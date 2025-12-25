Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Apple và Samsung khác biệt với phần còn lại

  • Thứ năm, 25/12/2025 17:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Làn sóng tăng giá chip nhớ DRAM đang gây áp lực lên toàn ngành smartphone, song Apple và Samsung là 2 ông lớn có khả năng thích ứng tốt nhất với tình hình này.

Chip DRAM tăng giá mạnh ảnh hưởng đến toàn bộ ngành smartphone toàn cầu. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo báo cáo mới từ Counterpoint Research, AppleSamsung được đánh giá là 2 ông lớn smartphone có vị thế tốt nhất để vượt qua đợt tăng giá mạnh của chip nhớ DRAM. Linh kiện này có khả năng sẽ gây áp lực lớn lên toàn bộ thị trường điện thoại thông minh trong thời gian tới.

Dữ liệu của Counterpoint cho thấy chi phí bộ nhớ tăng cao có thể khiến lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu giảm 2,1% vào năm 2026. Trong dự báo mới nhất về thị trường năm tới, công ty nghiên cứu này đã điều chỉnh giảm mức tăng trưởng toàn cầu xuống còn 0,45%, thấp hơn so với các ước tính trước đó. Nguyên nhân chính đến từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, khiến giá linh kiện tăng từ 10-25%.

Áp lực này sẽ tác động không đồng đều giữa các nhà sản xuất. Theo đó, một số thương hiệu Trung Quốc như Honor và Oppo có khả năng chịu ảnh hưởng lớn hơn do biên lợi nhuận thấp, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ. Tại nhóm sản phẩm này, chi phí linh kiện đã tăng từ 20-30% từ đầu năm 2025, khiến dư địa điều chỉnh giá hoặc hấp thụ chi phí trở nên hạn chế.

“Apple và Samsung đang ở vị thế tốt nhất để vượt qua trong vài quý tới”, ông Yang Wang, nhà phân tích cấp cao của Counterpoint nhận định.

Theo ông Wang, các hãng còn lại sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu không có khả năng điều chỉnh thị phần hoặc bù đắp chi phí bằng biên lợi nhuận. Trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang, việc duy trì sức cạnh tranh về giá trở thành bài toán không dễ giải với nhiều nhà sản xuất.

Tình trạng thiếu hụt DRAM hiện nay xuất phát từ việc các nhà sản xuất chip đang ưu tiên nguồn lực cho bộ nhớ tiên tiến phục vụ máy chủ AI, thay vì các dòng DRAM cơ bản sử dụng trong smartphone. Sự dịch chuyển này làm thu hẹp nguồn cung trên thị trường di động và Counterpoint dự báo tình trạng khan hiếm có thể kéo dài ít nhất đến năm 2026.

Apple anh 1

Biên độ lợi nhuận tốt giúp Apple ít chịu ảnh hưởng khi giá chip nhớ tăng cao. Ảnh: Bloomberg.

Trước diễn biến trên, nhiều đơn vị phân tích cho rằng giá bán trung bình của smartphone toàn cầu sẽ tăng khoảng 6,9% trong năm tới. Các nhà sản xuất có thể lựa chọn chuyển một phần chi phí sang người tiêu dùng hoặc thúc đẩy nhu cầu đối với các mẫu máy cao cấp nhằm cải thiện biên lợi nhuận. Một số thương hiệu khác có thể cắt giảm thông số kỹ thuật như camera hoặc dung lượng bộ nhớ để bù đắp chi phí gia tăng.

Riêng với Apple, Counterpoint nhận định lợi thế về chuỗi cung ứng, quy mô đặt hàng lớn và nguồn dự trữ tiền mặt dồi dào sẽ giúp công ty tránh được những điều chỉnh quá mạnh về cấu hình cũng như giá bán. Các nhà phân tích cho rằng Táo khuyết nhiều khả năng sẽ hấp thụ phần chi phí DRAM tăng cao trong ngắn hạn, thay vì điều chỉnh giá bán lẻ ngay lập tức.

Minh Hoàng

Apple Apple iPhone Samsung Apple Samsung Chip Counterpoint DRAM

