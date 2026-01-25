Apple thắng lớn tại Trung Quốc

Thành công của dòng iPhone 17 giúp Apple dẫn đầu thị phần smartphone quý IV/2025 tại Trung Quốc.

Người dùng mua iPhone 17 Pro trong một cửa hàng Apple tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Apple đã giành lại vị trí dẫn đầu thị trường smartphone Trung Quốc.

Trong quý IV/2025, thị phần của Apple đạt 21,8%, đồng nghĩa cứ 5 smartphone bán tại Trung Quốc có một chiếc là iPhone. Doanh số sản phẩm trong cùng giai đoạn tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp tình trạng khan hiếm chip nhớ lan rộng toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng thành công của Apple do sức hút từ iPhone 17 và chiến lược đẩy mạnh nguồn cung. Kể cả iPhone 17 Pro cũng nhận phản hồi tích cực nhờ thiết kế camera mới, phiên bản thấp nhất có bộ nhớ tăng gấp đôi.

Apple cũng là thương hiệu hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng dương tại Trung Quốc trong quý IV/2025. Để so sánh, doanh số của Vivo giảm 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Huawei giảm 13,7% còn Xiaomi giảm 18%.

Honor cũng chứng kiến mức giảm 6,7%. Riêng Oppo ghi nhận doanh số tăng 14,9% nhờ các dòng Reno, Find X9 và OnePlus 15. Nhìn chung, doanh số smartphone tại thị trường lớn nhất thế giới trong quý IV/2025 giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích cảnh báo khủng hoảng bộ nhớ có thể ảnh hưởng đến thị trường smartphone. Tình trạng xảy ra sau khi các hãng chip nhớ chuyển năng lực sản xuất sang các loại bộ nhớ cao cấp, phục vụ chip AI.

Điều này gây tình trạng khan hiếm nguồn cung cho các loại chip nhớ phổ thông, làm tăng chi phí và tạo áp lực lên các nhà sản xuất nhỏ, không đủ nguồn lực đảm bảo nguồn cung dài hạn.

"Giá bộ nhớ dự kiến tiếp tục tăng 40-50% trong quý I/2026, và sẽ tăng thêm khoảng 20% trong quý II/2026. Các nhà sản xuất smartphone dự kiến tối ưu danh mục sản phẩm, tập trung thu hẹp các mẫu cấp thấp để duy trì biên lợi nhuận", báo cáo từ Counterpoint Research cho biết.

Thị phần các hãng smartphone tại Trung Quốc quý IV/2025. Ảnh: Counterpoint Research.

Đầu tháng 1, CEO TSMC C.C. Wei nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể tác động không đều. Ông cho rằng smartphone cao cấp hầu như không bị ảnh hưởng, riêng Apple ổn định nhất khi toàn bộ thiết bị thuộc phân khúc đắt tiền.

Tại Trung Quốc, Counterpoint cho biết vòng trợ cấp mới từ chính phủ có thể giảm áp lực chi phí cho nhà sản xuất trong quý I.

Tính cả năm 2025, Apple xếp thứ 2 về thị phần smartphone tại Trung Quốc với 16,7%, sau Huawei với cách biệt nhỏ (16,9%). Đóng góp vào thành công của Huawei đến từ những dòng smartphone tầm trung và cao cấp, thu hút người dùng nhờ các đợt giảm giá. Tuy nhiên, việc ra mắt dòng Mate 80 trễ hơn thường lệ tác động đến doanh số quý IV.

Tổng doanh số iPhone ở đất nước tỷ dân tăng 7,5% so với năm 2024. "Nốt trầm" duy nhất của Apple đến từ iPhone Air khi lên kệ trễ hơn những thị trường khác và doanh số kém.

"iPhone Air đã không đáp ứng kỳ vọng. Việc ra mắt trễ, đánh đổi tính năng để đạt độ mỏng dẫn đến doanh số thấp trong giai đoạn đầu", nhà phân tích Ivan Lam từ Counterpoint Research nhận định.