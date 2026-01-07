Lý do Facebook Cục CSGT biến mất tạm thời

Trong đợt sự cố của nền tảng, trang Facebook của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) cũng bị khóa.

Trang Facebook của Cục CSGT.

Ngày 6/1, Cục CSGT cho biết trang trên mạng xã hội Facebook bị gián đoạn 17-23h hôm 5/1 do Meta thực hiện rà soát tiêu chuẩn cộng đồng. Ảnh đại diện của trang cũng biến mất do nền tảng xác thực lại. Hiện tại, fanpage Cục đã hoạt động bình thường trở lại. Trang được tạo từ 2019, hiện có hơn 600.000 người theo dõi, phương tiện giúp cơ quan chức năng cập nhật thông tin, quy định mới cũng như nhận phản ánh về vi phạm từ người dân.

Khi hoạt động trở lại, Cục CSGT cho biết ghi nhận 248 tin phản ánh về vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có đủ căn cứ chuyển cho các đơn vị xác minh 6 trường hợp. Còn 242 tin chưa đủ căn cứ xử lý vì không có hành vi vi phạm, không rõ biển số.

Cũng trong ngày 6/1, thông qua tài khoản chính thức, Meta, công ty mẹ Facebook, xác nhận có lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trên nền tảng. Cụ thể, mạng xã hội cho biết công ty ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến tài khoản tại Việt Nam, đội ngũ đang ưu tiên xử lý. Trong đó, một số người dùng đã được khôi phục.

Mạng xã hội nói trên không nêu rõ nguyên nhân và vấn đề kỹ thuật chính xác. Tuy nhiên chỉ trong vài ngày qua, lượng lớn trang Facebook phổ biến tại Việt Nam, có hàng triệu người theo dõi, đồng loạt biến mất.

Nhóm bị ảnh hưởng có trang VTV24, VTV3 hay Thế Anh 28 Entertainment không thể truy cập từ ngày 4/1. Trang cá nhân của người nổi tiếng như streamer Độ Mixi, ca sĩ Jack cũng gặp tình trạng tương tự.

Đến sáng 5/1, trang Facebook VTV24, VTV3 đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hàng loạt tài khoản có lượng theo dõi lớn ở Việt Nam lại biến mất. Phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, đến cả các tài khoản cá nhân và lĩnh vực khác ngoài tin tức, giải trí

Những trường hợp trang lớn bị ảnh hưởng còn có fanpage Tuyền Văn Hóa, Beatvn, Top Comment, Thế Giới Showbiz, đều là các tài khoản cập nhật tin tức đa lĩnh vực trên Facebook, có hàng triệu người theo dõi. Những trang dành cho giới trẻ như Diêm Thống Nhất, Lều Báo… cũng không thể truy cập. Ngoài ra, Facebook của đội Saigon Phantoms bộ môn Liên Quân đã biến mất.

Hiện đa số tài khoản đông người theo dõi đã được mở lại. Tuy nhiên một số trang chưa thể khôi phục ảnh đại diện.