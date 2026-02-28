OpenAI xô đổ kỷ lục gọi vốn

Doanh nghiệp công nghệ Mỹ tiếp tục gọi vốn thành công số tiền khổng lồ sau vòng gọi vốn mới nhất.

Hãng trí tuệ nhân tạo hiện được định giá đến 730 triệu USD dù chưa IPO. Ảnh: BI.

Ngày 28/2, OpenAI thông báo đã huy động thành công 110 tỷ USD trong vòng gọi mới nhất. Đây là một trong những thương vụ huy động vốn lớn nhất lịch sử tài chính, đưa định giá của công ty lên mức 730 tỷ USD trước khi nhận tiền. Khoản ngân sách mới bao gồm 50 tỷ USD đầu tư từ Amazon cùng 30 tỷ USD góp vốn mỗi bên, của Nvidia và SoftBank. Đáng chú ý, vòng đầu tư này hiện vẫn mở. OpenAI dự kiến sẽ có thêm nhiều đối tác tham gia trong thời gian tới.

“Chúng tôi đang bước vào một giai đoạn mới, nơi AI tiên phong chuyển từ nghiên cứu sang ứng dụng hàng ngày trên quy mô toàn cầu”, đại diện OpenAI cho biết. Theo tổ chức này, vị thế dẫn đầu sẽ được định nghĩa bởi đơn vị có khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu, đồng thời biến năng lực đó thành những sản phẩm người dùng cần.

Là một phần của khoản đầu tư, OpenAI khởi động các quan hệ đối tác hạ tầng quan trọng với cả Amazon và Nvidia. Tương tự các vòng gọi vốn trước, phần lớn số tiền đầu tư có thể được cung cấp dưới dạng dịch vụ thay vì tiền mặt. Tuy nhiên, tỷ lệ phân chia cụ thể không được tiết lộ.

Tháng 3/2025, vòng gọi vốn trước của hãng đã kết thúc với con số 40 tỷ USD dựa trên mức định giá 300 tỷ USD . Tại thời điểm đó, đây cũng là vòng huy động vốn tư nhân lớn nhất từng được ghi nhận.

Trong khuôn khổ hợp tác với Amazon, OpenAI dự định phát triển mô hình chạy trên nền tảng Bedrock. Công ty cũng mở rộng quan hệ đối tác với AWS hiện có. Khoản cam kết dịch vụ tính toán được nâng từ 38 tỷ USD lên 100 tỷ USD . OpenAI cam kết tiêu thụ ít nhất 2 GW công suất tính toán từ AWS Trainium. Đồng thời, hãng kế hoạch xây dựng các mô hình tùy chỉnh để hỗ trợ các sản phẩm tiêu dùng của Amazon.

Theo Andy Jassy, Tổng giám đốc Amazon, rất nhiều nhà phát triển và doanh nghiệp đang mong muốn vận hành các dịch vụ hỗ trợ bởi mô hình OpenAI trên AWS. Sự hợp tác này nhằm cung cấp môi trường vận hành mới, sẽ thay đổi khả năng xây dựng ứng dụng AI.

Trước đó, The Information từng đưa tin 35 tỷ USD trong khoản đầu tư của Amazon có thể đi kèm điều kiện. Số tiền này chỉ được giải ngân nếu công ty đạt được trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) hoặc thực hiện IPO trước cuối năm nay. Thông báo của OpenAI đã xác nhận việc phân chia vốn, nhưng chỉ cho biết 35 tỷ USD bổ sung sẽ đến “trong những tháng tới khi các điều kiện nhất định được đáp ứng”.

Về phía đối tác Nvidia, OpenAI công bố ít chi tiết hơn. Tuy nhiên, hãng xác nhận đã cam kết sử dụng 3 GW công suất suy luận chuyên dụng và 2 GW năng lực đào tạo trên hệ thống Vera Rubin. Sự tham gia của Nvidia trong vòng này từng là chủ đề của nhiều đồn đoán. Có thông tin cho rằng Nvidia định đầu tư 100 tỷ USD vào tháng 9 năm ngoái, nhưng sau đó các báo cáo cho thấy con số đã giảm xuống.

Tháng 1, Jensen Huang, Tổng giám đốc Nvidia, đã bác bỏ ý kiến cho rằng hãng đang rút lui khỏi OpenAI. Ông khẳng định Nvidia sẽ đầu tư một khoản tiền lớn vì tin tưởng vào những công việc phi thường mà start-up đang thực hiện.

Sự kiện lần này cho thấy tham vọng của OpenAI trong việc thống trị thị trường AI toàn cầu. Với nguồn lực mới, hãng sẽ có thêm khả năng vượt qua bài toán hạ tầng khổng lồ. Việc chuyển dịch từ nghiên cứu sang sản phẩm thực tế được đánh giá là bước đi chiến lược cho tương lai doanh nghiệp này.