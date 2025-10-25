Điều đầu tiên cần làm khi tải VNeTraffic

Ứng dụng VNeTraffic là kênh giao tiếp quan trọng giữa người dân và lực lượng CSGT. Người dùng cần thực hiện các cập nhật để tận dụng nền tảng.

Ứng dụng VNeTraffic đã có bản cập nhật mới. Ảnh: Xuân Sang.

Từ ngày 1/1/2025, ứng dụng giao thông VNeTraffic đã được cục CSGT sử dụng để quản lý thông tin. Với bản cập nhật mới ra mắt 17/10, người dùng có thể tích hợp định danh mức 2, từ đó quản lý phương tiện, giấy tờ xe và tra cứu tình trạng vi phạm giao thông trực tiếp trên điện thoại.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn chưa khai thác hết các tính năng, hay được cập nhật thông tin sở hữu mới nhất. Dưới đây là một số điều cần kiểm tra sau khi tải ứng dụng VNeTraffic.

Đăng ký định danh mức 2

Ở mức định danh điện tử 1, tài khoản VNeTraffic cho phép tra cứu các hành vi vi phạm giao thông đường bộ, thông tin đấu giá biển số xe, biển số bị mất cắp hoặc truy nã, cùng các dữ liệu tiện ích như vị trí trạm thu phí, điểm đăng kiểm - đăng ký xe, trụ sở CSGT, camera giao thông và trạm cứu hộ.

Người dùng cũng có thể xem các kênh hỗ trợ khẩn cấp và đường dây nóng, gửi tín hiệu SOS khi gặp sự cố, đồng thời theo dõi tin tức, sự kiện giao thông mới nhất. Nếu có ý định di chuyển xa, các tính năng tra cứu có thể báo trước cảnh báo về vi phạm hoặc ùn tắc giao thông, ngập lụt, truy cập bản đồ, giúp đưa ra lộ trình hợp lý hơn.

Tài khoản nâng cấp lên định danh điện tử mức 2 có thể truy cập các thông tin chuyên sâu về phương tiện như hồ sơ, lịch sử sử dụng, ví lưu trữ giấy tờ số. Các giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm, bảo hiểm đã tích hợp cũng có thể dễ dàng xuất trình ngay trên ứng dụng.

Người dùng còn được tra cứu chi tiết các vi phạm, xem biên bản, quyết định xử phạt, danh sách vi phạm chờ nộp phạt, biên lai điện tử, kết quả xử lý tai nạn giao thông, cũng như gửi khiếu nại trực tiếp trên hệ thống.

Bên cạnh đó, định danh mức 2 cho phép thực hiện thanh toán các loại phí như phí cao tốc, phí đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí đăng kiểm và theo dõi thống kê số lượt vi phạm, số lần qua trạm thu phí cùng các lỗi giao thông phát sinh.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn loay hoay không định danh mức 2 được cho VNeTraffic do đăng nhập trực tiếp chứ không thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID đã xác thực mức 2. Khi đó, người dùng truy cập vào các mục như Hồ sơ phương tiện hay Lịch sử vi phạm sẽ xuất hiện thông báo rằng chủ xe cần tiến hành định danh mức 2. Nhưng khi chọn Xác thực ngay, hệ thống hiển thị thông báo tính năng sẽ cung cấp ở phiên bản chính thức.

Liên kết tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 sang VNeTraffic.

Để thay đổi, tại giao diện đầu tiên, hãy chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, nhấn xác nhận chia sẻ thông tin dữ liệu, và chờ vài giây để hệ thống xác thực. Quá trình hoàn thành sẽ được xác nhận bằng dòng chữ "Định danh mức 2" ở trên đầu ứng dụng, phía trên tên tài khoản.

Kiểm tra, đối chiếu thông tin

Ngày 24/10, Cục CSGT, thuộc Bộ Công an, thông tin rằng lực lượng CSGT trên toàn quốc đang tiến hành rà soát và chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến phương tiện cùng giấy phép lái xe. Mục tiêu của kế hoạch là đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo mỗi công dân và mỗi phương tiện được gắn với một mã định danh duy nhất.

Hoạt động này góp phần làm sạch dữ liệu nhằm ngăn chặn gian lận, giả mạo thông tin, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong đăng ký, sang tên, xử lý vi phạm và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Do đó, cơ quan chức năng khuyến khích người dân kiểm tra, đối chiếu thông tin qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót.

Người dân cần đến cơ quan công an cung cấp thông tin về phương tiện. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Người dân sau khi hoàn tất định danh mức 2 có thể vào tra cứu các phương tiện sở hữu trong mục hồ sơ. Nếu xuất hiện phương tiện lạ, đã bán nhưng chưa đăng ký sang tên hãy nhanh chóng đến cơ quan công an, hoặc nộp tờ khai trực tuyến, qua nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Những trường hợp trên người đứng tên trong giấy đăng ký vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với phương tiện. Lực lượng CSGT sẽ dựa trên dữ liệu đăng ký để gửi thông báo vi phạm giao thông tới chủ xe.

Việc phối hợp với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin về phương tiện hoặc làm thủ tục thu hồi biển số rất cần thiết. Hiện các thủ tục đã được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng xe qua nhiều đời chủ.