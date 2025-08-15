Đây là những tiện ích trên VNeID có thể bạn chưa biết

Ứng dụng VNeID mang đến sự thuận tiện, linh hoạt trong xử lý các dịch vụ công, là nơi quản lý hồ sơ, giấy tờ cho công dân hiệu quả.

Cập nhật VNeID phiên bản mới để được sử dụng các tính năng. Ảnh: Xuân Sang.

Tính đến giữa tháng 7, Bộ Công an đã triển khai 43 tiện ích trên VNeID và dự kiến hoàn thiện tính năng trợ lý ảo trong thời gian tới để phục vụ người dân. Những tiện ích này đã giúp người dân nhận chế độ an sinh xã hội qua tài khoản, tiết kiệm thời gian cho người dân, cơ quan thực hiện, và đảm bảo công khai, minh bạch.

Quản lý giấy tờ và hồ sơ cá nhân

Với định danh mức 1 trên VNeID, người dân có thể khai báo y tế lẫn tiêm chủng. Với mức 2, ứng dụng có thể tích hợp nhiều giấy tờ quan trọng để sử dụng thay bản cứng, gồm căn cước công dân, giấy tạm trú, tạm vắng, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội, người phụ thuộc, tình trạng hôn nhân.

Sau khi tích hợp các giấy tờ trên, công dân có thể xuất trình ngay trên ứng dụng. Ví dụ xuất trình thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh, đăng ký xe và giấy phép lái xe khi CSGT kiểm tra.

Tại lễ công bố các tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C06 cho biết đã đưa 6 nhóm giấy tờ lên VNeID, gồm hơn 18,7 triệu giấy phép lái xe điện tử, 7 triệu đăng ký xe, 25 triệu thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử, hơn 1 triệu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, gần 582.000 phiếu lý lịch tư pháp.

Những giấy tờ được tích hợp trên VNeID.

Ngoài xuất trình giấy tờ, trong mục ví giấy tờ người dùng còn có thể tra cứu nhiều thông tin như nơi lưu trú, mã số thuế, hay đặt mua vé máy bay trong tiện ích Vé giao thông. Nếu hệ thống chưa hiển thị đầy đủ, người dân có thể tạo yêu cầu gửi đến cơ quan xử lý ngay trong từng mục nhỏ.

Từ ngày 26/7, ứng dụng VNeID kết hợp công nghệ nhận diện sinh trắc học đã được đưa vào sử dụng tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Từ tháng 9, hình thức làm thủ tục hàng không không giấy tờ này sẽ được mở rộng áp dụng tại nhiều sân bay trên cả nước.

Thủ tục cư trú, căn cước, tư pháp

Một trong các tiện ích nổi bật của VNeID là sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ngay trên giao diện chính, hãy ấn vào mục Thủ tục hành chính.

Khi có người đến lưu trú, hay công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú, có thể thông báo với cơ quan đăng ký cư trú hoặc đăng ký tạm trú trên VNeID.

Thủ tục hành chính trực tuyến trên VNeID.

Người dân có nhu cầu đổi CCCD mới, như khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi, thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính có thể thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Đối với lý do "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC", người dân sẽ được miễn lệ phí cấp đổi, cũng như linh hoạt đặt lịch, theo dõi lịch sử yêu cầu trên ứng dụng.

Ngoài ra, người dân có thể thực hiện đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp cho bản thân hoặc cho con dưới 14 tuổi. Đồng thời cho phép tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, xem và tải về phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử khi đã có kết quả xử lý.

Dịch vụ An sinh xã hội, Sức khỏe

Tháng 4/2024, người dùng VNeID định danh mức 2 sẽ thấy mục An sinh xã hội. Ứng dụng sẽ tích hợp tài khoản thanh toán cho những người thuộc diện được hỗ trợ để chi trả tiền. Việc trả tiền qua ứng dụng sẽ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng người. Người dân chỉ cần vào ứng dụng sẽ theo dõi được toàn bộ quá trình, kết quả chi trả.

Tiện ích này giúp 2,5 triệu người dân được nhận 24.000 tỷ đồng chế độ an sinh xã hội qua tài khoản, 78% người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 41.000 tỷ đồng qua tài khoản.

Các tính năng trong mục an sinh, sức khoẻ.

Đồng bào cả nước có thể tham gia thiện nguyện trên VNeID. Ứng dụng đã liên kết với nhiều chương trình như quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ, hay Tết cho người nghèo.

Tháng 5/2024, Bộ trưởng Y tế ra Quyết định về việc ban hành sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID. Qua đó người dân dễ dàng theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, giấy chuyển tuyến, không cần mang theo thẻ BHYT hay sổ khám bệnh. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ theo dõi lịch hẹn bác sĩ, ngày tái khám, mua thuốc từ nhà thuốc uy tín.

Thanh toán, xác thực số và tiện ích khác

Từ ngày 22/5, một số tính năng mới xuất hiện trên ứng dụng VNeID như Đăng ký chứng thư chữ ký số, Xem lại chứng thư đã ký cũng như Lịch sử ký số. Đây là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu và quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công, theo Công an TP.HCM.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể thực hiện thanh toán các dịch vụ công trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID. Ứng dụng hỗ trợ liên kết, cho phép mở ví điện tử với các ngân hàng uy tín, hướng đến hệ sinh thái thanh toán số an toàn và minh bạch, trong việc nộp phạt vi phạm giao thông, thuế cá nhân, học phí, viện phí, bảo hiểm,... không cần tiền mặt, hay ra trực tiếp cơ quan quản lý.

Cẩm nang tra cứu đơn vị hành chính với sự hỗ trợ của AI.

Hiện nay, công dân có thể tố giác tội phạm trên VNeID với một số tội, đơn cử như cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính mạng viễn thông, cố ý gây nhiễu có hại, bắt cóc, hành hung… Một số tiện ích khác nằm trong mục này bao gồm, mua, kiểm tra thông tin vé máy bay, tra cứu tiền điện.

Thời gian qua lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng Cẩm nang hướng dẫn tổng thể các nhiệm vụ của đơn vị cấp xã, cấp tỉnh và các ban, bộ, ngành Trung ương trên VNeID có tích hợp trợ lý ảo AI.

Trong đó có những tiện ích như tra cứu địa chỉ, trụ sở, công an xã, ủy ban xã, đảng ủy xã, hành chính công một cửa các cấp, danh mục thủ tục hành chính cấp xã và cấp tỉnh. Người dân còn tra cứu được đơn vị hành chính cũ - mới, trước - sau khi sáp nhập.