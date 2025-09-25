Cuộc đua mở rộng AI trả phí tại Việt Nam

Những gói dịch vụ AI tại Việt Nam ngày càng đa dạng với giá cả phải chăng, phù hợp người dùng cá nhân có nhu cầu khác nhau.

Màn hình giới thiệu các gói AI trả phí của Google.

Google vừa mở rộng gói dịch vụ AI Plus tại hơn 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ra mắt lần đầu vào tháng 9, AI Plus cho phép trải nghiệm các mô hình AI của Google với chi phí thấp, nâng hạn mức sử dụng so với bản miễn phí.

Trong bối cảnh công cụ AI ngày càng phổ biến tại Việt Nam, bên cạnh phiên bản miễn phí, các công ty lớn như Google, OpenAI và Microsoft còn cung cấp nhiều gói trả phí để cạnh tranh thị phần, thu hút những người sẵn sàng trả tiền để sở hữu AI vượt trội hơn.

3 gói AI của Google tại Việt Nam

Google là một trong những công ty cung cấp đa dạng tùy chọn. Tại Việt Nam, hãng duy trì 3 gói gồm AI Plus, AI Pro và AI Ultra. Trong đó, Google AI Plus vừa ra mắt có chi phí thấp nhất, phù hợp người dùng cá nhân với nhu cầu sử dụng, nghiên cứu cơ bản.

AI Plus mang đến quyền truy cập mô hình Gemini 2.5 Pro và nhiều tính năng mở rộng trong NotebookLM như tăng giới hạn nguồn tham khảo, phân tích số liệu tương tác với ghi chú công khai, cộng tác nhóm, tăng hạn mức tạo video/âm thanh...

Gói AI Plus cũng tăng hạn mức sử dụng Deep Research trong Gemini. Tính năng này cho phép nghiên cứu sâu các chủ đề bằng cách tham khảo thông tin trên Internet, tổng hợp rồi phân tích thành báo cáo chi tiết. Người dùng cũng có nhiều lượt sử dụng hơn cho mô hình tạo ảnh Nano Banana trong Gemini.

Google vừa mở rộng gói AI Plus tại Việt Nam. Ảnh: Google.

Theo Google, AI Plus còn tích hợp Gemini ngay trong các ứng dụng như Gmail, Google Sheets, Google Docs và nhiều công cụ khác, giúp soạn văn bản, lên kế hoạch hay tạo bài thuyết trình nhanh chóng.

“Gemini giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, từ tạo danh sách công việc gọn gàng, lên bảng tóm tắt bằng NotebookLM để hiểu nội dung nhanh hơn, đến soạn email chuyên nghiệp trong Gmail để sẵn sàng gửi”, thông báo của Google cho biết.

Google AI Plus hỗ trợ mô hình Veo 3, truy cập tính năng nâng cao trong công cụ tạo video Flow và Whisk. Người dùng còn được cung cấp 200 GB lưu trữ trên Gmail, Google Drive và Google Photos, cho phép chia sẻ tối đa 5 tài khoản.

So sánh các gói miễn phí, AI Plus và AI Pro. Ảnh: Google.

Với việc ra mắt AI Plus, Google đang cung cấp 3 gói AI khác nhau cho người dùng Việt Nam. Trong đó, AI Plus có giá 122.000 đồng/tháng. Người đăng ký lần đầu được giảm giá 50% trong 6 tháng đầu tiên, còn 61.000 đồng/tháng.

Gói tầm trung AI Pro có giá 489.000 đồng/tháng. Người dùng được cấp 2 TB dung lượng lưu trữ thay vì 200 GB. Trong Gemini, hạn mức sử dụng các tính năng như Deep Research được mở rộng, giới hạn token tăng từ 128.000 lên 1 triệu.

Lượng credit khi dùng Veo 3 cũng tăng lên 1.000 credit/tháng, cho phép tạo nhiều video hơn. Người dùng còn có thể truy cập các công cụ AI trong Google Meet như ghi chú tự động, tóm tắt cuộc họp, dịch hội thoại... Đây là những tính năng không được hỗ trợ trên AI Plus.

AI Ultra là gói cao cấp nhất của Google tại Việt Nam. Với giá 6 triệu đồng/tháng, gói này cung cấp 30 TB dung lượng lưu trữ, lượng credit của Veo 3 tăng từ 1.000 lên 25.000 credit/tháng, cùng gói thuê bao YouTube Premium.

Người dùng AI Ultra có quyền truy cập 2.5 Deep Think trong Gemini, mô hình lý luận tiên tiến nhất hiện nay của Google, có khả năng tạo ra nhiều tác tử (agent) để giải quyết cùng lúc một vấn đề. Quy trình này đòi hỏi nhiều tài nguyên nhưng thường mang lại kết quả tốt hơn.

Những lựa chọn khác

Google không phải công ty duy nhất cung cấp các gói AI tại Việt Nam. OpenAI cung cấp 2 tùy chọn cho người dùng cá nhân gồm ChatGPT Plus ( 20 USD /tháng, khoảng 530.000 đồng) và ChatGPT Pro ( 200 USD /tháng, khoảng 5,3 triệu đồng).

So với Google AI Plus, ChatGPT Plus đắt hơn 4 lần, cho phép truy cập mô hình GPT-5 với chức năng suy luận nâng cao, tăng hạn mức trò chuyện và tải file, mở rộng chế độ nghiên cứu và tác tử (agent), bên cạnh quyền truy cập mô hình tạo video Sora.

ChatGPT Pro cung cấp lợi ích tương tự, nhưng hạn mức cao và tốc độ nhanh hơn. Với các gói trả phí, người dùng có quyền truy cập GPT Store, cung cấp chatbot tùy chỉnh cho nhiều mục đích khác nhau.

So với đối thủ, ChatGPT đa số vẫn hoạt động độc lập, chưa được tích hợp vào nhiều dịch vụ quen thuộc như Google AI. Nếu sử dụng iPhone và kích hoạt Apple Intelligence, người dùng có thể gọi ChatGPT cho một số tính năng như Siri, xử lý văn bản hay tạo ảnh.

So sánh các gói miễn phí, ChatGPT Plus và ChatGPT Pro.

Một công cụ khác là Microsoft Copilot. Hãng cung cấp gói Copilot Pro với giá 510.000 đồng/tháng. Nhờ hợp tác OpenAI, thuê bao Microsoft có thể truy cập mô hình DALL-E để tạo ảnh trong Microsoft Designer với token bổ sung, hoặc sử dụng GPT-5 cho chatbot Copilot.

Tương tự giải pháp của Google, Microsoft Copilot ưu tiên truy cập mô hình mới, tích hợp sâu vào các ứng dụng như Word, Excel, PowerPoint nhưng chỉ cho phiên bản web. Nếu muốn dùng trên phần mềm văn phòng truyền thống, người dùng phải mua gói Microsoft 365.

Một số dịch vụ AI như Perplexity hay Claude cũng hỗ trợ gói trả phí, giúp mở rộng tính năng và hạn mức sử dụng. Với người dùng cá nhân, Perplexity cung cấp gói Pro giá 20 USD /tháng (khoảng 530.000 đồng), Claude cũng có gói Pro ( 20 USD /tháng, khoảng 530.000 đồng) hoặc Max ( 100 USD /tháng, khoảng 2,6 triệu đồng).