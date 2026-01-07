Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Lý do Facebook Cục CSGT biến mất tạm thời

  • Thứ tư, 7/1/2026 18:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong đợt sự cố của nền tảng, trang Facebook của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) cũng bị khóa.

Trang Facebook của Cục CSGT.

Ngày 6/1, Cục CSGT cho biết trang trên mạng xã hội Facebook bị gián đoạn 17-23h hôm 5/1 do Meta thực hiện rà soát tiêu chuẩn cộng đồng. Ảnh đại diện của trang cũng biến mất do nền tảng xác thực lại. Hiện tại, fanpage Cục đã hoạt động bình thường trở lại. Trang được tạo từ 2019, hiện có hơn 600.000 người theo dõi, phương tiện giúp cơ quan chức năng cập nhật thông tin, quy định mới cũng như nhận phản ánh về vi phạm từ người dân.

Khi hoạt động trở lại, Cục CSGT cho biết ghi nhận 248 tin phản ánh về vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có đủ căn cứ chuyển cho các đơn vị xác minh 6 trường hợp. Còn 242 tin chưa đủ căn cứ xử lý vì không có hành vi vi phạm, không rõ biển số.

Cũng trong ngày 6/1, thông qua tài khoản chính thức, Meta, công ty mẹ Facebook, xác nhận có lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trên nền tảng. Cụ thể, mạng xã hội cho biết công ty ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến tài khoản tại Việt Nam, đội ngũ đang ưu tiên xử lý. Trong đó, một số người dùng đã được khôi phục.

Mạng xã hội nói trên không nêu rõ nguyên nhân và vấn đề kỹ thuật chính xác. Tuy nhiên chỉ trong vài ngày qua, lượng lớn trang Facebook phổ biến tại Việt Nam, có hàng triệu người theo dõi, đồng loạt biến mất.

Nhóm bị ảnh hưởng có trang VTV24, VTV3 hay Thế Anh 28 Entertainment không thể truy cập từ ngày 4/1. Trang cá nhân của người nổi tiếng như streamer Độ Mixi, ca sĩ Jack cũng gặp tình trạng tương tự.

Đến sáng 5/1, trang Facebook VTV24, VTV3 đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hàng loạt tài khoản có lượng theo dõi lớn ở Việt Nam lại biến mất. Phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, đến cả các tài khoản cá nhân và lĩnh vực khác ngoài tin tức, giải trí

Những trường hợp trang lớn bị ảnh hưởng còn có fanpage Tuyền Văn Hóa, Beatvn, Top Comment, Thế Giới Showbiz, đều là các tài khoản cập nhật tin tức đa lĩnh vực trên Facebook, có hàng triệu người theo dõi. Những trang dành cho giới trẻ như Diêm Thống Nhất, Lều Báo… cũng không thể truy cập. Ngoài ra, Facebook của đội Saigon Phantoms bộ môn Liên Quân đã biến mất.

Hiện đa số tài khoản đông người theo dõi đã được mở lại. Tuy nhiên một số trang chưa thể khôi phục ảnh đại diện.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Robot Trung Quốc trổ tài võ thuật

Robot H2 của Unitree gây chú ý khi phô diễn khả năng vận động linh hoạt qua các động tác võ thuật phức tạp, cho thấy bước tiến đáng kể trong công nghệ người máy.

3 giờ trước

Đây là màn hình của iPhone gập?

Màn hình gập thế hệ mới của Samsung với nếp gấp gần như biến mất bất ngờ xuất hiện tại CES 2026, làm dấy lên đồn đoán về tấm nền Apple có thể dùng cho iPhone Fold.

8 giờ trước

Nvidia lại gây sốc

Chip mới của Nvidia được kỳ vọng tiếp tục khuấy đảo cuộc đua AI toàn cầu nhờ hiệu năng vượt trội, tiết kiệm điện năng và mở đường cho các ứng dụng quy mô lớn.

10 giờ trước

Hùng Phi

Cục CSGT Facebook Tuyền Văn Hóa Meta Cục CSGT Entertainment Beatvn

  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

Đọc tiếp

Dell XPS tro lai hinh anh

Dell XPS trở lại

11 giờ trước 09:11 7/1/2026

0

Tên gọi XPS được Dell hồi sinh sau một năm, vẫn là những chiếc laptop mỏng nhẹ, cấu hình mạnh và thời lượng pin lâu.

Het thoi laptop gia re RAM nhieu hinh anh

Hết thời laptop giá rẻ RAM nhiều

14 giờ trước 06:08 7/1/2026

0

Cú sốc khan hàng, tăng giá trên thị trường bộ nhớ máy tính những tháng cuối năm 2025 là dấu hiệu cảnh báo thời kỳ RAM rẻ sắp kết thúc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý