Apple sắp có một tuần sôi động chưa từng có

  • Thứ bảy, 28/2/2026 15:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

CEO Apple xác nhận "một tuần bận rộn" sẽ bắt đầu từ ngày 2/3 với việc giới thiệu loạt sản phẩm mới.

Bản nâng cấp của iPhone 16e nhiều khả năng ra mắt trong tuần tới. Ảnh: CNN.

Trên mạng xã hội X, CEO Tim Cook xác nhận Apple sẽ ra mắt loạt sản phẩm mới bắt đầu từ sáng ngày 2/3 theo giờ Mỹ. Dựa trên tin đồn, đây là khởi đầu cho tuần lễ giới thiệu nhiều thiết bị, bao gồm sự kiện "Apple Experience" cho giới truyền thông vào 4/3.

"Một tuần bận rộn sắp đến. Mọi thứ sẽ bắt đầu vào sáng thứ hai", CEO Apple chia sẻ trong bài viết, kèm video ngắn và hashtag #AppleLaunch.

Đoạn video cho thấy đôi bàn tay cùng biểu tượng quả táo hoàn chỉnh, trước khi dùng động tác bóp và búng tay để tạo thành logo Apple. Màu xám trong video nhiều khả năng ám chỉ một sản phẩm cũng có màu bạc, chất liệu nhôm.

Trước đó, Apple đã gửi thư mời cho sự kiện Apple Special Experience tại New York, London và Thượng Hải vào ngày 4/3. Nhiều nguồn tin cho biết hãng sẽ trình diễn các sản phẩm mới cho giới báo chí tại sự kiện.

Theo Daring Fireball, các sản phẩm dự kiến được công bố bằng thông cáo báo chí trong nhiều ngày liên tiếp. Nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cũng xác nhận thông tin tương tự.

Apple ra mat MacBook, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M4 Max, Apple ra mat iPad anh 1

Đoạn video được CEO Tim Cook chia sẻ. Ảnh: @tim_cook/X.

Thay vì tổ chức sự kiện và phát trực tiếp trên YouTube, Gurman dự đoán các sản phẩm lần này sẽ ra mắt âm thầm trên website Apple, có thể kèm video giới thiệu ngắn.

Minh chứng đến từ việc thư mời dùng chữ "Experience" (trải nghiệm) thay cho "Event" (sự kiện). Hãng cũng không đặt lịch phát trực tiếp trên website và kênh YouTube.

Trong bản tin Power On, Gurman dự đoán Apple sẽ giới thiệu các sản phẩm trong 3 ngày, từ 2-4/3. Ít nhất 5 thiết bị có thể xuất hiện gồm iPhone 17e, phiên bản cấp thấp của iPhone 17, bên cạnh một số mẫu iPad và Mac.

MacBook giá rẻ là sản phẩm được nhiều người quan tâm. Thiết bị dự kiến rẻ hơn MacBook Air, dùng màn hình 12,9 inch, chip xử lý A18 Pro tương tự iPhone cùng nhiều màu sắc vui tươi. Các bản cập nhật cho MacBook Air và MacBook Pro cũng có thể xuất hiện.

Tiếp theo, iPhone 17e dự kiến nâng cấp chip lên A19, hỗ trợ sạc MagSafe, modem C1X với tốc độ 5G cao hơn, bên cạnh chip mạng N1 cho Wi-Fi 7.

Năm ngoái, Apple giới thiệu iPhone 16e để thay thế dòng iPhone SE. Nhiều tin đồn cho biết hãng sẽ cập nhật sản phẩm hàng năm.

Với iPad, dòng iPad tiêu chuẩn được cập nhật vào năm ngoái với chip A16 Bionic. Phiên bản mới được cho sẽ nâng cấp chip lên A18 để hỗ trợ Apple Intelligence. iPad Air nhiều khả năng cập nhật lên chip M4 mới hơn.

2 sản phẩm liên quan đến Mac cũng được đồn đoán ra mắt trong nửa đầu năm, gồm màn hình Studio Display và máy tính Mac Studio phiên bản mới. Tuy vậy, Gurman nhận định việc công bố quá nhiều sản phẩm trong tháng 3 có thể "thừa thãi".

Theo Bloomberg, lượng hàng tồn kho vài sản phẩm tại cửa hàng Apple dần cạn kiệt, gồm iPhone 16e, iPad Air, MacBook Air M4, MacBook Pro M4 Pro và M4 Max. Nếu một số thiết bị không được ra mắt vào tuần sau, chúng vẫn có thể xuất hiện sớm trong tương lai gần.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Apple 'gồng' khi giá RAM iPhone 17 tăng gấp đôi

Chưa rõ các dòng iPhone mới sẽ tăng giá theo hay Apple cố gắng "hấp thụ" chi phí nhằm duy trì sức cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

30:1788 hôm qua

iPhone 18 Pro bước vào giai đoạn quan trọng

Apple được cho đã khởi động dây chuyền sản xuất thử nghiệm iPhone 18 Pro, đúng theo lộ trình ra mắt sản phẩm vào tháng 9 năm nay.

07:15 24/2/2026

Sắp không nhận ra MacBook mới

Với giá dự kiến 700 USD và thiết kế nhiều màu sắc, MacBook giá rẻ giúp Apple tiếp cận nhóm khách hàng mới, trong khi vẫn giữ một số yếu tố cao cấp.

14:00 22/2/2026

Phúc Thịnh

MacBook Pro sap thay doi mai mai hinh anh

MacBook Pro sắp thay đổi mãi mãi

22 phút trước 16:20 28/2/2026

0

Apple đang chuẩn bị ra mắt MacBook Pro OLED màn hình cảm ứng tích hợp Dynamic Island, đánh dấu bước ngoặt lớn của dòng Mac.

Van cuoc moi cua Apple hinh anh

Ván cược mới của Apple

7 giờ trước 10:00 28/2/2026

0

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, Apple đang tăng tốc chiến lược nội địa hóa với trọng tâm là đại dự án sản xuất bán dẫn tại Arizona.

Cuoc khung hoang smartphone dang den gan hinh anh

Cuộc khủng hoảng smartphone đang đến gần

9 giờ trước 08:00 28/2/2026

0

Theo các chuyên gia dự đoán, ngành công nghiệp điện thoại thông minh sắp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ.

