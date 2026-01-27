Apple làm điều bất ngờ với chiếc iPhone 13 năm tuổi

Phiên bản iOS mới cho iPhone 5s được gia hạn chứng chỉ, kéo dài thời gian hoạt động cho những tính năng như iMessage và FaceTime.

Apple phát hành bản cập nhật cho iOS� 12, phiên bản đã ra mắt gần 8 năm. Ảnh: Business Insider.

Cùng với iOS 26.2.1, Apple vừa phát hành bản cập nhật cho những thiết bị sử dụng iOS 12 vào rạng sáng 27/1 (giờ Việt Nam), 8 năm sau khi phiên bản này ra mắt lần đầu.

Những thiết bị có thể chạy tối đa iOS 12 gồm iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 và iPod touch thế hệ thứ 6.

Theo MacRumors, điều này đồng nghĩa với phiên bản iOS 12.5.8, Apple tiếp tục hỗ trợ phần mềm cho những thiết bị đã ra mắt từ hơn 10 năm trước, đặc biệt là iPhone 5s (13 năm) và iPhone 6 (12 năm).

iPhone 5s ra mắt vào tháng 9/2013, trong khi iPhone 6 và 6 Plus được trình làng tháng 9/2014. Những thiết bị hỗ trợ iOS 12.5.8 cũng được ra mắt trong giai đoạn 2013-2015.

Theo thông báo từ Apple, iOS 12.5.8 gia hạn chứng chỉ cần thiết cho những tính năng như iMessage, FaceTime và kích hoạt thiết bị. Sau bản cập nhật, các tính năng quan trọng trên iPhone 5s và iPhone 6 sẽ tiếp tục hoạt động sau tháng 1/2027.

Ban đầu, những tính năng gắn với thời hạn chứng chỉ sẽ ngừng hoạt động khi chứng chỉ hết hạn. Kể từ bản cập nhật này, người dùng có thể yên tâm sử dụng các tính năng quan trọng trên 2 dòng iPhone cũ trong những năm tới.

Trước iOS 12.5.8, bản cập nhật phần mềm gần nhất cho iPhone 5s và iPhone 6 được phát hành vào tháng 1/2023, gồm các bản vá bảo mật.

Theo cam kết, Apple cập nhật bản vá bảo mật cho iPhone trong tối thiểu 5 năm từ ngày ra mắt. Tuy nhiên trên thực tế, hãng thường hỗ trợ thiết bị trong thời gian dài hơn.

Ví dụ, iPhone 6s ra mắt cách đây 11 năm nhưng vẫn được vá lỗi bảo mật, lần gần nhất vào tháng 9/2025 thông qua iOS 15.8.5. Thiết bị cũng vừa nhận iOS 15.8.6, gia hạn chứng chỉ cho những tính năng quan trọng.

Các phiên bản mới của iOS 18 và iOS 16 cũng được phát hành cho những thiết bị vẫn dùng hệ điều hành này, lần lượt mang số phiên bản iOS 16.7.13 và iOS 18.7.4.

Đối với iOS 26.2.1, bản cập nhật chủ yếu hỗ trợ phụ kiện tìm đồ AirTag thế hệ 2 cùng một số sửa lỗi. Hãng cũng ra mắt iOS 26.3 beta 3, bổ sung công cụ mới giúp chuyển từ iPhone sang Android, hỗ trợ gửi thông báo từ iPhone sang smartwatch bên thứ 3, bên cạnh một số tinh chỉnh trong ứng dụng Thời tiết.