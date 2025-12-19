Người dân đòi trả lại 2 xe máy, Cục CSGT chỉ đạo làm rõ

Cục CSGT xác thực hai xe máy của một người dân tại Thanh Hoá sau khi người này gửi yêu cầu không thừa nhận và đòi trả lại các phương tiện.

Ngày 18/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đã rà soát và xử lý các phản ánh liên quan đến việc ứng dụng VNeTraffic hiển thị phương tiện người dùng cho rằng không thuộc quyền sở hữu của mình. Cơ quan chức năng ghi nhận không ít phản ánh xuất phát từ việc chủ phương tiện “không nhớ” hoặc không thừa nhận từng đứng tên đăng ký xe.

Trong đó, một trường hợp là anh anh Đ.Q.V. (trú phường Hạc Thành, Thanh Hoá) gửi phản ánh đến Fanpage Cục CSGT cho rằng 2 xe mô tô hiển thị trên tài khoản VNeTraffic không phải của mình. Qua rà soát dữ liệu hệ thống và đối chiếu hồ sơ gốc, lực lượng chức năng xác định anh Đ.Q.V. chính là chủ đứng tên đăng ký hai phương tiện này.

Cụ thể, anh V. đã gửi yêu cầu đến hộp thư Fanpage Facebook Cục CSGT khẳng định trả lại 2 xe mô tô biển số 36B4-855.xx và 36B1-152.xx. Anh nói rằng mình không có chiếc xe máy nào, và hoàn toàn không đứng tên đăng ký các phương tiện hiện trên VNeTraffic.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục CSGT đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra, đối soát dữ liệu trên hệ thống và xác minh lại hồ sơ gốc đang được lưu trữ.

Cục CSGT cho biết sau khi tra cứu thực tế hồ sơ, chủ xe đã xác thực phương tiện thuộc về mình.

Yêu cầu trả lại xe máy của anh Đ.Q.V. Ảnh: Cục CSGT.

Bên cạnh đó, anh Đ.Q.V. còn gửi nhiều đoạn video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các thông tin này đã được Cục CSGT tiếp nhận và chuyển đến lực lượng CSGT địa phương để xác minh, xử lý theo quy định.

Cục CSGT cho biết, ứng dụng VNeTraffic hiện đã được kết nối với hệ thống định danh quốc gia và ứng dụng VNeID. Theo đó, những công dân đã nâng cấp tài khoản VNeID mức độ 2 sẽ tự động được đồng bộ mức độ 2 trên VNeTraffic. Toàn bộ dữ liệu về giấy phép lái xe và phương tiện từng gắn với chứng minh nhân dân trước đây đã được chuyển đổi, liên thông theo mã định danh cá nhân.

Do vậy, khi người dân cài đặt và kích hoạt VNeTraffic ở mức độ 2, hệ thống sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan đến giấy phép lái xe và các phương tiện cơ giới đường bộ mà cá nhân đó từng đứng tên đăng ký. Việc “quên” từng sở hữu, mua bán, cho tặng phương tiện nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên là nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiểu nhầm.

Trước đó, tối 29/11, một người dùng tên N.T.T. phản ánh trên mạng xã hội việc tài khoản VNeTraffic của mình xuất hiện hai phương tiện lạ. Kết quả được xác minh cho thấy hai phương tiện này thuộc sở hữu của người khác, nguyên nhân do cán bộ nhập nhầm số định danh cá nhân trong quá trình cập nhật dữ liệu.

Sai sót sau đó đã được điều chỉnh, thông tin trên ứng dụng được khôi phục đúng hiện trạng. Cục CSGT khuyến cáo, trong trường hợp người dùng phát hiện thông tin hiển thị chưa chính xác, có thể liên hệ công an cấp xã nơi thường trú để khai báo, hiệu chỉnh dữ liệu, đặc biệt với các phương tiện đã chuyển nhượng, không còn sử dụng hoặc đã hư hỏng.

Theo quy định pháp luật hiện hành, chủ phương tiện vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với xe đứng tên mình trên giấy đăng ký cho đến khi hoàn tất thủ tục thay đổi.