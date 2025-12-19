Điểm đặc biệt của HLV 'vô tiền khoáng hậu' Kim Sang-sik

Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò lên ngôi tại ASEAN Cup 2024 và giải U23 Đông Nam Á 2025.

Nếu không tính các giải giao hữu của U22 hay U23 (thời điểm HLV Kim Sang-sik trao quyền tạm thời cho các trợ lý), nhà cầm quân 48 tuổi vẫn duy trì thành tích toàn thắng khi trực tiếp dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam.