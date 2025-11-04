Cục CSGT hướng dẫn liên kết tài khoản VNeTraffic với VNeID

Người dân có thể giao tiếp với CSGT và thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Cập nhật phiên bản mới nhất của VNeTraffic. Ảnh: Xuân Sang.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa có hướng dẫn người dân liên kết tài khoản VNeTraffic với tài khoản VNeID trên trang chính thức. Công dân cần tải và cập nhật ứng dụng VNeTraffic và VNeID phiên bản mới nhất, cũng như đảm bảo tài khoản VNeID đã ở mức định danh 2.

Cách liên kết tài khoản VNeTraffic với tài khoản VNeID

Đăng nhập qua VNeID:

Bước 1: Công dân chọn đăng nhập bằng “Tài khoản định danh điện tử”.

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID.

Bước 3: Công dân đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm “Xác nhận chia sẻ”.

Tại giao diện khởi đầu, chọn đăng nhập bằng Tài khoản định danh điện tử.

Bước 4: Công dân nhập passcode VNeID để xác nhận.

Bước 5: Nếu công dân đã tạo tài khoản VNeTraffic, tài khoản sẽ tự động được nâng cấp lên mức 2 và đăng nhập VNeTraffic thành công.

Bước 6: Nếu công dân chưa tạo tài khoản VNeTraffic, công dân cần nhập các thông tin để đăng ký tài khoản.

Bước 7: Thiết lập mật khẩu.

Bước 8: Đăng ký tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.

Cách xác thực VNeID qua thông báo:

Bước 1: Công dân đăng nhập tài khoản VNeTraffic.

Bước 2: Công dân chọn xem các chức năng: Ví giấy tờ; Lịch sử vi phạm; Thông báo vi phạm giao thông; Thông báo biên bản vi phạm hành chính; Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Thông báo cấp mới, cấp đổi, cấp lại GPLX, Đăng ký xe.

Bước 3: Chọn “Xác thực ngay” hoặc “Xác nhận”, ứng dụng sẽ kết nối với VNeID để xác thực thông tin công dân.

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID.

Bước 5: Đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm “Xác nhận chia sẻ”.

Bước 6: Nhập passcode VNeID để xác nhận.

Bước 7: Xác nhận chia sẻ dữ liệu với ứng dụng VNeTraffic (nếu có).

Bước 8: Xác nhận mật khẩu ứng dụng VNeTraffic (nếu có).

Bước 9: Thiết lập passcode VNeTraffic (nếu có).

Bước 10: Nâng cấp tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.

Nhiều tiện ích khác

Cục CSGT cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển ứng dụng VNeTraffic, nhằm thiết lập cổng giao tiếp mới giữa người dân với CSGT. Ứng dụng này giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng hơn.

Về giấy phép lái xe (GPLX), CSGT kiểm tra qua việc xuất trình trên ứng dụng VNeTraffic hoặc người dân chỉ cần đọc mã định danh cá nhân hoặc số GPLX, CSGT sẽ kiểm tra thông tin trên ứng dụng nghiệp vụ. Như vậy người dân sẽ không cần sử dụng đến giấy phép lái xe bản vật lý nữa, trừ trường hợp không sử dụng tài khoản ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Nhiều tính năng hữu ích trên VNeTraffic.

Ngoài ra, khi có giấy khám sức khỏe điện tử của cá nhân, một tháng trước khi hết hạn GPLX, ứng dụng VNeTraffic sẽ gửi thông báo tới người dùng, đồng thời tự động gia hạn. Hệ thống sẽ từ chối những trường hợp cá nhân chưa chấp hành quyết định xử phạt, không đảm bảo sức khỏe hoặc trường hợp không đảm bảo khác.

Cục CSGT sẽ tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ để thỏa thuận ký kết điều ước quốc tế chấp thuận giấy phép lái xe quốc tế điện tử giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới (đã tham gia công ước quốc tế về giao thông). Người dân có GPLX quốc tế có thể tự đổi và sử dụng bản điện tử.

Người dân có thể thực hiện thủ tục khai báo về đăng ký xe trên ứng dụng. Khi có chứng nhận hải quan điện tử, chứng nhận thuế điện tử, hệ thống sẽ tự động xác thực thủ tục đăng ký xe, cho phép bấm biển số xe.

Ngoài ra, ứng dụng cũng cho phép theo dõi phương tiện (đã được tự động cập nhật theo mã định danh cá nhân) bị tai nạn ở đâu, thời gian nào, hoặc địa điểm, lý do bị xử phạt vi phạm hành chính về giao thông.

Cục CSGT cho biết, về xử phạt vi phạm hành chính, sau 2 tiếng vi phạm được ghi nhận, trên hệ thống sẽ có thông báo tới người dùng ứng dụng và người dân có thể thực hiện nộp phạt trên VNeTraffic.

Theo thống kê của Cục CSGT, hiện ứng dụng VNeTraffic đã có hơn 1,4 triệu người dùng, trong đó hơn 350.000 tài khoản mức độ 2.