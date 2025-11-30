Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe 'lạ' xuất hiện trên VNeTraffic, Cục CSGT chỉ đạo làm rõ

  • Chủ nhật, 30/11/2025 08:15 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Cục Cảnh sát giao thông đã điều chỉnh thông tin sai trên ứng dụng VNeTraffic, ngay sau khi người dân phát hiện 2 phương tiện lạ hiển thị do lỗi nhập liệu.

Tối 29/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đã xử lý và điều chỉnh thông tin sai trên ứng dụng VNeTraffic sau khi công dân phát hiện 2 phương tiện không thuộc quyền sở hữu xuất hiện trên tài khoản cá nhân.

Ngày 29/11, anh N.T.T. đăng tải trên mạng xã hội về việc tài khoản VNeTraffic của mình hiển thị hai phương tiện lạ. Cục CSGT ngay lập tức chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ xác minh sự việc.

Qua kiểm tra, 2 phương tiện này thuộc quyền sở hữu của người khác. Nguyên nhân sai sót là do cán bộ Công an Phú Thọ nhập nhầm số định danh của anh T. vào hai phương tiện trong quá trình nhập dữ liệu, theo thông tin từ Cục CSGT.

loi ung dung VNeTraffic anh 1

Bài đăng của anh N.T.T về việc 2 phương tiện lạ hiển thị trên tài khoản VNeTraffic của mình. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu công an xã rút hồ sơ kiểm tra. Đơn vị này cũng rà soát lại thông tin chủ phương tiện và thực hiện nhập dữ liệu đúng quy định. Cục CSGT đã điều chỉnh thông tin trên ứng dụng của anh T. về đúng hiện trạng.

"Nếu quá trình cài đặt ứng dụng VNeTraffic mà người dân thấy thông tin chưa đúng với bản thân thì có thể gửi thắc mắc", Cục CSGT khuyến cáo. Đơn vị cũng hướng dẫn người dân liên hệ số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT hoặc Fanpage Cục Cảnh Sát Giao Thông trên Facebook.

Ứng dụng VNeTraffic là kênh giao tiếp quan trọng giữa người dân và lực lượng CSGT. Trên ứng dụng, người dân có thể kiểm tra tình trạng giấy phép lái xe, phương tiện mình đang sở hữu, cũng như các thông tin về xử phạt.

Minh Khôi

lỗi ứng dụng VNeTraffic vnetraffic ứng dụng vnetraffic app vnetraffic cục csgt cảnh sát giao thông

