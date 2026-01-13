Apple vượt Samsung, đứng trên đỉnh thị trường smartphone

Sau nhiều năm so kè sát nút, Apple vừa vượt qua Samsung, trở thành hãng smartphone nắm giữ thị phần lớn nhất năm 2025.

Thành công của dòng iPhone 17 góp phần giúp Apple thống trị thị trường smartphone toàn cầu năm 2025. Ảnh: MacRumors.

Theo dữ liệu được Counterpoint Research công bố hôm 12/1, Apple vươn lên dẫn đầu thị trường smartphone, chiếm 20% thị phần với mức tăng trưởng doanh số 10% so với năm trước, cao nhất trong nhóm 5 thương hiệu dẫn đầu.

Tính chung toàn cầu, lượng smartphone xuất xưởng năm 2025 tăng 2%. Theo Counterpoint, thị trường được thúc đẩy bởi nhóm người dùng tận dụng các gói hỗ trợ tài chính để nâng cấp thiết bị, cũng như ngày càng nhiều người sử dụng smartphone 5G tại các thị trường mới nổi.

Samsung đứng thứ 2 với 19% thị phần và mức tăng trưởng khiêm tốn 5%, trong khi Xiaomi giữ vị trí thứ 3 với 13% thị phần. 2 thương hiệu còn lại trong top 5 là Vivo và Oppo cùng chiếm 8%.

Nhà phân tích Varun Mishra của Counterpoint nhận định thành công của Apple đến từ nhu cầu cao tại các thị trường mới nổi và thị trường có quy mô vừa.

"Sau màn ra mắt thành công, dòng iPhone 17 tạo ra sức hút đáng kể trong quý IV, trong khi iPhone 16 tiếp tục bán chạy tại Nhật Bản, Ấn Độ và Đông Nam Á", Varun Mishra giải thích thêm.

Thị phần smartphone năm 2025 chứng kiến sự bức phá của Apple. Ảnh: Counterpoint.

Bên cạnh đó, doanh số iPhone còn được thúc đẩy bởi chu kỳ nâng cấp smartphone. Hàng triệu người dùng từng mua máy mới vào thời điểm đại dịch Covid-19 đã đến lúc cần thay thế thiết bị.

Theo báo cáo của Counterpoint, trong quý IV/2025, Apple chiếm 25% lượng thiết bị xuất xưởng toàn cầu, thị phần hàng quý cao nhất từ ​​trước đến nay của hãng.

Tuy nhiên, Counterpoint dự báo thận trọng hơn cho năm 2026. "Thị trường smartphone toàn cầu dự kiến ​​sẽ suy yếu vào năm 2026 do tình trạng thiếu hụt DRAM/NAND và chi phí linh kiện tăng cao khi các nhà sản xuất chip ưu tiên các trung tâm dữ liệu AI hơn là smartphone", giám đốc nghiên cứu của Counterpoint, Tarun Pathak, cho biết.