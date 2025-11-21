Thay đổi chưa từng có sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 18

Những thay đổi chưa từng có trong lộ trình ra mắt sản phẩm của Apple được dự báo sẽ đặt người dùng vào thế khó khi cân nhắc nâng cấp lên thế hệ iPhone 18.

Người dùng sẽ gặp khó khi mua iPhone 18 vào năm tới. Ảnh: 9to5Mac.

Khoảng tháng 11-12 hàng năm là thời điểm Apple bắt đầu chốt lại các chi tiết quan trọng cho dòng iPhone cao cấp ra mắt vào mùa thu năm sau. Nguồn tin rò rỉ mới nhất từ 9to5Mac cho thấy dòng iPhone 18 sẽ tạo ra một bài toán hóc búa cho phần lớn người dùng.

Cụ thể, danh mục iPhone từ trước tới nay đều duy trì sự ổn định với 4 mẫu máy mới mỗi năm, được phân chia rõ ràng: hai mẫu tiêu chuẩn và hai mẫu Pro với các kích cỡ khác nhau. Nhưng theo các tin đồn, năm 2026 sẽ chứng kiến sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

Tin rò rỉ cho thấy Apple sẽ từ bỏ mô hình ra mắt 4 sản phẩm một lúc vốn đã quen thuộc với khách hàng. Ảnh: Apple.

Vào tháng 9/2026, Apple dự kiến chỉ tung ra thị trường 3 mẫu máy cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold (hoặc có thể được gọi là iPhone Ultra).

Phải đến tận mùa xuân năm 2027, bộ ba sản phẩm tiếp theo là iPhone 18e, iPhone 18 và iPhone Air 2 mới chính thức được giới thiệu đến người dùng.

Việc phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn bị đẩy sang năm 2027, cộng với sự xuất hiện của chiếc iPhone gập đầu tiên, sẽ phá vỡ thói quen mua sắm của người dùng.

Thực tế, sự phân vân này đã manh nha xuất hiện từ dòng iPhone 17 với sự ra đời của mẫu iPhone Air thay thế cho dòng Plus. Dù doanh số chưa bùng nổ, iPhone Air đã thu hút được một lượng đáng kể người dùng vốn trung thành với dòng Pro.

Vào năm tới, dù thuộc phân khúc nào, người dùng cũng sẽ đối mặt với bài toán chi tiêu phức tạp hơn nhiều. Cụ thể, nhóm khách hàng phổ thông sẽ rơi vào thế khó khi phiên bản tiêu chuẩn vắng mặt trong đợt ra mắt mùa thu, buộc họ phải hoặc chấp nhận chi ngân sách lớn hơn cho bản Pro, hoặc kiên nhẫn chờ đợi thêm nửa năm để có lựa chọn giá tốt.

Sự xuất hiện của iPhone gập sẽ càng làm quyết định của người tiêu dùng thêm khó khăn. Ảnh: 9to5Mac.

Tương tự, những người yêu thích dòng iPhone Air và có thói quen chạy theo công nghệ cũng sẽ gặp trở ngại lớn khi thế hệ kế nhiệm không xuất hiện cùng thời điểm.

Ngay cả nhóm người dùng dòng Pro và Pro Max vốn thường dễ đưa ra quyết định nhất thì nay cũng sẽ bị lung lay, bởi sự xuất hiện của mẫu iPhone gập (Ultra) hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện phân khúc cao cấp.

Nhóm “khách hàng Pro” luôn muốn sở hữu thiết bị tốt nhất của Apple. Một chiếc "iPhone Ultra" sẽ khó chối từ không chỉ vì tên gọi, mà còn vì sở hữu màn hình lớn nhất, thời lượng pin hứa hẹn tốt nhất và các tính năng độc quyền. Dù iPhone 18 Pro vẫn hiện diện, người dùng phân khúc cao cấp sẽ bị phân tâm mạnh mẽ bởi thiết bị gập này.

Việc thay đổi một chiến lược đã thành công trong nhiều năm là nước đi mạo hiểm của Apple. Dù chiến lược mới này có thành công hay không, một điều chắc chắn là người dùng sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn rất nhiều trước khi quyết định nâng cấp iPhone nào vào năm 2026.