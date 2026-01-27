Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Apple làm điều bất ngờ với chiếc iPhone 13 năm tuổi

  • Thứ ba, 27/1/2026 15:54 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Phiên bản iOS mới cho iPhone 5s được gia hạn chứng chỉ, kéo dài thời gian hoạt động cho những tính năng như iMessage và FaceTime.

Apple phát hành bản cập nhật cho iOS 12, phiên bản đã ra mắt gần 8 năm. Ảnh: Business Insider.

Cùng với iOS 26.2.1, Apple vừa phát hành bản cập nhật cho những thiết bị sử dụng iOS 12 vào rạng sáng 27/1 (giờ Việt Nam), 8 năm sau khi phiên bản này ra mắt lần đầu.

Những thiết bị có thể chạy tối đa iOS 12 gồm iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 và iPod touch thế hệ thứ 6.

Theo MacRumors, điều này đồng nghĩa với phiên bản iOS 12.5.8, Apple tiếp tục hỗ trợ phần mềm cho những thiết bị đã ra mắt từ hơn 10 năm trước, đặc biệt là iPhone 5s (13 năm) và iPhone 6 (12 năm).

iPhone 5s ra mắt vào tháng 9/2013, trong khi iPhone 6 và 6 Plus được trình làng tháng 9/2014. Những thiết bị hỗ trợ iOS 12.5.8 cũng được ra mắt trong giai đoạn 2013-2015.

Theo thông báo từ Apple, iOS 12.5.8 gia hạn chứng chỉ cần thiết cho những tính năng như iMessage, FaceTime và kích hoạt thiết bị. Sau bản cập nhật, các tính năng quan trọng trên iPhone 5s và iPhone 6 sẽ tiếp tục hoạt động sau tháng 1/2027.

Ban đầu, những tính năng gắn với thời hạn chứng chỉ sẽ ngừng hoạt động khi chứng chỉ hết hạn. Kể từ bản cập nhật này, người dùng có thể yên tâm sử dụng các tính năng quan trọng trên 2 dòng iPhone cũ trong những năm tới.

Trước iOS 12.5.8, bản cập nhật phần mềm gần nhất cho iPhone 5s và iPhone 6 được phát hành vào tháng 1/2023, gồm các bản vá bảo mật.

Theo cam kết, Apple cập nhật bản vá bảo mật cho iPhone trong tối thiểu 5 năm từ ngày ra mắt. Tuy nhiên trên thực tế, hãng thường hỗ trợ thiết bị trong thời gian dài hơn.

Ví dụ, iPhone 6s ra mắt cách đây 11 năm nhưng vẫn được vá lỗi bảo mật, lần gần nhất vào tháng 9/2025 thông qua iOS 15.8.5. Thiết bị cũng vừa nhận iOS 15.8.6, gia hạn chứng chỉ cho những tính năng quan trọng.

Các phiên bản mới của iOS 18 và iOS 16 cũng được phát hành cho những thiết bị vẫn dùng hệ điều hành này, lần lượt mang số phiên bản iOS 16.7.13 và iOS 18.7.4.

Đối với iOS 26.2.1, bản cập nhật chủ yếu hỗ trợ phụ kiện tìm đồ AirTag thế hệ 2 cùng một số sửa lỗi. Hãng cũng ra mắt iOS 26.3 beta 3, bổ sung công cụ mới giúp chuyển từ iPhone sang Android, hỗ trợ gửi thông báo từ iPhone sang smartwatch bên thứ 3, bên cạnh một số tinh chỉnh trong ứng dụng Thời tiết.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Phụ kiện giá rẻ của Apple được nâng cấp

Thế hệ AirTag mới của Apple được cải tiến với khả năng định vị xa, loa ngoài lớn hơn 50% so với bản tiền nhiệm.

19 giờ trước

Ngày càng rõ ai sẽ là CEO mới của Apple

Việc mở rộng vai trò quản lý của Giám đốc Phần cứng John Ternus càng chứng tỏ khả năng ông sẽ là CEO tiếp theo tại Apple.

34:2036 hôm qua

Apple thắng lớn tại Trung Quốc

Thành công của dòng iPhone 17 giúp Apple dẫn đầu thị phần smartphone quý IV/2025 tại Trung Quốc.

47:2791 hôm qua

Phúc Thịnh

cập nhật iOS 12 cập nhật iPhone 5s vá lỗi iPhone 5s cập nhật iPhone 6 Apple iPhone Apple iPhone 5s iOS 12 iOS 26 iPhone 6 iPad Air iPad mini iMessage cập nhật phần mềm phiên bản hệ điều hành gia hạn chứng chỉ

    Đọc tiếp

    Hang TV Nhat cuoi cung o Viet Nam gio ra sao? hinh anh

    Hãng TV Nhật cuối cùng ở Việt Nam giờ ra sao?

    19 phút trước 16:24 27/1/2026

    0

    Sony dần tụt lại về thị phần trong mảng TV tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức giá trung bình cao nhất cho thấy người Việt vẫn đánh giá cao giá trị thương hiệu của Sony.

    Pin du phong gio da khac hinh anh

    Pin dự phòng giờ đã khác

    3 giờ trước 13:32 27/1/2026

    0

    Các nhà sản xuất có xu hướng trang bị màn hình, đế sạc nhanh cho pin dự phòng để tăng giá, dù không phải ai cũng cần những tính năng này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý