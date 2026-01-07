Robot Trung Quốc trổ tài võ thuật

Robot H2 của Unitree gây chú ý khi phô diễn khả năng vận động linh hoạt qua các động tác võ thuật phức tạp, cho thấy bước tiến đáng kể trong công nghệ người máy.

Robot H2 của Unitree có thể thực hiện nhiều động tác võ thuật phức tạp.

Công ty robot Trung Quốc Unitree mới đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ khi đăng tải video robot hình người thực hiện loạt động tác phức tạp. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nhờ khả năng vận động linh hoạt, mạnh mẽ và chính xác của cỗ máy.

Nhân vật chính trong video là mẫu robot Unitree H2. Trong không gian thử nghiệm với con người, robot này thực hiện liên tiếp các động tác võ thuật như bật nhảy lên cao, đá xoay người, lộn nhào và giữ thăng bằng sau khi tiếp đất. Đáng chú ý, robot H2 có thể đá vỡ một quả dưa hấu đặt phía trên cao, cho thấy khả năng tạo lực và kiểm soát chuyển động tốt.

Không dừng lại ở đó, robot còn thực hiện các cú đá trực diện vào bao cát nặng khoảng 30 kg. Trong một tình huống khác, mẫu H2 thậm chí tung cú đá đồng thời vào 2 bao cát có tổng trọng lượng lên tới 60 kg. Dù tác động một lực lớn vào vật thể, cỗ máy của Unitree vẫn giữ được tư thế ổn định và không bị ngã, điều vốn là thách thức lớn đối với robot hình người.

Theo giới quan sát, những động tác trong video không chỉ mang tính trình diễn mà còn phản ánh tiến bộ về khả năng cân bằng động học, phối hợp khớp nối và phản xạ lực của robot. Việc thực hiện các cú đá mạnh, bật nhảy và tiếp đất an toàn đòi hỏi hệ thống điều khiển chính xác cùng khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

Unitree từng cho biết robot H2 được phát triển với mục tiêu trở thành nền tảng nghiên cứu người máy linh hoạt. Thiết bị này được trang bị nhiều bộ truyền động ở các khớp, cho phép tái tạo các chuyển động gần giống con người. Bên cạnh phần cứng, các thuật toán điều khiển chuyển động đóng vai trò then chốt, giúp robot duy trì thăng bằng ngay cả khi chịu tác động từ bên ngoài.

Unitree Robotics là một trong những công ty robot nổi bật tại Trung Quốc, từng được biết đến với các mẫu robot 4 chân và robot hình người giá thấp so với mặt bằng chung. Trong những năm gần đây, công ty này liên tục công bố các video trình diễn khả năng di chuyển, nhảy múa và tương tác vật lý của robot, cho thấy tốc độ phát triển thần tốc trong lĩnh vực người máy toàn cầu.