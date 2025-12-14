Apple 'chơi lớn' tại Trung Quốc

Để giữ chân nhóm người dùng cao cấp tại Trung Quốc, Apple tung ra dịch vụ giao nhanh miễn phí trong 3 giờ với kỳ vọng thúc đẩy doanh thu trong dịp cuối năm.

Apple triển khai dịch vụ mới nhằm giữ chân khách hàng. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa triển khai chương trình giao hàng miễn phí trong 3 giờ tại Trung Quốc đại lục, động thái cho thấy ông lớn công nghệ Mỹ đang gia tăng nỗ lực bảo vệ thị phần trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ Huawei và Xiaomi.

Khách hàng tại một số thành phố thử nghiệm có thể nhận các sản phẩm như iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook Pro, MacBook Air và AirPods trong vòng 3 giờ kể từ khi đặt mua, nếu mặt hàng còn sẵn trong kho. Với các sản phẩm khác, Táo khuyết vẫn áp dụng mức phí 45 nhân dân tệ ( 6,4 USD ) cho dịch vụ giao nhanh. Đây là khoản phí công ty thường thu tại thị trường Trung Quốc, nơi dịch vụ giao hàng hoả tốc đã xuất hiện từ năm 2022.

Song song với đó, nhiều cửa hàng bán lẻ của Apple tại Trung Quốc cũng hợp tác với Meituan để cung cấp dịch vụ giao hàng trong chưa đầy một giờ đối với các đơn đặt trên nền tảng. Sự kết hợp giúp Apple tiếp cận nhóm khách hàng quen với tốc độ giao hàng nhanh, một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong ngành bán lẻ thiết bị điện tử tại Trung Quốc.

Động thái mới nhất là một phần trong chiến lược tăng cường hiện diện của Apple trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu nội địa. Huawei thời gian qua liên tục gây chú ý với các sản phẩm cao cấp, trong đó dòng Mate 80 ra mắt cuối tháng 11 được trang bị bộ xử lý do hãng tự phát triển. Sự trở lại của Huawei ở phân khúc cao cấp khiến cuộc đua thị phần tại Trung Quốc thêm căng thẳng.

Apple hiện đối mặt với tình trạng doanh số suy giảm tại khu vực đại lục Trung Quốc. Trong quý III/2025, doanh thu từ Trung Quốc đại lục giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lý giải mức giảm này chủ yếu đến từ “hạn chế về nguồn cung”.

Phân khúc smartphone cao cấp tại Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt. Ảnh: Bloomberg.

Dù vậy, CEO Tim Cook vẫn bày tỏ sự lạc quan. Ông cho biết lượng khách tới các cửa hàng Apple tại Trung Quốc tăng mạnh so với năm ngoái, đồng thời dòng iPhone 17 được người dùng đón nhận tốt. Cook kỳ vọng doanh số sẽ trở lại đà tăng trưởng trong quý hiện tại.

Dữ liệu từ Counterpoint Research củng cố nhận định này. Theo đó, doanh số iPhone tại Trung Quốc trong tháng 10 tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn nhờ sức hút của dòng iPhone 17. iPhone chiếm khoảng 25% tổng số smartphone bán ra trong tháng, đưa Apple lên mức thị phần nội địa cao nhất kể từ năm 2022, thời điểm công ty chưa chịu nhiều cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Với việc mở rộng dịch vụ giao nhanh miễn phí và tăng cường hợp tác với các nền tảng bản địa, nhà sản xuất iPhone kỳ vọng cải thiện trải nghiệm mua sắm, giữ chân nhóm khách hàng cao cấp và duy trì lợi thế cạnh tranh ở thị trường tỉ dân.