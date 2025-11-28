iPhone 17 đạt thành tích không tưởng ở Trung Quốc

Tổng doanh số bán smartphone trong mùa mua sắm Lễ độc thân 11/11 tại Trung Quốc chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng Apple đạt mức tăng trưởng 37%.

iPhone 17 series thắng lớn trong Mùa mua sắm Lễ độc thân 11/11 tại Trung Quốc. Ảnh: Tom's Guide.

Thị trường smartphone Trung Quốc vừa kết thúc Mùa mua sắm Lễ độc thân 11/11 - vốn được xem là sự kiện lớn nhất năm trên kênh thương mại điện tử (TMĐT), với kết quả tổng thể không mấy khả quan.

Theo báo cáo mới nhất do tổ chức nghiên cứu thị trường CounterPoint Research công bố ngày 27/11, tổng doanh số smartphone ở đất nước tỷ dân trong mùa lễ năm nay chỉ tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng ít ỏi này phần lớn là nhờ vào đóng góp của Apple, khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ đạt mức tăng trưởng 37%.

Counterpoint chỉ ra nếu loại bỏ doanh số của Táo khuyết, thị trường smartphone Trung Quốc trong dịp 11/11 đã sụt giảm 5% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy tâm lý tiêu dùng chung vẫn rất thận trọng dưới áp lực kinh tế vĩ mô.

Theo nhà phân tích cấp cao Ivan Lam của Counterpoint, hiệu suất vượt trội của dòng iPhone 17 nằm ở chiến lược sản phẩm và định giá chính xác.

Với iPhone 17 bản thường, Apple giữ nguyên mức giá bán so với thế hệ trước, nhưng lại nâng cấp đáng kể về bộ nhớ, mở rộng module quang học và trang bị cảm biến tiên tiến hơn. Chiến lược này khiến doanh số của iPhone 17 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, ở hai phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro và Pro Max, Táo khuyết vẫn áp dụng mức giảm giá 300 nhân dân tệ (khoảng 42 USD ) trong thời gian khuyến mãi. Động thái này giúp các mẫu Pro đạt mức tăng trưởng doanh số hơn 10%, ở mức trung bình đến cao.

Ngược lại với sự áp đảo của Apple, các thương hiệu nội địa hàng đầu của Trung Quốc phải đối mặt với áp lực giảm doanh số do điều chỉnh thời gian ra mắt sản phẩm mới.

Trong đó, Huawei là thương hiệu ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất trong số các hãng lớn. Nguyên nhân cốt lõi là do thời điểm ra mắt dòng flagship Mate 80 Series bị chậm trễ, khiến hãng lỡ mất hai tuần quan trọng trong giai đoạn khuyến mãi quan trọng của Mùa mua sắm Lễ độc thân 11/11.