cũ, Dynamic Island chiếm ít diện tích hơn. Apple còn sử dụng phần mềm để thay đổi kích thước, hình dạng viên thuốc dựa trên ứng dụng.

Một tài khoản Weibo tên Smart Pikachu cho biết iPhone 17e vẫn dùng màn hình tần số quét 60 Hz, thay vì 120 Hz như iPhone 17.

Tuy thông số màn hình về cơ bản không thay đổi so với iPhone 16e, tin đồn từ The Elec (Hàn Quốc) cho biết viền màn hình trên iPhone 17e sẽ được thu gọn, cho trải nghiệm tương tự các dòng iPhone gần đây.

iPhone 17e nhiều khả năng vẫn trang bị một camera sau với độ phân giải 48 MP. Tuy có mặt trên dòng iPhone 16, nút điều khiển Camera Control lại không xuất hiện trên iPhone 16e. Đến hiện tại, chưa có tin đồn về việc Apple sẽ trang bị tính năng này cho iPhone 17e.

Theo Bloomberg, Apple sẽ tập trung quảng bá iPhone 17e cho doanh nghiệp và những thị trường mới nổi. Đây cũng là 2 phân khúc mà công ty dự định nhắm đến nhiều hơn trong năm nay cho cả thiết bị phần cứng và phần mềm.

"Apple cũng có thể hưởng lợi từ mức độ cạnh tranh thấp hơn. Dù Google sắp ra mắt mẫu giá rẻ Pixel 10a, thiết bị này dự kiến không có nhiều cải tiến, trong khi Samsung đang tập trung nhiều hơn vào phân khúc cao cấp", cây viết từ Bloomberg chia sẻ.

iPad và iPad Air nâng cấp gì?

Tiếp theo, Apple dự kiến ra mắt 2 mẫu iPad mới. Trong đó, dòng tiêu chuẩn được cải tiến với chip xử lý A18, trong khi iPad Air sẽ trang bị chip M4.

Tác giả nhấn mạnh 2 thiết bị chỉ được nâng cấp chip xử lý, không có thay đổi về ngoại hình. Ngoại lệ duy nhất là iPad mini, được đồn đoán chuyển sang màn hình OLED nhưng sẽ không ra mắt trong đầu năm.

Việc chuyển sang chip A18 trên iPad tiêu chuẩn đồng nghĩa thiết bị sẽ lần đầu hỗ trợ Apple Intelligence. Theo Gurman, đây cũng là điểm nổi bật để Apple quảng bá sản phẩm.

iPad Air. Ảnh: Bloomberg.

Đối với iPad Air, dòng máy này không thay đổi thiết kế từ năm 2020. Thiết bị dự kiến vẫn sử dụng Touch ID thay cho Face ID.

Sau thời gian chững lại về doanh số, kỳ nghỉ lễ cuối năm ngoái chứng kiến sự quan tâm lớn hơn cho iPad. Doanh thu dòng sản phẩm quý IV/2025 tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo của Phố Wall.

Apple cho biết phần lớn thành công đến từ dòng iPad tiêu chuẩn. Hãng dự kiến đẩy mạnh quảng bá sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp.

Loạt MacBook mới

Cuối cùng, Apple có kế hoạch ra mắt một số máy tính Mac mới trong đầu năm, bao gồm MacBook Pro với chip M5 Pro/M5 Max và MacBook Air M5.

Sau loạt laptop, những mẫu máy để bàn như Mac Studio dự kiến trình làng trong đợt kế tiếp. Một số sản phẩm còn lại như màn hình Studio Display và Mac mini cũng nằm trong kế hoạch phát triển năm nay.

Với MacBook Pro, Gurman cho biết sản phẩm sẽ ra mắt cùng với đợt phát hành rộng rãi macOS 26.3, sớm nhất vào ngày 2/3.

Dựa trên tin đồn, các mẫu MacBook Pro mới sẽ trang bị chip xử lý M5 Pro và M5 Max, phiên bản mạnh hơn của chip M5 tiêu chuẩn. Apple lần đầu ra mắt chip M5 vào tháng 10/2025, trang bị trên iPad Pro và MacBook Pro 14 inch.

Tin đồn về MacBook Pro M5 Pro/M5 Max đã xuất hiện từ lâu. Theo Gurman, MacBook Pro mới được phát triển với tên mã J714 và J716. Sản phẩm dự kiến không thay đổi thiết kế so với bản tiền nhiệm, nâng cấp lớn nhất đến từ chip xử lý với hiệu năng cao hơn.

MacBook Air. Ảnh: Bloomberg.

Dấu hiệu cho thấy MacBook Pro mới sắp ra mắt đến từ nguồn cung dần cạn kiệt cho phiên bản hiện tại. Trên cửa hàng trực tuyến của Apple, nhiều tùy chọn MacBook Pro M4 Pro/M4 Max có thời gian giao hàng khá chậm, một số phiên bản bị trễ hàng đến tháng 3.

Ngoài MacBook Pro và MacBook Air, model đáng chú ý khác dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm là MacBook giá rẻ. Với màn hình dưới 13 inch và chip xử lý tương đương iPhone, sản phẩm được thiết kế để cạnh tranh với các dòng laptop Windows và Chromebook giá rẻ.

"Thiết bị được kỳ vọng là điểm khởi đầu cho những người mới chuyển sang hệ sinh thái Mac. Tương tự iPad và iPhone 17e mới, sản phẩm có thể thu hút cả thị trường doanh nghiệp và những quốc gia mới nổi", cây viết từ Bloomberg nhận định.

Bên cạnh phần cứng, Apple chuẩn bị công bố iOS 26.4 trong tương lai gần, bao gồm một số nâng cấp cho Siri. Đối với iOS 27, Gurman cho rằng phiên bản này sẽ không có nhiều tính năng mới, chỉ có giao diện chatbot cho Siri và một số tinh chỉnh giao diện, sửa lỗi.

Đến cuối năm nay, những sản phẩm đáng chờ đợi gồm iPhone màn hình gập, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. MacBook Pro với màn hình OLED cảm ứng cũng là điểm nhấn. Điều này đồng nghĩa Apple cần có những thay đổi về giao diện macOS, thể hiện quan điểm khác biệt so với ý kiến bài trừ máy Mac cảm ứng trong quá khứ.