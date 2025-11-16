ChatGPT xóa 'dấu vết' AI

OpenAI tuyên bố đã xử lý lỗi ChatGPT liên tục sử dụng gạch ngang, mở thêm khả năng tùy chỉnh để người dùng kiểm soát văn phong theo ý muốn.

OpenAI cho biết công cụ ChatGPT hiện có thể hạn chế hoặc loại bỏ dấu gạch ngang trong văn bản khi người dùng yêu cầu. Đây là vấn đề gây tranh luận suốt nhiều tháng qua, khi dấu gạch ngang thường là dấu hiệu nhận biết văn bản do AI tạo ra.

Cách nhận biết này được áp dụng ngày càng nhiều trong việc kiểm tra bài tập, email, bình luận trên mạng, trao đổi dịch vụ khách hàng hay các bài đăng trên diễn đàn.

Nhiều người chỉ trích rằng dấu gạch ngang khiến văn bản trông “giả tạo” và cho thấy người viết đang phụ thuộc vào chatbot. Mặt khác, một số người có ý kiến rằng dấu gạch ngang vốn đã được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh trước cả khi các mô hình ngôn ngữ lớn trở nên phổ biến.

Tuy nhiên, việc chatbot gần như luôn dùng kiểu dấu câu này đã khiến cụm từ “dấu gạch ngang ChatGPT” trở thành điều gây khó chịu, dù bản thân nó không phải dấu hiệu đáng tin cậy để xác định văn bản do AI tạo ra.

Trong thời gian dài, người dùng phản ánh rằng ChatGPT vẫn tự động chèn dấu gạch ngang ngay cả khi họ đã yêu cầu hệ thống dừng sử dụng. Đây là vấn đề khiến OpenAI gặp không ít áp lực, đặc biệt khi các cuộc tranh luận về khả năng nhận diện văn bản AI ngày càng gia tăng.

“Nếu bạn yêu cầu ChatGPT không dùng dấu gạch ngang trong phần hướng dẫn tùy chỉnh, nó sẽ thực hiện đúng yêu cầu”, CEO Sam Altman của OpenAI viết trên X. Ông cũng mô tả bản cập nhật này là một “chiến thắng nhỏ nhưng đáng mừng”.

Theo giải thích từ OpenAI, việc tinh chỉnh mô hình giúp ChatGPT tuân thủ tốt hơn các yêu cầu không sử dụng dấu gạch ngang nếu người dùng thiết lập rõ trong phần cá nhân hóa. Điều này đồng nghĩa chatbot sẽ không tự động loại bỏ hoàn toàn dấu gạch ngang, nhưng người dùng có thể kiểm soát tần suất xuất hiện của ký tự này.

Bản cập nhật mới là nỗ lực của OpenAI nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao về khả năng tùy biến của ChatGPT, trong bối cảnh nhiều người dùng muốn văn phong của AI gần hơn với cách viết tự nhiên của con người.