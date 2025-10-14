Cách tích hợp hộ chiếu vào VNeID

Tại phiên bản mới nhất, người dân có thể tích hợp hộ chiếu vào ứng dụng VNeID cho các thủ tục bay sau này.

Cập nhật VNeID phiên bản mới để được sử dụng các tính năng. Ảnh: Xuân Sang.

Phiên bản mới nhất (từ 2.2.2 trở lên) của ứng dụng VNeID cho phép người dân tích hợp hộ chiếu để thay thế bản cứng. Điều này hỗ trợ lưu trữ thông tin hộ chiếu an toàn, thực hiện các thủ tục check-in, nhập cảnh nhanh chóng tại sân bay và giảm nguy cơ rơi mất.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động do Bộ Công an quản lý, hướng đến số hóa các giấy tờ quan trọng. Gần đây, hành khách bay nội địa đã có thể check-in tự động trên ứng dụng. Trên phiên bản mới nhất, công dân chính thức được tích hợp hộ chiếu để thay thế bản cứng, đẩy nhanh quy trình check-in và làm thủ tục bay.

Tích hợp hộ chiếu vào VNeID là một bước tiến trong việc hiện đại hóa các dịch vụ hành chính công, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi tại các cửa khẩu xuất nhập cảnh. Thời gian tới, ứng dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng, cho phép liên kết và lưu trữ tới 200 loại giấy tờ khác nhau, như sổ đỏ, văn bằng, giấy phép và các loại giấy chứng nhận khác.

Để thực hiện, đầu tiên người dùng phải sở hữu tài khoản định danh điện tử mức 2, cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản 2.2.2, và đảm bảo hộ chiếu vẫn còn hạn sử dụng.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID đã cập nhật, chọn Ví giấy tờ. Đây là nơi lưu trữ tất cả các giấy tờ cá nhân đã tích hợp, cũng như thực hiện tạo yêu cầu với cơ quan quản lý.

Ví giấy tờ là nơi lưu trữ các thông tin đã được tích hợp.

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện mới, ấn vào mục Tích hợp giấy tờ. Sau đó, chọn vào nút Tạo mới yêu cầu để hệ thống bắt đầu quy trình.

Lựa chọn Hộ chiếu chỉ khả dụng với phiên bản VNeID mới nhất.

Bước 3: Hệ thống yêu cầu chọn loại giấy tờ cần tích hợp, chọn Hộ chiếu tại mục Loại thông tin. Nếu không thấy lựa chọn đó, hãy quay lại đảm bảo phiên bản VNeID đã được cập nhật mới nhất.

Bước 4: Tại giao diện tiếp theo, hãy điền các thông tin bao gồm “Số hộ chiếu”, “Ngày hết hạn hộ chiếu”, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”, sau đó nhấn nút “Gửi yêu cầu”.

Điền các thông tin yêu cầu.

Ứng dụng sẽ gửi đơn yêu cầu lên cơ quan quản lý của địa phương và thông báo “Gửi yêu cầu thành công”. Người dùng cần chờ đợi để thông tin hộ chiếu được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Quá trình phê duyệt yêu cầu có thể sẽ phải mất từ 1-3 ngày làm việc mới hoàn tất. Sau khi tích hợp thành công, tại mục thông báo có hình chiếc chuông sẽ hiển thị dấu chấm đỏ, báo hiệu cần kiểm tra.

Tuy nhiên, lưu ý rằng hộ chiếu điện tử trên VNeID chỉ có giá trị sử dụng trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các thủ tục nội địa như làm thủ tục bay. Đối với các thủ tục hải quan, người dùng vẫn bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản cứng để kiểm tra thông tin và đóng dấu xuất nhập cảnh.