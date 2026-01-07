Người giỏi Excel nhất thế giới lên tiếng

Nhà vô địch Excel thế giới khuyên dân văn phòng luôn tìm giải pháp tốt hơn cho những vấn đề thường gặp trong công việc.

Diarmuid Early tại Giải vô địch Microsoft Excel thế giới năm 2025. Ảnh: Diarmuid Early.

Tháng 12/2025, Giải vô địch Microsoft Excel thế giới (Microsoft Excel World Championship) tổ chức tại Las Vegas (Mỹ). Diarmuid Early (40 tuổi) xuất sắc giành vị trí quán quân.

Chia sẻ với Business Insider, Early cho biết đã làm việc bằng Excel khoảng 20 năm, từ thời đại học đến công việc chuyên môn tại Boston Consulting Group. Trong 10 năm tiếp theo, Early làm việc tại Deutsche Bank, chủ yếu phân tích dữ liệu và lập báo cáo tài chính.

Khoảng 6 năm nay, Early ra kinh doanh riêng. Nói cách khác, ông đã sử dụng Excel trong suốt sự nghiệp. Sau khi trở thành người giỏi Excel nhất thế giới, Early chia sẻ kinh nghiệm để mọi người sử dụng Excel hiệu quả hơn.

Luôn tìm kiếm giải pháp tối ưu

"Lời khuyên số một của tôi cho dân văn phòng là luôn tin rằng có giải pháp tốt hơn", Early chia sẻ trong bài viết đăng trên Business Insider.

Theo Early, hãy nghĩ đến Excel mỗi khi thấy công việc quá thủ công và lặp lại nhiều lần. Người dùng hoàn toàn có thể tìm giải pháp trên Google hoặc ChatGPT.

"Theo kinh nghiệm của tôi, với 80% công việc từng gặp khó trong Excel, chỉ cần tìm trên Google với từ khóa rõ ràng, sẽ có bài viết hướng dẫn thao tác", Early viết.

Early bước ra trước giờ thi đấu. Ảnh: Microsoft Excel World Championship.

Người dùng Excel không xa lạ với hàm SUMIFS. Theo Early, việc học cách sử dụng hàm này lần đầu có thể mất nhiều thời gian so với cộng thủ công, song những lần tiếp theo sẽ ngày càng nhanh hơn.

Nếu thành thạo, người dùng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian trong "hàng nghìn lần" sử dụng phép tính này khi làm việc. Ngoài ra, tỷ lệ gặp lỗi hoặc sai sót khi dùng các hàm cũng ít hơn so với thủ công.

"Lần đầu tiên sẽ tốn thời gian hơn một chút, tuy nhiên nếu bạn là nhân viên mới và cấp thấp nhất tại công ty, họ sẽ lường trước việc chậm chạp này. Sang lần thứ hai, nếu bạn có thể làm nhanh hơn gấp 10 lần, lợi ích trong 6 tháng tới sẽ rất lớn", Early chia sẻ.

Dành thời gian suy nghĩ thêm

Không chỉ nhìn kết quả đơn thuần, thao tác nhanh còn giúp người dùng có thêm thời gian suy nghĩ, chẳng hạn như tính hợp lý của đáp án.

"Đó là điều các nhân viên ngân hàng, chuyên viên tư vấn cấp thấp ít khi làm nhất. Họ chỉ xem đó là công việc, vận hành quy trình và đưa ra kết quả. Trong khi đó, cấp trên sẽ thắc mắc về ý nghĩa, sự thấu hiểu và hợp lý của con số", Early cho biết.

Theo nhà vô địch Excel thế giới, việc dành thời gian tự phản biện và truyền đạt cho cấp trên có thể giúp nhân sự tăng độ uy tín. Điều đó cũng giúp người dùng dễ dàng phát hiện những lỗi có thể xảy ra, trước khi để người khác bắt lỗi.

Early nhận cúp vô địch Excel thế giới. Ảnh: Microsoft Excel World Championship.

Nói về AI, Early cho rằng các công cụ này có thể hỗ trợ người dùng rất nhiều trong việc cải thiện khả năng dùng Excel, kể cả giảm sai sót.

Ví dụ, Early chỉ ra "điều kinh hoàng" khi nhìn thấy công thức gồm 50 ô số và các dấu khác nhau. Điều này cho thấy người dùng chỉ gõ tay hoặc nhấp chuột thủ công. Điều này rất mất thời gian và có thể dẫn đến sai sót khó phát hiện.

"Đây là một trong những cách cơ bản dẫn chúng ta vào ngõ cụt. Trên thực tế với mọi trình độ sử dụng Excel, bạn sẽ mắc phải những lỗi mà chỉ phát hiện khi đạt trình độ cao hơn", Early chia sẻ.

Nhờ sự trợ giúp của AI, Early cho rằng người dùng có thể nhanh chóng nâng cao trình độ sử dụng Excel. Tất nhiên, bản thân ông sẽ không cải thiện nhiều do đã quá kinh nghiệm. Do thao tác nhanh, nhiều người đặt cho Early biệt danh “LeBron James của Excel”.

"Nếu AI đạt đến mức có thể dạy tôi kỹ năng mới trong Excel, sẽ không còn nhiều chỗ cho người dùng Excel thủ công nữa", ông nhấn mạnh.