Cận cảnh smartphone gập ba mới của Samsung

  • Thứ năm, 6/11/2025 07:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một đoạn video mới về Galaxy Z TriFold đã xác nhận Samsung đang dốc toàn lực tối ưu hóa độ mỏng của mẫu điện thoại gập ba đột phá này.

Cận cảnh chiếc Galaxy Z TriFold khi mở ra. Ảnh: SBS Korea.

Năm nay, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điện thoại gập. Các sản phẩm như Galaxy Z Fold 7 và Flip 7 đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế mỏng nhẹ cùng hiệu năng vượt trội, thể hiện rõ sự đầu tư nghiêm túc của hãng vào công nghệ màn hình gập.

Hiện tại, bước tiến lớn tiếp theo của tập đoàn, chiếc Galaxy Z TriFold, đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

Samsung gần đây đã trưng bày mẫu điện thoại gập ba đầu tiên tại sự kiện K-Tech Showcase, diễn ra cùng ngày với Hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo doanh nghiệp (CEO Summit) của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào hôm 28/10.

Galaxy Z TriFold anh 1Galaxy Z TriFold anh 2Galaxy Z TriFold anh 3

Điểm yếu lớn nhất của nguyên mẫu Galaxy Z TriFold là phần viền màn hình tương đối dày. Ảnh: SBS Korea.

Vào thời điểm ra mắt, mẫu điện thoại này được trưng bày trong lồng kính bảo vệ, khiến công chúng chỉ có thể quan sát hạn chế. Tuy nhiên, nhờ nguồn tin từ SBS Korea thông qua Omokgyo Electronics Mall, giới công nghệ cuối cùng đã có được cái nhìn cận cảnh và chi tiết về mẫu Galaxy Z TriFold.

Video chi tiết cho thấy thiết bị sở hữu độ mỏng ấn tượng khi mở ra, điều này hàm ý Samsung đang áp dụng cùng nguyên tắc thiết kế đã giúp mẫu Galaxy Z Fold7 đạt đến độ mỏng ấn tượng. Tuy nhiên, do cơ chế bản lề kép phức tạp, mẫu TriFold đương nhiên sẽ có dày hơn khi gập lại.

Theo thông tin từ tờ Korea Economic Daily, khi mở ra, Galaxy Z TriFold "chỉ dày khoảng 4,2 mm", và khi gập lại, độ dày dao động từ 1,2-1,5 cm.

Galaxy Z TriFold anh 4

Video cho thấy Galaxy Z TriFold sẽ dày bằng ngón tay trỏ khi gập lại. Ảnh: SBS Korea.

Độ dày 4,2 mm khi mở ra của thiết bị được đánh giá là ngang bằng với Galaxy Z Fold7, hiện là mẫu điện thoại gập mỏng nhất của Samsung. Khi gập lại, độ dày lý tưởng về mặt lý thuyết là khoảng 12,6 mm (gấp 3 lần). Tuy nhiên, do cơ chế bản lề và độ cong của màn hình, độ dày thực tế của máy có thể nằm trong khoảng 13-14 mm.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy Z TriFold sẽ mỏng hơn toàn bộ điện thoại gập trước đó của Samsung, bao gồm cả Fold4 (15,8 mm) và Fold3 (16 mm). Thực tế, mặt cắt ngang của TriFold được dự đoán tương đương với Fold5 (13,4 mm).

Ở trạng thái gập, mặt lưng của Galaxy Z TriFold và Fold 7 gần như giống hệt nhau. Các hình ảnh rò rỉ cho thấy cụm ba camera sau được bố trí tương tự, cùng vị trí đèn flash LED và cảm biến vân tay gắn bên hông. Điều này cho thấy chiếc smartphone gập ba mới vẫn tuân thủ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Samsung.

Galaxy Z TriFold anh 5

Mặt lưng của Galaxy Z TriFold (phải) sẽ có thiết kế giống hệt Galaxy Z Fold7 (trái). Ảnh: SBS Korea.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa chính thức công bố bất kỳ thông số kỹ thuật hay chi tiết phát hành nào. Tuy nhiên, nếu những hình ảnh cận cảnh này là xác thực, Galaxy Z TriFold chắc chắn là thiết bị tham vọng nhất mà Samsung từng phát triển.

Nhiều tin đồn cho rằng sản phẩm này có thể được tung ra thị trường với số lượng rất giới hạn, nhưng giới công nghệ sẽ cần tiếp tục theo dõi những diễn biến chính thức tiếp theo.

Điểm đáng chờ nhất trên smartphone gập ba của Samsung

Mẫu Galaxy Z TriFold mới được cho là sở hữu độ mỏng khi mở ra ngang ngửa, thậm chí vượt trội so với Galaxy Z Fold7.

07:20 1/11/2025

Ảnh thực tế smartphone gập ba của Samsung

Tại triển lãm công nghệ bên lề hội nghị APEC 2025, khách tham quan lần đầu chiêm ngưỡng thực tế smartphone màn hình gập ba của Samsung.

07:30 3/11/2025

Sếp Samsung hé lộ về Galaxy S26

Samsung vừa chính thức xác nhận dòng Galaxy S26 sẽ sở hữu những nâng cấp lớn về AI, bộ cảm biến camera hoàn toàn mới và vi xử lý được thiết kế riêng.

08:50 31/10/2025

Việt Anh

Galaxy Z TriFold Samsung Samsung Galaxy S26 Galaxy Z TriFold Galaxy Z Fold 7 Flip 7 K-Tech Showcase Smartphone gập

    Loi canh bao cua CEO Nvidia hinh anh

    Lời cảnh báo của CEO Nvidia

    6 phút trước 08:51 6/11/2025

    0

    CEO Nvidia Jensen Huang cảnh báo Trung Quốc đã ở rất gần nước Mỹ trong cuộc đua về AI toàn cầu và khẳng định đất nước tỷ dân sẽ là người chiến thắng sau cùng.

    Trung Quoc tung don 'ket lieu' voi Nvidia hinh anh

    Trung Quốc tung đòn 'kết liễu' với Nvidia

    2 giờ trước 06:31 6/11/2025

    0

    Trong bối cảnh chiến tranh thương mại căng thẳng, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm sử dụng chip AI từ Mỹ trong hạ tầng trọng yếu.

    Thanh cong bat ngo cua Facebook hinh anh

    Thành công bất ngờ của Facebook

    17 giờ trước 16:02 5/11/2025

    0

    Nền tảng hẹn hò miễn phí Facebook Dating thu hút 21 triệu người dùng mỗi tháng, là cách hiệu quả để công ty duy trì sức hút.

