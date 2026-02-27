Apple 'gồng' khi giá RAM iPhone 17 tăng gấp đôi

Chưa rõ các dòng iPhone mới sẽ tăng giá theo hay Apple cố gắng "hấp thụ" chi phí nhằm duy trì sức cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Giá module bộ nhớ RAM của iPhone 17 Pro vừa tăng gấp đôi. Ảnh: Phone Arena.

Theo trang tin Dealsite của Hàn Quốc, Apple đồng ý trả cho Samsung gấp đôi giá tiền để mua chip nhớ LPDDR5X dùng cho việc sản xuất iPhone 17.

Nguồn tin cho biết, Apple vừa tổ chức các cuộc họp khẩn cấp với bộ phận bán dẫn của Samsung để đàm phán về lượng cung cấp RAM cho nửa đầu năm nay. Giá module LPDDR5X 12 GB dùng trong iPhone Air và iPhone 17 Pro tăng gần gấp đôi, từ khoảng 30 USD lên khoảng 70 USD .

Ban đầu, Samsung dự định tăng giá 60% đối với các module LPDDR5X cung cấp cho Apple. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại đưa ra mức giá cao hơn 100% như một chiến thuật đàm phán. Nguồn tin cho biết dường như Apple đồng ý ngay.

Theo MacRumors, nếu nguồn tin nội bộ này chính xác, việc Apple chấp nhận ngay lập tức cho thấy các nhà sản xuất smartphone đang nỗ lực "trong tuyệt vọng" để đảm bảo nguồn cung RAM.

Trong thời kỳ bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, các nhà sản xuất chip nhớ như SK Hynix và Micron chuyển trọng tâm sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho máy chủ AI. Điều đó khiến nguồn cung DRAM cho thiết bị di động trở nên khan hiếm.

Ngay cả bộ phận sản xuất điện thoại của Samsung cũng không tránh khỏi áp lực này. Báo cáo cho biết, lô Galaxy S26 ban đầu sử dụng RAM từ bộ phận bán dẫn của Samsung và Micron với tỷ lệ khoảng 50/50. Nhưng sau đó cả 2 đều lên kế hoạch tăng giá linh kiện.

Vì vậy, Samsung dự kiến ​​sẽ tăng giá bán Galaxy S26 một phần để đối phó, đồng thời cố gắng bù đắp chi phí bằng cách sử dụng chip Exynos 2600 tự sản xuất với 30% số lượng máy bán ra.

Bất chấp áp lực về chi phí, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết kế hoạch hiện tại của Apple là giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 18 Pro.

Trong buổi công bố kế quả kinh doanh gần đây, CEO Tim Cook của Apple thừa nhận rằng giá chip tăng sẽ có "tác động lớn hơn một chút" đến biên lợi nhuận gộp, nhưng công ty vẫn kỳ vọng tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 13%-16% trong quý này.