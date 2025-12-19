Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điểm đặc biệt của HLV 'vô tiền khoáng hậu' Kim Sang-sik

  • Thứ sáu, 19/12/2025 09:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo kho dữ liệu của tựa game quản lý bóng đá nổi tiếng Football Manager, Kim Sang-sik là HLV của tuyển Việt Nam được đánh giá cao nhất từ trước đến nay.

Tối 18/12, đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33 bằng cú lội ngược dòng nghẹt thở trước U22 Thái Lan trên sân Rajamangala. Tấm HCV SEA Games 33 cũng là danh hiệu thứ ba của HLV Kim Sang-sik kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.
Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò lên ngôi tại ASEAN Cup 2024 và giải U23 Đông Nam Á 2025.

Nếu không tính các giải giao hữu của U22 hay U23 (thời điểm HLV Kim Sang-sik trao quyền tạm thời cho các trợ lý), nhà cầm quân 48 tuổi vẫn duy trì thành tích toàn thắng khi trực tiếp dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam.
Với thành tích vào chung kết 100% ở các giải đấu chính thức cấp khu vực, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối, có thể khẳng định HLV Kim Sang-sik là một trong những thuyền trưởng thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Thực tế, kho dữ liệu của tựa game quản lý bóng đá nổi tiếng Football Manager đã "dự báo" trước điều này.
Từng nhận danh hiệu HLV hay nhất Hàn Quốc, dễ hiểu vì sao trong Football Manager, HLV Kim có bộ chỉ số khá toàn diện so với một chiến lược gia ở khu vực châu Á. Ảnh: Sega.
Theo kho dữ liệu của nhà phát hành game, điểm mạnh nhất của ông Kim chính là khả năng thích ứng với môi trường làm việc (13 điểm) và quản trị nhân sự (11 điểm). Đây là chi tiết khá giống với đặc điểm của vị HLV này ngoài đời. Theo báo chí Hàn Quốc, HLV Kim rất được lòng các cầu thủ, khi dẫn dắt CLB Jeonbuk, đội được ví như "Real Madrid" của Hàn Quốc thi đấu thành công.
Thậm chí, khi so sánh chỉ số trong game với HLV Park Hang-seo, ông Kim có phần trội hơn về huấn luyện nền tảng kỹ thuật cho cầu thủ. Ngoài ra, cả hai chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có sự tương đồng về sơ đồ chơi bóng với 3 sơ đồ yêu thích đều là hàng hậu vệ 5 người. Ảnh: Sega.
Trong khi đó, nếu so sánh với người tiền nhiệm Philippe Troussier, HLV Kim trong FM sở hữu bộ chỉ số huấn luyện những kỹ năng cơ bản như tấn công, phòng thủ và thể lực nhỉnh hơn. Về lối chơi, cựu thuyền trưởng Jeonbuk có xu hướng hiện đại hơn khi kết hợp cả phòng thủ khu vực và một kèm một. Ảnh: Sega.
Màn ngược dòng cảm xúc của Việt Nam trong đêm Rajamangala huyền diệu Đêm 18/12, U22 Việt Nam có màn ngược dòng đầy cảm xúc tại Rajamangala trước chủ nhà Thái Lan và giành tấm HCV SEA Games 33. Bóng đá nam Việt Nam khép lại năm 2025 như mơ với cú hat-trick vô địch khu vực ở cấp đội tuyển, U23 và U22.

Anh Tuấn

