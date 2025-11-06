Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều khiến cha đẻ ChatGPT xấu hổ

  Thứ năm, 6/11/2025 10:30 (GMT+7)
CEO OpenAI Sam Altman hoàn toàn sẵn sàng cho việc bị AI thay thế, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ nếu điều này không xảy ra.

CEO OpenAI Sam Altman tự tin khẳng định AI sẽ sớm đủ khả năng để điều hành một phòng ban lớn trong nội bộ công ty. Ảnh: Bloomberg.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Conversations with Tyler, CEO OpenAI Sam Altman đưa ra tuyên bố táo bạo, nhấn mạnh cam kết đối với sự tiến bộ của AI.

“Thật đáng xấu hổ cho tôi nếu OpenAI không phải là công ty lớn đầu tiên được điều hành bởi một vị CEO là AI. Điều gì phải xảy ra để một CEO AI có thể làm tốt hơn tôi rất nhiều trong việc điều hành OpenAI?”, Altman nói.

Cha đẻ ChatGPT thậm chí đang tích cực suy nghĩ về cách thức để thúc đẩy quá trình này nhanh hơn. Altman tin rằng chỉ là vấn đề của vài năm nữa trước khi AI đủ khả năng để điều hành một phòng ban lớn trong nội bộ OpenAI.

Nếu ngày đó thật sự đến và vai trò lãnh đạo tại OpenAI được chuyển giao, Altman cho biết bản thân đã có công việc tiếp theo là trở thành nông dân.

“Tôi có một trang trại. Bản thân đã sống ở đó một thời gian và tôi thực sự yêu thích nó”, vị CEO của OpenAI nói. Trước khi ChatGPT bùng nổ, Altman thừa nhận có nhiều thời gian hơn ở trang trại.

Trong nhiều năm qua, CEO OpenAI đã mua các bất động sản trị giá hàng triệu USD ở San Francisco, Napa, California và một khu đất trị giá 43 triệu USD tại Hawaii.

OpenAI vừa tuyên bố thay đổi cấu trúc, tách thành một quỹ phi lợi nhuận và công ty vì lợi nhuận. Định hướng sứ mệnh công ty thương mại mới vẫn do tổ chức phi lợi nhuận kiểm soát.

Điều này cho phép OpenAI hoạt động tương tự công ty truyền thống, song vẫn có thể huy động hàng tỷ USD để cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển mô hình AI mới.

Theo New York Times, động thái này được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của OpenAI. Không chỉ cho phép huy động vốn hay cơ hội chào bán cổ phiếu, sự thay đổi còn nhấn mạnh vị thế công ty trong lĩnh vực AI, cạnh tranh sòng phẳng với những cái tên lớn như Google, Amazon và Meta.

Xuất bản học thuật phủ nhận tác quyền của ChatGPT

Hiện có một làn sóng lo ngại rằng AI, với những nghiên cứu thiếu sót hay thậm chí bịa đặt, có thể gây nguy hại cho các tài liệu học thuật. Springer-Nature, một đơn vị xuất bản gần 3.000 tạp chí, đã cập nhật chính sách của mình, tuyên bố rằng ChatGPT không thể được liệt kê là tác giả. Nhiều đơn vị xuất bản khác đã thực hiện những cập nhật tương tự.

Sam Altman đòi Tesla tiền cọc từ 7 năm trước

Cha đẻ ChatGPT công khai mỉa mai Elon Musk và công ty của ông trong bối cảnh cả hai đang trải qua vụ kiện liên quan đến OpenAI.

06:39 1/11/2025

Anh Tuấn

