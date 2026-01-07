Liên minh Huyền thoại sập toàn cầu vì lỗi ngớ ngẩn

Riot Games vừa khiến cộng đồng game thủ ngỡ ngàng khi để tựa game con cưng League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại) tê liệt hoàn toàn chỉ vì một sơ suất kỹ thuật cơ bản.

Đội ngũ RiotGames vừa mắc phải một lỗi nghiêm trọng khiến game "đắp chiếu" trong nhiều giờ. Ảnh: RiotGames.

Chiều ngày 5/1/2026, tựa game Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) ghi nhận một sự cố sập máy chủ diện rộng trên toàn cầu. Hàng triệu game thủ trên toàn thế giới đã đồng loạt gặp phải tình trạng không thể đăng nhập vào client của game, khiến cộng đồng dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công mạng quy mô lớn hoặc một đợt bảo trì đột xuất.

Ngay lập tức, trang báo lỗi trực tuyến Downdetector ghi nhận hàng nghìn lượt báo cáo sự cố chỉ trong vài phút, biến đây trở thành một trong những vụ sập server nghiêm trọng nhất đầu năm 2026.

Lỗi sơ đẳng

Sự cố này xảy ra đúng vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thường niên tại Riot Games. Trong khi phần lớn nhân viên vẫn đang tận hưởng những giờ nghỉ ngơi cuối cùng, đội ngũ kỹ sư trực vận hành đã phải trải qua một ngày "ác mộng" khi hệ thống báo lỗi dồn dập.

Trong khi cộng đồng vẫn đang đặt ra giả thuyết về một cuộc tấn công quy mô lớn hay sự cố phần cứng nghiêm trọng, Vandiril - một YouTuber nổi tiếng với việc phân tích các lỗi kỹ thuật trong game, đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân thực sự.

Kết quả được công bố đã gây ra sự ngỡ ngàng trong cộng đồng, bởi lý do dẫn đến sự cố toàn cầu này lại đơn giản đến mức khó tin. Theo đó, sự cố đơn giản là do Riot Games đã... quên gia hạn chứng chỉ bảo mật (SSL) Client.

10 năm trước, RiotGames cũng đã mắc phải lỗi tương tự. Ảnh: Reddit.

Cụ thể, chứng chỉ bảo mật của Client LMHT có thời hạn sử dụng là 10 năm và thời điểm hết hạn chính xác là vào lúc 21h03 ngày 04/01/2026 (giờ Mỹ). Điều khó hiểu là đội ngũ phát triển của một công ty game hàng đầu như Riot vẫn mắc sai lầm dù đây là một thủ tục kỹ thuật cơ bản.

Theo đánh giá của cộng động game thủ, việc một công ty công nghệ hàng đầu như Riot Games không thiết lập hệ thống cảnh báo tự động cho một yếu tố sống còn như SSL là một điều nực cười. Sự cố này đã biến một lỗi vận hành sơ đẳng thành một cuộc khủng hoảng diện rộng, khiến toàn bộ trò chơi bị "đắp chiếu" trong nhiều giờ.

SSL là chứng chỉ tiêu chuẩn giúp mã hóa dữ liệu và xác thực danh tính của một trang web hoặc ứng dụng. Khi chứng chỉ này hết hạn, trình duyệt hoặc client sẽ ngăn chặn mọi kết nối vì an toàn.

Thú vị hơn, đây không phải lần đầu tiên Riot "ngã ngựa" ở cùng một hố. Đúng 10 năm trước, một kịch bản tương tự đã xảy ra. Vào thời điểm đó, kỹ sư Brent "Brentmeister" Randall của Riot từng chia sẻ trên Reddit rằng: "Chúng tôi đã nhận ra vấn đề và đang xử lý! Có vẻ như chứng chỉ của chúng tôi đã hết hạn vào năm mới dù lẽ ra nó phải được tự động gia hạn. Chúc mừng năm mới các cư dân Reddit!" Sau một thập kỷ, lịch sử lại lặp lại một cách đầy trớ trêu.

"Du hành thời gian" để chơi game

Trong lúc chờ đợi Riot sửa lỗi, cộng đồng game thủ đã chứng kiến những màn xử lý "đi vào lòng đất". YouTuber Vandiril đã đăng tải video hướng dẫn cách lách luật để vào game.

Giải pháp được đưa ra là... chỉnh lùi đồng hồ trên máy tính để "đánh lừa" hệ thống rằng chứng chỉ SSL vẫn còn hiệu lực. Mặc dù cách này giúp người chơi đăng nhập thành công để thi đấu với những người đang online sẵn, nhưng nó lại gây ra hàng loạt xung đột hệ thống với các phần mềm khác trên Windows, khiến đây chỉ là một giải pháp tình thế đầy rủi ro.

Hiện tại, Riot Games đã nhanh chóng gia hạn chứng chỉ và đưa các máy chủ hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, sự việc đã để lại một làn sóng bàn tán sôi nổi trong cộng đồng. Nhiều người hâm mộ hài hước ví von rằng đây là lỗi "quên đóng tiền mạng" của Riot.

Hy vọng rằng Riot Games sẽ không để kịch bản "mười năm một lần" này tái diễn vào năm 2036, như cách cây viết Jack Coleman của tờ TheGamer đã hóm hỉnh nhận định: "Tôi hy vọng mọi người sẽ đọc một bài báo tương tự về việc hết hạn chứng chỉ vào năm 2036, sau khi Faker giành chức vô địch thế giới lần thứ 16 của mình”.

Theo một bức ảnh rò rỉ, cha đẻ Liên Minh Huyền Thoại đã gia hạn SSL của trò chơi đến 100 năm để không còn quên gia hạn.