Startup vệ tinh Trung Quốc đang phơi bày khí tài quân sự Mỹ

Với khả năng phơi bày mọi khí tài quân sự Mỹ qua ảnh vệ tinh AI, startup MizarVision đang biến những bí mật quốc gia thành dữ liệu công khai.

MizarVision đang thay đổi cục diện xung đột tại Trung Đông. Ảnh: ILKHA.

MizarVision là startup công nghệ có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc. Gần đây, công ty này gây chấn động dư luận quốc tế khi công khai các dữ liệu tình báo địa không gian cực kỳ nhạy cảm về quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Sức mạnh thực sự của MizarVision không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu vệ tinh trên quỹ đạo. Giá trị cốt lõi của công ty nằm ở lớp xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) đặt trên các bức ảnh thô.

Sức mạnh từ dữ liệu và AI

Họ sử dụng nguồn dữ liệu khổng lồ từ chòm sao vệ tinh Jilin-1 của Trung Quốc với hơn 100 vệ tinh quan sát. Đồng thời, họ cũng mua dữ liệu thương mại từ các nhà cung cấp phương Tây như Maxar hay Airbus. AI của MizarVision có khả năng tự động quét, nhận diện và dán nhãn các loại khí tài phức tạp nhất.

Hệ thống thị giác máy tính của startup này có thể phân biệt chính xác những cấu trúc nhỏ nhất. Nó phân loại được giữa hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và hệ thống THAAD từ độ cao hàng trăm km. Hệ thống cũng xác định được vị trí của máy bay tàng hình F-22 hay các dòng F-35 trên đường băng Israel.

"MizarVision đang gây chấn động khi công khai hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao về toàn bộ mạng lưới quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Từ các căn cứ chiến lược, nhóm tác chiến tàu sân bay đến các đợt triển khai tiêm kích F-22 và hệ thống phòng thủ THAAD, Patriot đều bị phơi bày. Các dữ liệu này đã được AI tự động định vị, dán nhãn và cập nhật gần như theo thời gian thực", nhà phân tích Shanaka Anslem Perera cảnh báo trên X.

Ảnh vệ tinh căn cứ đồn trú Mỹ Ali Al Salem sau cuộc tập kích của Iran hôm 28/2. Ảnh: MizarVision.

Công nghệ "Phát hiện thay đổi" (Change Detection) cho phép AI so sánh các bức ảnh theo từng mốc thời gian thực, từ đó tự động đưa ra cảnh báo về các đợt điều quân hay sự di chuyển của tàu sân bay. Những thông tin này trước đây chỉ có các cơ quan tình báo cấp quốc gia mới đủ nguồn lực xử lý.

MizarVision không chỉ cung cấp ảnh vệ tinh thô cho các khách hàng truyền thống. Họ biến chúng thành các báo cáo trực quan với đồ họa chú thích cực kỳ dễ hiểu cho công chúng. Cách tiếp cận này giúp một người dùng bình thường cũng có thể nắm bắt diễn biến chiến sự phức tạp.

“Mục tiêu của chúng tôi không đơn giản là cung cấp dữ liệu. Chúng tôi giúp các ngành tìm ra những manh mối đáng chú ý và giải thích ý nghĩa của chúng”, ông Liu Ming, nhà sáng lập và CEO của MizarVision cho biết. Tầm nhìn của công ty là xây dựng một nền tảng tương tự "Bloomberg" nhưng dành riêng cho lĩnh vực tình báo địa không gian toàn cầu.

Cuộc chạy đua công nghệ mới

Sự trỗi dậy của MizarVision đánh dấu một chương mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc.

Ảnh vệ tinh về một tòa nhà thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sau khi bị Israel và Mỹ tấn công. Ảnh: MizarVision.

MizarVision hoạt động dưới danh nghĩa một đơn vị thương mại nhỏ với chưa đầy 200 nhân viên. Các chuyên gia nhận định ranh giới giữa dữ liệu công khai và tình báo quân sự đang dần biến mất. Một chỉ huy quân sự địa phương hiện nay chỉ cần một chiếc smartphone là có thể theo dõi đối thủ. Điều này xóa bỏ hoàn toàn yếu tố bất ngờ, vốn là nguyên tắc sống còn trong mọi chiến dịch quân sự hiện đại.

“MizarVision đang thúc đẩy góc nhìn từ không gian không còn là độc quyền của các ông lớn phương Tây”, Rao Zhi, đối tác sáng lập tại Phenomenon Capital nhận xét.

Sự thành công của vòng gọi vốn hơn 1,4 triệu USD mới đây cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào tương lai của ngành này.

Mô hình của MizarVision cho thấy sự chuyển dịch từ phần cứng sang tối ưu hóa phần mềm trên chiến trường. Với đội ngũ chưa tới 200 chuyên gia, công ty đã phát triển thuật toán xử lý dữ liệu, giúp rút ngắn thời gian phân tích từ hàng giờ xuống còn vài phút. Sự kết hợp này giúp thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận thông tin địa không gian thông qua năng lực phân tích của AI.

Về kinh tế, MizarVision đang mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực năng lượng và tài chính sau khi gọi vốn thành công. Dự kiến doanh thu năm 2026 sẽ tăng trưởng đột phá nhờ nền tảng Spark Business Intelligence. Sự trỗi dậy của các công cụ này tạo ra một môi trường dữ liệu mở, cho phép các đơn vị tư nhân giám sát biến động thực địa trên quy mô toàn cầu.