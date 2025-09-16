Đây là cách làm thủ tục bay trên VNeID

Theo chỉ thị 24, từ ngày 1/12, đa phần hành khách bay nội địa sẽ thực hiện toàn bộ thủ tục thông qua ứng dụng VNeID hoặc kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Hành khách xác thực sinh trắc sau khi đã làm thủ tục trên điện thoại. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo đó, chỉ những hành khách có hành lý ký gửi hoặc thuộc diện đặc biệt mới được làm thủ tục trực tiếp tại quầy. Toàn bộ các hành khách còn lại sẽ phải thực hiện toàn bộ quy trình, từ mua vé, check-in, kiểm tra an ninh đến lên máy bay, thông qua ứng dụng VNeID hoặc các kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Bắt đầu từ ngày 15/9, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet… sẽ hướng dẫn hành khách sử dụng Căn cước công dân, thẻ Căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID để thu nhận dữ liệu sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc qua ứng dụng VNeID. Các dữ liệu này sẽ được dùng để qua cửa kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay, ngoại trừ trường hợp hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.

Nhờ tính năng làm thủ tục trực tuyến tích hợp trên ứng dụng VNeID, hành khách có thể thực hiện các bước nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn. Sau khi hoàn tất check-in trên VNeID, hành khách chỉ cần xác thực khuôn mặt tại cửa an ninh và khi lên máy bay, thay cho việc xuất trình giấy tờ tùy thân.

Việc xác thực này sẽ không cần đến giấy tờ tùy thân bản cứng, giúp hạn chế rơi, mất. Công dân cần định danh điện tử mức 2 để thực hiện.

Dưới đây là cách làm thủ tục trực tuyến bằng VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID. Đến màn hình chính, chọn Dịch vụ khác trong phần Nhóm dịch vụ.

Bước 2: Chọn Dịch vụ hàng không với hình chiếc máy bay và nhập passcode.

Tính năng hàng không nằm trong mục Dịch vụ khác.

Bước 3: Chọn mục “Check in online”, tiếp tục nhấn nút “Check in online” và chọn hãng hàng không đã mua vé.

Các hãng hàng không được liên kết gồm Vietnam Airlines và Vietjet.

Bước 4: Sau khi xác nhận đồng ý về quy định, mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, hành khách được chuyển hướng sang ứng dụng tương ứng của hãng hàng không được chọn để hoàn thành quy trình làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).

Nếu điện thoại chưa cài đặt ứng dụng hoặc chưa cập nhật lên phiên bản phù hợp, hệ thống sẽ điều hướng người dùng sang Apple Store (trên iOS) hoặc CH Play (trên Android) để cài đặt hoặc nâng cấp phiên bản.

Người dùng cần đồng ý với các nội dung trên.

Bước 5: Sau khi hoàn thành thủ tục trực tuyến, hành khách tiếp tục thực hiện sinh trắc ở cửa kiểm soát an ninh tại sân bay và cửa lên tàu bay.

Trong trường hợp đã check-in nhưng chưa xác thực danh tính (eKYC), người dùng có thể vào VNeID và thực hiện đến bước 4, sau đó nhập thông tin vé để bổ sung bước eKYC bằng chụp ảnh khuôn mặt.

Ngoài ra, khi đi máy bay bằng tài khoản VNeID, người dùng cần lưu ý:

- Đăng nhập sẵn ứng dụng trước khi làm thủ tục để tránh sự cố mạng hoặc quên mật khẩu,

- Mang theo giấy tờ cá nhân bản gốc để dùng trong trường hợp cần thiết.

- Kiểm tra thời hạn hiệu lực của căn cước công dân điện tử trên VNeID.

- Nếu đi cùng trẻ em, nhớ mang theo giấy khai sinh để hoàn tất thủ tục.

Theo chỉ thị số 24, trong giai đoạn từ 15/9 đến 30/11, các hãng hàng không sẽ phối hợp triển khai những chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích hành khách mua vé và trải nghiệm giải pháp sinh trắc học gắn với định danh, xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục. Song song đó, một chiến dịch truyền thông quy mô cũng được triển khai để hướng dẫn, hỗ trợ và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ cho người dân.