Đợt nâng cấp iPhone lớn nhất lịch sử

Nhà phân tích Mark Gurman cho rằng iPhone đang trải qua đợt nâng cấp quy mô lớn nhất từ trước đến nay, xét cả về tính năng và lịch trình ra mắt.

Apple đã lên kế hoạch ra mắt 3 mẫu máy iPhone hoàn toàn mới trong 3 năm liên tiếp. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết iPhone đang ở kỷ nguyên chuyển đổi mang tính lịch sử, với kế hoạch ra mắt 3 mẫu máy hoàn toàn mới trong 3 năm liên tiếp.

Cụ thể, theo báo cáo, năm 2026, Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone có thể gập lại đầu tiên. Sau đó, đến năm 2027, Táo khuyết sẽ trình làng một phiên bản iPhone cao cấp hoàn toàn mới, với màn hình kính cong và camera ẩn dưới màn hình.

Bên cạnh việc nâng cấp sản phẩm, Apple đang thay đổi đáng kể lịch trình ra mắt những mẫu máy điện thoại mới. Trong lịch sử, iPhone luôn ra mắt vào mùa thu để trùng với mùa mua sắm nghỉ lễ quan trọng.

Tuy nhiên, mô hình này đang bộc lộ nhược điểm: doanh thu không cân bằng, áp lực lên đội ngũ kỹ thuật và chuỗi cung ứng, và đỉnh điểm là sự ra mắt vội vã của Apple Intelligence năm 2024.

Để giải quyết, từ năm 2026 trở đi, Apple có kế hoạch phân chia việc ra mắt iPhone thành hai đợt. Như thường lệ, mùa thu vẫn là thời điểm ra mắt ba mẫu cao cấp, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, và đặc biệt là chiếc iPhone gập mới trong năm sau.

Trong khi đó, khoảng 6 tháng sau, kéo dài đến mùa xuân năm 2027, Táo khuyết sẽ ra mắt iPhone 18, iPhone 18e, và có thể là phiên bản nâng cấp của iPhone Air.

Gurman tiết lộ mô hình này dự kiến sẽ tiếp tục trong những năm tới, đồng nghĩa với việc Apple sẽ phát hành từ 5-6 mẫu máy mới mỗi năm.

Ngoài iPhone, sự thay đổi này cũng áp dụng cho phần mềm, với các bản phát hành mùa xuân ngày càng quan trọng, như Siri mới sẽ được tích hợp vào iOS 26.4 dự kiến ra mắt trong năm 2026.