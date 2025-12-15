Ông lớn robot Trung Quốc gây sốc với kế hoạch mới

Động thái mới của Unitree Robotics là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực đưa robot từ phòng thí nghiệm ra đời sống thường nhật.

Unitree Robotics sắp hiện thực hoá đến việc đưa robot hình người vào đời sống hàng ngày. Ảnh: Unitree.

Nền tảng mới mang tên Unitree Robot Development Platform được thiết kế như một hệ sinh thái dành cho nhà phát triển và người dùng, cung cấp các bộ dữ liệu, công cụ điều khiển từ xa và kho nội dung chia sẻ cho robot hình người. Công ty gọi đây là “cửa hàng ứng dụng dành cho robot hình người đầu tiên trên thế giới”, với mục tiêu phổ biến trí tuệ thể hiện (embodied intelligence) trong các tình huống hàng ngày.

Trong loạt video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, Unitree kêu gọi cộng đồng cùng phát triển và chia sẻ. Nhiều nội dung trình diễn gần đây cho thấy người dùng có thể điều khiển robot từ xa thông qua camera trên điện thoại, đồng thời truy cập nhiều ứng dụng hoặc chuỗi hành động được thiết kế sẵn.

Những tính năng nổi bật được giới thiệu bao gồm biểu diễn võ thuật, điệu nhảy The Twist hay các chuỗi động tác múa ba lê. Bên cạnh đó, nền tảng cũng cho phép người dùng và nhà phát triển tải lên, chia sẻ và tải xuống các bộ dữ liệu huấn luyện.

Unitree là một trong những đại diện tiêu biểu cho năng lực phát triển robot hình người của Trung Quốc. Công ty có trụ sở tại Hàng Châu thường được nhắc đến như một thành viên của nhóm “6 con rồng nhỏ”, thuật ngữ dùng để chỉ các doanh nghiệp công nghệ đang góp phần định hình lại hệ sinh thái đổi mới.

Tháng 11 vừa qua, ông Wang Xingxing, nhà sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Unitree, đã được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc bổ nhiệm vào Ủy ban robot quốc gia. Ông Wang cùng ông Peng Zhihui, đồng sáng lập AgiBot thường được truyền thông Trung Quốc gọi là “2 ngôi sao song sinh” của ngành robot nước này.

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực robot hình người. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu tại một sự kiện của Qualcomm hồi tháng 9, ông Wang cho biết các màn trình diễn võ thuật và múa ba lê chỉ là một phần trong lộ trình nhiều bước nhằm đưa robot hình người hòa nhập vào cuộc sống thường ngày. Theo ông, giai đoạn tiếp theo sẽ là các hành động được tạo ra theo thời gian thực, dựa trên bất kỳ chỉ dẫn nào mà robot nhận được.

Ở bước phát triển cuối cùng, mục tiêu của Unitree là robot hình người có thể hiểu và thực hiện mệnh lệnh bằng giọng nói, đảm nhiệm các công việc đơn giản như lấy nước hay dọn bàn. Ông Wang cho rằng điều này có thể trở thành hiện thực sớm nhất vào năm 2026.

Song song với việc phát triển công nghệ, Unitree cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO). Công ty đã hoàn tất quá trình chuẩn bị với mục tiêu đạt mức định giá lên tới 7 tỷ USD khi niêm yết trên Star Market, sàn giao dịch công nghệ cao của Thượng Hải.