Chấm màu cam trên iPhone không còn đáng tin cậy

Phần mềm gián điệp có thể âm thầm kích hoạt camera, micro trên iPhone mà người dùng không nhận thấy dấu hiệu cảnh báo quen thuộc.

Chấm màu xanh lá, cam là dấu hiệu nhận biết camera, micro của iPhone đang kích hoạt. Ảnh: Mac World.

Các nhà nghiên cứu đưa ra cảnh báo mới về phần mềm gián điệp trên iPhone, sau khi phát hiện Predator của Intellexa có thể vô hiệu hóa các chỉ báo camera và micro trên iOS.

Từ iOS 14 trở đi, Apple hiển thị một chấm màu cam và xanh lá cây để cho biết khi nào các ứng dụng truy cập vào camera hoặc micro. Tính năng bảo mật quan trọng này được thiết kế để cảnh báo người dùng về khả năng bị theo dõi.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Hu Ke và Nir Avraham tại công ty an ninh mạng Jamf, phần mềm gián điệp thương mại có thể vô hiệu hóa chấm màu cam và xanh lá cây của iPhone bằng cách chặn hoạt động cảm biến được hệ thống chỉ báo sử dụng trước khi nó đến lớp giao diện người dùng.

Phát hiện này được công bố sau nhiều cảnh báo về phần mềm gián điệp, bao gồm cả cảnh báo từ Apple, tiếp theo đó là bản cập nhật iOS 26.2 và iOS 18.7.3 cho các thiết bị cũ. Phiên bản iOS hiện tại (26.3) cũng đi kèm với cảnh báo về phần mềm gián điệp.

Thông qua việc phân tích ngược Predator, các nhà nghiên cứu phát hiện ra một điểm chặn duy nhất có thể vô hiệu hóa đồng thời cả chỉ báo camera (chấm màu xanh lá cây) và micro (chấm màu cam).

Theo nghiên cứu, Predator chọn lọc vô hiệu hóa các chỉ báo ghi hình trong khi thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Nói cách khác, người dùng không nhận được bất kỳ cảnh báo trực quan nào cho thấy quá trình giám sát đang diễn ra, vì vậy iPhone có thể bị xâm nhập mà họ không hề hay biết.

Mặc dù những phát hiện này đáng lo ngại, chúng cũng cung cấp cho các chuyên gia những dấu hiệu cho thấy thiết bị đã bị tấn công, giúp họ chống lại phần mềm độc hại tinh vi.

"Những phát hiện này lấp đầy khoảng trống thông tin về mối đe dọa hiện có và chứng minh các kỹ thuật tinh vi được phần mềm gián điệp sử dụng để né tránh các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của iOS", các nhà nghiên cứu cho biết.

Tuy nhiên, với người dùng iPhone, mọi thứ không đơn giản như vậy. Dấu chấm màu cam hoặc xanh lá cây không còn là dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy thiết bị được kích hoạt âm thầm.

Theo Fobes, người dùng nên chú ý một số dấu hiệu cảnh báo máy bị nhiễm phần mềm gián điệp, bao gồm thiết bị quá nóng, hoạt động chậm, xuất hiện các ứng dụng lạ chưa từng tải về. Có thể vô hiệu hóa phần mềm gián điệp bằng cách tắt và bật lại iPhone, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu nghi ngờ máy bị xâm nhập, bạn nên ngừng sử dụng hoàn toàn.