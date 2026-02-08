Tim Cook 'ẩn ý' về thời điểm nghỉ hưu

Trước thềm kỷ niệm 50 năm thành lập, CEO Tim Cook cho biết Apple sẽ có hoạt động đặc biệt, đồng thời tính đến bài toán kế nhiệm trong tương lai.

Tim Cook cho biết lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của Apple sẽ rất đặc biệt. Ảnh: Bloomberg.

Apple dự kiến kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng 4 tới. Trong một cuộc họp nội bộ diễn ra ngày 5/2, CEO Tim Cook cho biết công ty sẽ tổ chức các hoạt động đánh dấu cột mốc quan trọng này, đồng thời bày tỏ nhiều suy ngẫm về tương lai của Apple và quá trình chuyển giao lãnh đạo trong những năm tới.

Theo Tim Cook, ban lãnh đạo đang thảo luận về cách thức phù hợp để kỷ niệm gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển của công ty.

“Gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều về Apple vì chúng ta đang cân nhắc xem nên làm gì để đánh dấu thời khắc này. Khi bạn thực sự dừng lại và nhìn lại 50 năm qua, trái tim bạn sẽ tràn ngập niềm vui. Tôi hứa sẽ có một số hoạt động kỷ niệm tuyệt vời”, Tim Cook nói.

Những phát biểu này không hoàn toàn giống với triết lý của Steve Jobs, người luôn nhấn mạnh việc tập trung vào tương lai thay vì nhìn lại quá khứ. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2007, Jobs từng nói rằng điều quan trọng là hướng về phía trước, thay vì bận tâm đến những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ông cũng từng ví đóng góp cá nhân chỉ như một “lớp trầm tích” trong quá trình xây dựng tập thể lâu dài.

Dù vậy, Apple trong nhiều năm qua vẫn duy trì việc đánh dấu các cột mốc phát triển quan trọng. Nhà sản xuất iPhone từng tổ chức kỷ niệm 30 và 40 năm thành lập, trong đó năm 2016 có video tua nhanh 40 năm đổi mới và sản phẩm chỉ trong 40 giây.

“Đoạn video đó nhắc nhở chúng ta về việc Apple đã thay đổi thế giới biết bao nhiêu lần”, Cook từng phát biểu vào thời điểm đó.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 40 năm, Apple cũng công bố đã đạt mốc một tỷ thiết bị đang hoạt động. Đến tháng 1/2026, công ty tiết lộ con số này đã tăng lên 2,5 tỷ thiết bị.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm, Tim Cook cũng đề cập đến những thay đổi nhân sự quan trọng trong tương lai. Ông cho biết Apple đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo mới, trong bối cảnh nhiều nhân vật cấp cao như Jeff Williams, Lisa Jackson và Katie Adams chuẩn bị nghỉ hưu.

Ở tuổi 65, Cook thừa nhận ông dành nhiều thời gian suy nghĩ về việc ai sẽ tiếp tục dẫn dắt Apple trong 5, 10 hay 15 năm tới.

Giám đốc phần cứng John Ternus có thể trở thành CEO Apple tiếp theo. Ảnh: Apple.

“Đây là một phần quan trọng của khả năng lãnh đạo, đó là suy nghĩ về những điều này và có kế hoạch sẵn sàng”, CEO Apple nói, đồng thời cho rằng nghỉ hưu là điều tự nhiên khi mọi người đến một độ tuổi nhất định.

Táo khuyết đang đẩy mạnh chuẩn bị kế hoạch kế nhiệm. Giám đốc phần cứng John Ternus hiện là ứng viên sáng giá cho vị trí CEO tương lai, khi ông giám sát các nỗ lực kỹ thuật phần cứng và được báo cáo là “người dẫn dắt” cho công việc thiết kế của công ty.

Hiện chưa rõ thời điểm Tim Cook sẽ rời vị trí điều hành. Tuy nhiên, trong lúc Apple hướng tới tương lai, lễ kỷ niệm 50 năm vào tháng 4 năm nay được kỳ vọng là dịp nhìn lại đáng chú ý đối với gã khổng lồ công nghệ này.