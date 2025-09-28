Tra cứu danh sách đối tượng bị truy nã trên VNeID

Người dân có thể tra cứu danh sách đối tượng truy nã và phản ánh ngay cho cơ quan công an địa phương trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Các tính năng liên quan đến trật tự xã hội trong VNeID.

Trong thời đại số, người dân có thể chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng thông qua các công cụ công nghệ Nhà nước cung cấp. Ngoài tích hợp giấy tờ quan trọng và giúp hoàn thành thủ tục hành chính, ứng dụng định danh điện tử VNeID còn có khả năng tra cứu danh sách các đối tượng đang bị truy nã.

Đây là ứng dụng điện thoại do Bộ Công an cấp phép, có mặt trên các hệ điều hành iOS và Android. Người dân cần tải phiên bản mới nhất, và đăng ký định danh điện tử mức độ 2 để tra cứu đối tượng truy nã.

Tính năng do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) xây dựng và vận hành. Thông qua đó, người dùng có thể truy cập danh sách công khai hơn 8.000 đối tượng đang bị truy nã trên toàn quốc, kèm theo các dữ liệu chi tiết như họ tên, nơi cư trú, đặc điểm nhận dạng và hành vi phạm tội.

Người dân có thể nâng cao cảnh giác trong đời sống hàng ngày, cũng như hỗ trợ việc phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện người khả nghi, nhằm giữ gìn trật tự, an ninh xã hội. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách tra cứu chi tiết và chính xác với vài thao tác đơn giản.

Cách tra cứu thông tin truy nã trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng. Tại màn hình chính, chọn Dịch vụ khác, sau đó chọn Thông tin truy nã.

Thông tin truy nã nằm trong mục Dịch vụ khác.

Bước 2: Giao diện sẽ hiển thị thông tin cơ bản của từng đối tượng, được cập nhật thường xuyên từ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Người dùng có thể nhấn vào mục Chi tiết xuất hiện góc phải trên từng khung hồ sơ của các đối tượng để để xem thông tin đầy đủ, bao gồm:

- Họ và tên, tên gọi khác (nếu có).

- Quê quán, nơi cư trú trước khi trốn.

- Đặc điểm nhận dạng (mô tả ngoại hình, dấu hiệu đặc biệt).

- Hành vi phạm tội và tội danh.

- Đơn vị ra quyết định truy nã và ngày ban hành.

Hệ thống hiển thị danh sách, thông tin hơn 8000 đối tượng.

Bước 3: Thực hiện tra cứu và điều chỉnh bộ lọc

Nếu cần tra cứu cụ thể, người dùng có thể nhập họ tên đối tượng truy nã vào ô ngay đầu trang. Hoặc để biết tại địa phương mình sinh sống hay bất cứ đâu có những đối tượng truy nã nào, hãy điền vào ô Nơi thường trú đối tượng truy nã và nhấn nút Tìm kiếm.

Nhằm rút ngắn danh sách tìm kiếm, người dùng còn có thể lọc danh sách đối tượng truy nã theo từng cấp độ, năm sinh, số định danh cá nhân.

Điều chỉnh bộ lọc để rút ngắn danh sách cần tìm.

Các mức độ phạm tội gồm “Thường”, “Nguy hiểm” và “Đặc biệt”, tùy theo tính chất tội danh.

Để thực hiện, tại giao diện danh sách đối tượng truy nã, nhấn vào biểu tượng bộ lọc, chọn loại cần xem (ví dụ “Đặc biệt” hoặc “Nguy hiểm”), điều chỉnh khoảng năm sinh rồi bấm “Tìm kiếm” để hệ thống hiển thị kết quả tương ứng.

Bước 4: Nếu bắt gặp đối tượng khả nghi, người dùng có thể bấm “Phản ánh ngay” ở cuối hồ sơ. Lúc này, hệ thống sẽ dẫn đến mục “Kiến nghị phản ánh” liên quan đến an ninh trật tự, với các bước thực hiện sau.

Tính năng phản ánh đối tượng truy nã.

- Chọn chế độ ẩn danh nếu muốn báo tin mà không tiết lộ danh tính.

- Chọn loại hành vi và nhập địa chỉ cụ thể nơi phát hiện.

- Có thể đính kèm hình ảnh về đối tượng hoặc địa điểm (nếu có).

- Nhấn “Gửi yêu cầu” để thông tin được chuyển ngay đến công an cấp xã phụ trách khu vực đó.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để xác minh và tổ chức truy bắt. Người dân tuyệt đối không nên tự ý tiếp cận hay truy bắt đối tượng truy nã để đảm bảo an toàn.