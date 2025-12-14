Thay đổi đáng chú ý về giấy tờ trên VNeTraffic

Người tham gia giao thông có thể không cần mang giấy tờ, vì sắp tới cảnh sát giao sẽ kiểm tra trên môi trường trực tuyến, chỉ cần mã định danh.

Người dân chỉ cần cung cấp mã định danh khi được kiểm tra giấy tờ. Ảnh: Facebook/Cục Cảnh sát giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi quy định về tuần tra kiểm soát và sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe. Theo đề xuất, CSGT chỉ kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển trên môi trường điện tử, và không còn xử phạt hành vi không mang các loại giấy tờ.

Trong tương lai, người tham gia giao thông có thể không phải mang bất cứ giấy tờ nào. Vì khi kiểm tra trên môi trường điện tử, cảnh sát giao thông chỉ cần mã định danh.

Thông thường khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm xe), chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Các giấy tờ trực tuyến hoạt động tương tự khi đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên VNeID và VNeTraffic.

Trong trường hợp khác như không truy cập được ứng dụng, người tham gia giao thông chỉ cần cung cấp căn cước hoặc mã định danh cá nhân. Lực lượng CSGT sẽ tiến hành kiểm tra trên ứng dụng và tra cứu trên phần mềm chuyên dụng để biết các loại giấy tờ của người đi đường.

VNeID và VNeTraffic, do Bộ Công an phát hành và quản lý, giúp người dân thay thế những giấy tờ vật lý. Người dân có định danh mức 2 có thể liên kết tài khoản VNeTraffic và các ứng dụng khác của Bộ, tự động cập nhật các giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe, trên môi trường trực tuyến.

Ngay cả khi đã thi đậu sát hạch nhưng thông tin chưa được cập nhật lên VNeID hoặc VNeTraffic, người dân chỉ cần cung cấp mã định danh cá nhân để CSGT tra cứu trên hệ thống và xác nhận giấy phép lái xe, đăng ký xe cùng các giấy tờ liên quan.

Ngoài ra theo đề xuất mới, CSGT sẽ cấp giấy phép lái xe dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu nhằm tạo thuận lợi trong sử dụng và bảo đảm khả năng tra cứu khi cần thiết. Trường hợp người dân có nhu cầu in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, hãy đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.