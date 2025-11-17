Cú lừa của startup AI được định giá tỷ USD

Đồng sáng lập Fireflies tiết lộ việc từng giả danh bot để ghi chú thủ công trong các cuộc họp, khiến cộng đồng đặt câu hỏi về cách vận hành của các trợ lý AI.

Đồng sáng lập Fireflies Sam Udoton (trái) thừa nhận từng gõ thủ công bản tóm tắt cuộc họp cho người dùng. Ảnh: Firefiles AI.

Fireflies, startup chuyên cung cấp công cụ ghi chú và phiên âm bằng AI, được định giá khoảng 1 tỷ USD vào đầu năm nay sau khi ra mắt tính năng trợ lý ảo Talk to Fireflies. Tuy nhiên, thành tựu này đi kèm một tiết lộ gây tranh cãi khi phiên bản đầu tiên của dịch vụ trên không phải do AI vận hành, mà được chính 2 nhà sáng lập làm thủ công.

Trong một bài đăng trên LinkedIn cuối tuần qua, đồng sáng lập Sam Udotong kể lại giai đoạn đầu khởi nghiệp của Fireflies. Anh cho biết cả 2 đã trực tiếp gọi vào các cuộc họp của khách hàng với tên giả “Fred từ Fireflies.ai”, ngồi im lặng ghi chép chi tiết và gửi bản tóm tắt chỉ sau 10 phút.

"Lúc đó chúng tôi ở nhờ và theo đuổi ước mơ khởi nghiệp. Trợ lý ghi chú AI là hi vọng cuối cùng của chúng tôi sau 6 ý tưởng 'thiên tài' khác của bạn bè. Cách tốt nhất để xác thực ý tưởng kinh doanh là tự trở thành sản phẩm", Udotong chia sẻ thêm.

Theo Udotong, cách làm thủ công này giúp họ kiếm đủ tiền để trả khoản thuê nhà 750 USD /tháng trong một phòng khách nhỏ ở San Francisco, trước khi quyết định tạm dừng và tự động hóa mọi thứ như đúng lời hứa về sản phẩm AI.

Tuy vậy, lời thú nhận thẳng thắn này nhanh chóng gây phản ứng trái chiều. Nhiều chuyên gia cho rằng hành vi tham gia các cuộc họp mà không được mời là vi phạm quyền riêng tư.

“Khách hàng muốn một bot, không phải một người thật âm thầm ngồi nghe”, chuyên gia tự động hóa Umar Aftab nhận xét. Ông cảnh báo điều này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và làm suy giảm niềm tin của khách hàng.

Một số ý kiến khác cũng cho rằng bài đăng của Udotong phản ánh cách làm thiếu thận trọng. Kỹ sư phần mềm Mauricio Idarraga nhận xét rằng câu chuyện khởi nghiệp của Fireflies có tính cảm hứng, nhưng thực tế đây là một trong những chia sẻ liều lĩnh nhất mà anh từng thấy.

Không ít người tỏ ra hoài nghi về việc công khai câu chuyện này có thể khiến Fireflies đối mặt rủi ro từ chính những khách hàng đầu tiên. Đây là nhóm người dùng có thể cảm thấy bị lừa dối khi biết dịch vụ AI họ trả 100 USD /tháng thực chất chỉ được vận hành thủ công.

Dẫu vậy, một bộ phận người dùng LinkedIn vẫn bênh vực Fireflies. Một CEO bình luận rằng đây là “câu chuyện truyền cảm hứng”, cho thấy sự kiên trì của nhà sáng lập khi xây dựng sản phẩm từ con số không.

Hiện bài đăng của Udotong tiếp tục thu hút tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Tác động của việc “vạch trần” giai đoạn khởi nghiệp thực tế này lên Fireflies vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.