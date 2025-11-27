Apple tung video khoe công nghệ mới

Video theo phong cách ẩn dụ của Apple nhấn mạnh vai trò tản nhiệt trong cuộc đua hiệu năng smartphone, cho thấy buồng hơi giúp iPhone 17 Pro giữ hiệu suất bền bỉ.

Apple diễn tả hoạt động của hệ thống tản nhiệt buồng hơi qua video ngắn. Ảnh: Apple.

Theo đó, Apple tung video “Peak Performance” trên kênh YouTube nhằm giới thiệu cách hoạt động của hệ thống tản nhiệt buồng hơi, một trong những nâng cấp đáng chú ý trên iPhone 17 Pro. Đây là lần hiếm hoi Táo khuyết trực tiếp minh họa cơ chế làm mát bằng chất lỏng vốn mang tính kỹ thuật cao.

Video dài một phút mở đầu bằng cảnh một người đàn ông chạy giữa sa mạc. Một giọt nước bất ngờ rơi xuống trán anh và lập tức bốc hơi kèm âm thanh xèo nhẹ, tạo cảm giác mát lạnh. Hình ảnh ẩn dụ này được sử dụng để mô tả cách buồng hơi hoạt động bên trong thiết bị.

Theo Apple, nhiệt độ là yếu tố giới hạn hiệu năng của những bộ xử lý tiên tiến. Khi chip đạt mức nhiệt tối đa, hệ điều hành buộc phải giảm xung nhịp để tránh hư hại phần cứng. Điều này dẫn đến tình trạng hiệu suất bị kéo xuống khi người dùng thực hiện các tác vụ nặng, đặc biệt khi chơi game, quay video độ phân giải cao hay xử lý thuật toán phức tạp.

Trước đây, các dòng iPhone cũ chủ yếu dùng công nghệ tản nhiệt thụ động, thường là các miếng kim loại hoặc graphite giúp hấp thụ và phân tán nhiệt ra khung máy. Với iPhone 17 Pro, Apple chuyển sang hệ thống làm mát bằng buồng hơi, một cấu trúc chứa chất lỏng bên trong.

Khi nhiệt độ của máy tăng, chất lỏng này bốc hơi và di chuyển đến khu vực mát hơn trong khung máy. Tại đây, hơi nước ngưng tụ trở lại thành chất lỏng, khép kín chu trình làm mát và giúp duy trì hiệu năng ổn định.

Trong video, Apple chọn cách kể chuyện đơn giản thay vì đi sâu vào cấu trúc kỹ thuật. Sau khi giọt nước bốc hơi, người đàn ông trong cảnh quay dần trở nên mạnh mẽ hơn khi vừa chạy vừa chơi piano, giải Rubik rồi phá vỡ 2 bức tường bê tông. Những hình ảnh phóng đại này tượng trưng cho hiệu suất được duy trì ở mức cao khi chip không bị quá nhiệt.

Apple giải thích cách tản nhiệt buồng hơi hoạt động trên iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple.

Apple nhắc đến chip A19 Pro, bộ xử lý sử dụng trên iPhone 17 Pro với thông điệp cụ thể: “Khi hoạt động ở nhiệt độ mát mẻ, bạn có thể vượt qua giới hạn của mình và xử lý hơn 35 nghìn tỷ tác vụ phức tạp mỗi giây. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta mạnh mẽ đến thế”. Video kết thúc bằng dòng chữ “Làm mát bằng hơi nước cho hiệu suất đáng kinh ngạc”.

Thông qua đoạn phim ngắn, nhà sản xuất iPhone muốn cho thấy tác động thực tế của hệ thống buồng hơi đối với trải nghiệm người dùng. Công nghệ này giúp thiết bị duy trì tốc độ cao trong thời gian dài, vốn ngày càng phổ biến trên smartphone cao cấp.