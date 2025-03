Cách kiếm lời khó tin với robot Trung Quốc

Sau sự kiện biểu diễn tại Xuân Vãn, robot Unitree trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc. Sản phẩm nhanh chóng cháy hàng khi được mở bán trên các sàn thương mại điện tử. Chưa nói đến ứng dụng thực tế, nhóm khách mua đầu tiên thu được lợi nhuận lớn nhờ sự khan hiếm và nhu cầu thuê lại.

Cụ thể vào ngày 12/2, Unitree mở bán hai model H1 và G1 trên sàn JD.com. Giá khởi điểm của G1 là 100.000 NDT (350 triệu đồng), 650.000 NDT ( 2,2 tỷ đồng ) cho H1. Chúng nhanh chóng được bán hết ngay sau đó. Hiện những người đặt trước cũng phải đợi tới 2 tháng để được nhận sản phẩm.

Nhóm khách may mắn nhận hàng sớm nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ sự nổi tiếng của những chú robot hình người. Trên các sàn giao dịch đồ cũ, có người rao cho thuê thiết bị Unitree với giá 5.000-15.000 NDT (17-52 triệu đồng) cho một ngày sử dụng. Tuy mức chi phí không rẻ, lịch thuê vẫn kín, khó đặt.

Tổng chi phí nêu trên bao gồm tiền vận chuyển, người hỗ trợ trong ngày và không yêu cầu tiền cọc. Nếu sử dụng độc lập, khách thuê phải đặt trước số tiền rất lớn. Với giá hiện tại, chủ một chú Unitree G1 có thể hồi vốn sau 10 ngày cho thuê, với mức 10.000 NDT/khách.

Khách tìm đến robot cho nhiều mục đích như diễu hành khai trương cửa hàng, quảng cáo thu hút khách, hoạt náo sự kiện công ty, triển lãm công nghệ… Ở thị trường thứ cấp, model G1 cũng tăng 40% so với giá gốc.

Tại Trung Quốc, màn xuất hiện của robot Unitree trở thành tiết mục mặc định ở các sự kiện khai trương, hội nghị khoa học lớn.

Trường hợp như trên không phải mới tại quốc gia tỷ dân. Thời gian đầu ra mắt, xe điện SU7 của Xiaomi luôn trong tình trạng cháy hàng. Nhiều người dùng ở nước này sẵn sàng chi 3.000-5.000 NDT (10-17 triệu đồng) để thuê lái thử. Mức này tương đương tiền mướn xe Roll Royce, Lamborghini hay Ferrari. Trong khi đó, giá khởi điểm của xe Xiaomi chỉ từ 216.000 NDT (741 triệu đồng).

Tuy nhiên, nhiều người dùng không biết model G1 giá rẻ không phải robot diễn ở Xuân Vãn. Thiết bị chỉ nặng 35 kg, cao 127 cm với 23 động cơ khớp. Khả năng của sản phẩm chỉ dừng ở việc quan sát và tránh chướng ngại. Nó không thể nhảy múa linh hoạt vì khớp chuyển động giới hạn. Hiện tại, G1 chỉ giống như một sản phẩm trưng bày.

Không chỉ ở nội địa, robot Unitree cũng được chú ý ở nhiều nước. Kai Cenat, streamer có nhiều theo dõi nhất trên Twitch chi 70.000 USD để mua G1 và nuôi nó như “một đứa em ruột” trên các buổi phát sóng. Người này mặc quần áo hiphop cho robot và điều khiển nó đi khắp nơi.

Nam streamer thu lợi lớn nhờ sản phẩm Unitree. Lượng xem stream tăng vọt lên 4 triệu trong những buổi có sự xuất hiện của G1. Đi cùng với đó là doanh thu quảng cáo và tiền ủng hộ. YouTuber người Italy Jakidale mua robot Unitree và khoe trên YouTube, thu về gần 1 triệu lượt xem sau thời gian ngắn đăng tải.

Ngoài ra, G1 giá rẻ cũng chạy mã nguồn mở. Lập trình viên có thể đưa phần mềm điều khiển thông minh vào robot. Sau khi mua G1, nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế thêm AI cho robot.

Sản phẩm kết hợp của Nvidia và kỹ sư từ Đại học Carnegie Mellon có thể giúp Unitree G1 nhảy theo bài hát APT của Rose và Bruno Mar.

Boston Dynamic, một trong những công ty sản xuất robot nổi tiếng nhất thế giới cho biết đã mua sản phẩm của Unitree về nghiên cứu. Họ quan tâm cách start-up Trung Quốc có thể giảm giá thiết bị đến mức này.

Tuy nhiên, phía Unitree cho biết họ có thể cho ra đời sản phẩm chỉ ở mức 3.000-4.000 NDT trong tương lai, để nó phục vụ ở mọi gia đình.

