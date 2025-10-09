Drone bay vào vùng lũ, đưa thuốc cho bé 4 tháng tuổi giữa đêm

Cả trăm chuyến bay không người lái đã được triển khai trong hai ngày qua để vận chuyển hàng hóa, cứu trợ hơn 1.000 hộ dân bị cô lập tại Thái Nguyên.

Tập đoàn Viettel cho biết trong hai ngày 8-9/10, Viettel Post triển khai hệ thống máy bay không người lái tại xã Nga My, Thái Nguyên, thực hiện 200 lượt bay để vận chuyển 5 tấn nhu yếu phẩm. Ngoài ra, drone còn thực hiện 30 lượt dẫn đường cho lực lượng cứu hộ đến khu vực ngập sâu, bị hoàn toàn cô lập.

Đêm 8/10, một gia đình có cháu bé 4 tháng tuổi bị sốt cao và co giật giữa vùng lũ. Đội ngũ đã điều khiển drone bay xuyên vùng ngập, giao thuốc và nhu yếu phẩm kịp thời.

Máy bay không người lái của đơn vị là loại có tầm bay tối đa 5 km, độ cao hoạt động 100 m. Tải trọng tối đa mỗi chuyến là 50 kg. Mỗi chuyến bay chỉ mất 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Thiết bị có thể vận hành liên tục 24/24 nhờ cơ chế sạc và thay pin nhanh.

Đại diện Viettel cho biết drone giúp rút ngắn thời gian tiếp cận người dân bị cô lập. Công nghệ này đặc biệt hiệu quả khi phương tiện thông thường không thể di chuyển, đặc biệt quan trọng trong các tình huống khẩn cấp do thiên tai.

Máy bay không người lái bên cạnh túi hàng cứu trợ. Ảnh: Viettel Post.

Vào năm 2024, khi bão Yagi gây ra những hậu quả nặng nề ở miền Bắc, nhiều hội nhóm và công ty công nghệ trong nước đã nhanh chóng bắt tay vào việc ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (drone) để cứu trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Những chiếc drone đang đóng vai trò quan trọng trong việc cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân và cung cấp nhu yếu phẩm cho những người dân mắc kẹt trong các khu vực bị ngập lụt.